Ejecutivo sigue sin explicar qué ocurrió en Huité 72 horas después de la muerte de ocho personas; anuncia que abrirá una investigación

Luego de casi 72 horas de los hechos ocurridos en Huité, Zacapa, que dejaron como saldo ocho personas fallecidas, el presidente Bernardo Arévalo y los ministros de Gobernación y Defensa comparecieron ante la opinión pública para abordar el tema, sin ofrecer respuestas a los sucesos registrados.

No hubo respuestas concretas por parte del mandatario sobre el origen de los acontecimientos, mientras persisten muchas dudas acerca de la manera en que ocurrieron y si en verdad se trató de un operativo fallido para lograr la detención de alguna persona en específico, como un informe policial lo consignó. Arévalo se limitó a anunciar que se conformó una comisión multidisciplinaria en el Ministerio de la Defensa, la cual realizará las investigaciones correspondientes para determinar la forma y las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Durante la conferencia de prensa, realizada en el Palacio Nacional de la Cultura este miércoles 30 de septiembre, el mandatario reconoció que hubo presencia de unidades militares del Ejército de Guatemala en Zacapa, y aseguró que el trabajo de esta comisión determinará el grado de participación y las acciones que llevaron a cabo los efectivos militares.

“Nosotros estamos diciendo que, evidentemente, ha habido presencia de unidades militares, pero estamos siendo muy cuidadosos para no adelantar ninguna definición hasta que no tengamos terminadas las investigaciones que se están haciendo, específicamente en este caso, por la comisión multidisciplinaria del Ejército, que es la que tiene que definir exactamente cómo fueron los asuntos internos, y esa (investigación) la vamos a tener dentro poco (tiempo). Esa va a dar una idea de qué manera, en qué momentos tuvo lugar esta situación. Así, en términos de la presencia —del Ejército—, creo que dentro de poco habrá una mayor claridad al respecto”, dijo el mandatario.

En cuanto a si hubo alguna falla del aparato de inteligencia del Estado para prever o evitar que se diera esta situación en Huité, Arévalo aseguró que este extremo también será incluido en el informe que elaborará esta comisión multidisciplinaria del Ejército.

“Sobre el tema de inteligencia tenemos que esperar, precisamente, para entender qué fue lo que pasó, para poder saber qué es lo que ha sucedido y poder identificar, si es que hubo, errores; para poder definir si fue una cuestión operativa o qué es lo que ha sucedido alrededor de esto”, insistió Arévalo.

Se debe "desmitificar" la inteligencia

El presidente también indicó que se debe “desmitificar” el tema de la inteligencia, ya que esta no puede ser medida únicamente por este tipo de situaciones, y justificó su respuesta al asegurar que la inteligencia estatal ha dado resultados positivos en la detención de varias personas requeridas por la justicia internacional durante el presente año.

“El tema de inteligencia hay que desmitificarlo un poquito (...) piénsela en términos de las 35 capturas que se han logrado este año de personas requeridas internacionalmente. Cada una de estas 35 capturas refleja una operación exitosa que comienza con la información, y la inteligencia es información. Con la información sobre la persona que se busca, dónde está, cómo es, y eso dio lugar al diseño de una operación que efectivamente termina”, aseguró.

Arévalo aseguró que, efectivamente, el tema de la inteligencia será abordado en este informe que elaborará la comisión multidisciplinaria para determinar cómo estuvo el manejo de la información.

En cuanto a si ha tenido alguna comunicación con la Embajada de Estados Unidos en Guatemala para que pueda apoyar en la investigación, el presidente aseguró que no se solicitará ese apoyo, ya que este es un asunto interno que será solventado por la comisión, cuyo informe será remitido al Ministerio Público (MP) para que realice las investigaciones correspondientes y determine quiénes son los responsables. En la comunicación que tuvo con la Embajada, dijo el presidente, se confirmó que ninguna agencia o entidad de ese país participó en los hechos ocurridos en Zacapa.

Fallas en la inteligencia del Estado

A criterio de Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), los acontecimientos ocurridos el domingo en Huité, Zacapa, partiendo de que fueron perpetrados por un grupo criminal, son preocupantes debido a la “impunidad” con que este grupo armado operó e incursionó en la localidad.

Este hecho refleja con notoriedad las fallas existentes en los aparatos de inteligencia del Estado, según Asturias, que insistió en que la inteligencia militar debió prever una situación como esta y determinar a la brevedad quiénes integraron este grupo armado.

“Por supuesto que estamos hablando de una falla fundamental de inteligencia, y aquí, particularmente, de inteligencia militar, que es la que debería estar protegiendo la soberanía del territorio y proteger a los ciudadanos de este tipo de bandas y actos criminales”, afirmó.

Asturias también consideró positivo que se haya conformado una comisión para esclarecer los hechos, pero hace énfasis en que debe emitir un informe serio y con pruebas fehacientes para determinar si efectivos del Ejército, del crimen organizado, o, incluso, de algún otro país, tuvieron intervención en los hechos que dejaron ocho personas fallecidas.

“El Estado también debe tener la capacidad de investigar, o sea, si hay una participación o no de elementos del Ejército, del crimen organizado o de otro país, tiene que ser producto de la investigación y no de una nota de prensa, no de que un ministerio o una agencia —internacional— diga que no participó; no es suficiente. Creo que es importante la investigación independiente que pueda hacer el Gobierno para esclarecer efectivamente los hechos”, aseguró Asturias.

Por su parte, Miguel Castillo, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, consideró que la acción anunciada por el presidente Bernardo Arévalo para investigar los hechos en Huité “pareciera ser una acción más simbólica que de impacto real”.

A su criterio, en las averiguaciones que el Ejecutivo ha emprendido sobre los acontecimientos no se toma en cuenta el ámbito local, así como la lealtad que existe por parte de los pobladores hacia las personas fallecidas y las consecuencias que genera esta situación.

“Las estructuras (anillos) de seguridad existen y no se pueden desestimar, tampoco se puede dejar de lado la lealtad local que, como en este caso, literalmente considera héroes a los fallecidos”, explicó.