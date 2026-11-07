MP procesa escena en donde fue atacado el diputado Julio Portillo y tres policías

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MP procesa escena en donde fue atacado el diputado Julio Portillo y tres policías

¿Quiénes participaron en el ataque contra Julio Portillo? El MP investiga el atentado y mantendrá bajo reserva información.

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Investigadores del Ministerio Público procesan la escena del ataque armado contra el diputado Julio César Portillo Paz y tres agentes de la PNC, ocurrido en Río Hondo, Zacapa.

Fiscales del Ministerio Público procesan la escena del ataque armado contra el diputado Julio César Portillo Paz y tres agentes de la PNC, ocurrido en Río Hondo, Zacapa el 6 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: MP)

El Ministerio Público (MP) informó que investiga el ataque armado contra el diputado Julio César Portillo Paz y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido el viernes 6 de noviembre en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico en Río Hondo, Zacapa, con el objetivo de identificar a los responsables y establecer su participación en el atentado.

La institución confirmó que las diligencias incluyen el procesamiento de las escenas del crimen y la recolección de indicios balísticos, como parte de las acciones para esclarecer lo ocurrido.

"El Ministerio Público en cumplimiento de sus funciones, que generalmente proceden después de la comisión del delito, informa que se encuentra en curso la investigación por el ataque armado ocurrido en Río Hondo, Zacapa,", indicó la institución.

En el lugar murieron los agentes de la Policía Nacional Civil Erick Armides Ramos Osorio, Jorge Paau Xicol y Fernando Reyes Aldana. Mientras que el congresista falleció en el Hospital Regional de Zacapa.

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El MP detalló que el trabajo de los investigadores busca establecer quiénes participaron en el hecho y reunir pruebas que permitan sustentar las acciones penales.

"Estas actuaciones están orientadas a esclarecer las circunstancias del hecho, identificar a quienes hayan intervenido y establecer sus distintas formas de participación, así como a reunir los elementos que permitan fundamentar las acciones penales correspondientes ante los juzgados competentes", agregó.

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MP reservará información del caso

La institución informó que dará a conocer los avances de la investigación, aunque mantendrá bajo reserva los datos cuya divulgación pueda afectar el desarrollo de las diligencias o poner en riesgo a otras personas.

"La población será informada de los avances de la investigación por los canales oficiales, preservando la información cuya divulgación pueda comprometer las diligencias o la seguridad de las personas, manteniendo el compromiso institucional con los derechos de las víctimas y el acceso a la justicia", explicó el MP.

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ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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