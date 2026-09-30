Arévalo confirma participación del Ejército en hechos armados en Huité y ordena integrar comisión para investigar lo ocurrido

El presidente Bernardo Arévalo finalmente se pronunció con relación a los hechos ocurridos el pasado domingo 27 de septiembre en el municipio de Huité, Zacapa, en donde un comando fuertemente armado incursionó en la localidad.

Las declaraciones del mandatario fueron dadas durante la conferencia de prensa realizada este miércoles 30 de septiembre en el Palacio Nacional de la Cultura, luego de que el Ejército de Guatemala indicara que dicha operación no fue realizada por efectivos de la institución.

El presidente afirmó que se conformó una comisión multidisciplinaria, a cargo del Ministerio de la Defensa, para llevar a cabo las averiguaciones sobre lo sucedido en Huité el pasado domingo y que el informe que será elaborado por dicha comisión será presentado al Ministerio Público (MP) para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

En la conferencia de prensa también estuvo presente el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, quien indicó que se están llevando a cabo las averiguaciones correspondientes para determinar qué fue lo que sucedió el día de los hechos. Además, señaló que la información y los resultados sobre la situación ocurrida en Zacapa serán dados a conocer a la población con el objetivo de transparentar los hechos.

Según explicó el titular de la cartera de la Defensa se están llevando a cabo las averiguaciones correspondientes, esto acatando las instrucciones del presidente Bernardo Arévalo, para poder saber las circunstancia sobre cómo ocurrieron los hechos. Saenz, añadió que ordenó realizar averiguaciones y procedimientos administrativos internos para establecer las circunstancias de los hechos ocurridos en Huité y determinar las responsabilidades que correspondan.

El presidente Bernardo Arévalo también se solidarizó con los familiares de las ocho víctimas, a quienes expresó sus condolencias, y aseguró que se están haciendo las averiguaciones correspondientes para determinar las circunstancias de los hechos y quiénes son los responsables.

Arévalo afirmó que en los incidentes registrados en Huité no hubo participación de la Policía Nacional Civil y que los agentes llegaron al municipio cuando los hechos ya habían ocurrido, como parte del apoyo al MP para que pueda llevar a cabo sus funciones.

“Y sobre el Ejército, efectivamente ha habido participación de elementos del Ejército, de unidades del Ejército, que precisamente la investigación que se está lanzando por medio de esta comisión multidisciplinaria en el Ministerio de la Defensa permitirá establecer el alcance, la modalidad y de qué manera se operó en ese contexto”, agregó el mandatario.

“Adicionalmente, el lunes 28 de septiembre, instruí al ministro de la Defensa, general Henry Saenz, a que estableciera una comisión multidisciplinaria contemplada en la ley para realizar las averiguaciones en el marco de sus competencias, con el propósito de adoptar las medidas que procedan conforme a las regulaciones militares”, afirmó Arévalo.

Asimismo, indicó que en la localidad se encuentran desplegados elementos de la PNC para realizar las averiguaciones correspondientes así como para resguardar a la población.

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