Alcalde de Usumatlán confirma la muerte del concejal Willian Alberto Ramírez tras ataque armado

Andy Natanael Pacheco Vásquez, alcalde de Usumatlán, Zacapa, confirmó este miércoles 16 de septiembre el fallecimiento del concejal Willian Alberto Ramírez, quien fue víctima de un ataque armado el 13 de este mes en el kilómetro 137, Chispán, Estanzuela.

El jefe edil confirmó el deceso en su perfil de Facebook, donde recordó la labor del concejal.

“Se nos ha ido un amigo y hermano, gracias Willian Alberto Ramírez por todo lo que le diste a nuestro municipio”, se lee en parte del mensaje.

Ramírez había sido elegido concejal por el partido Vamos, según información del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El día del ataque, el funcionario fue auxiliado por los Bomberos Municipales Departamentales, cuyos socorristas lo localizaron en un picop con múltiples heridas de bala.

El vehículo de Ramírez quedó a la orilla de la carretera y con varias perforaciones de bala en la parte delantera.

El día del ataque, el alcalde hizo un llamado al presidente, al ministro de Gobernación y al Ministerio Público para que investigaran lo ocurrido al concejal.

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