Alcalde de Usumatlán confirma la muerte del concejal Willian Alberto Ramírez tras ataque armado

Sucesos

Alcalde de Usumatlán confirma la muerte del concejal Willian Alberto Ramírez tras ataque armado

Alcalde de Usumatlán, Zacapa, confirma el deceso del concejal Willian Alberto Ramírez.

|

time-clock

William Alberto Ramírez Ramírez, de 36 años, concejal de la Municipalidad de Usumatlán

William Alberto Ramírez Ramírez, concejal de Usumatlán elegido por el partido Vamos, fue atacado a balazos en Chispán, Estanzuela, Zacapa. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Andy Natanael Pacheco Vásquez, alcalde de Usumatlán, Zacapa, confirmó este miércoles 16 de septiembre el fallecimiento del concejal Willian Alberto Ramírez, quien fue víctima de un ataque armado el 13 de este mes en el kilómetro 137, Chispán, Estanzuela.

El jefe edil confirmó el deceso en su perfil de Facebook, donde recordó la labor del concejal.

“Se nos ha ido un amigo y hermano, gracias Willian Alberto Ramírez por todo lo que le diste a nuestro municipio”, se lee en parte del mensaje.

Ramírez había sido elegido concejal por el partido Vamos, según información del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

EN ESTE MOMENTO

café taza de café y en grano cosecha

Exportaciones de café crecen, pero preocupa déficit de lluvia que se reflejaría en cosecha 2026-2027

Right
Coloración del río Las Vacas

MARN detalla inspecciones en drenajes de la ciudad por caso de coloración del río Las Vacas

Right

El día del ataque, el funcionario fue auxiliado por los Bomberos Municipales Departamentales, cuyos socorristas lo localizaron en un picop con múltiples heridas de bala.

El vehículo de Ramírez quedó a la orilla de la carretera y con varias perforaciones de bala en la parte delantera.

El día del ataque, el alcalde hizo un llamado al presidente, al ministro de Gobernación y al Ministerio Público para que investigaran lo ocurrido al concejal.

Para leer más: Muere Nelson Luciano Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, luego de ataque armado

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Ataque armado Usumatlán Violencia en Guatemala Zacapa 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM