Presidente Bernardo Arévalo repudia en redes sociales la muerte del diputado Julio Portillo y de tres agentes de la PNC

El presidente Bernardo Arévalo se suma a la lista de políticos que han lamentado la muerte del diputado Julio Portillo y de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes fueron atacados la tarde de este 6 de noviembre en el departamento de Zacapa.

Arévalo en su publicación repudia el ataque armado en Río Hondo, Zacapa, que dejó como resultado la muerte del diputado Julio Portillo, quien fue electo por el partido Cabal pero que se perfilaba para buscar una reelección con el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

“Repudio el ataque criminal ocurrido en Río Hondo, Zacapa, en el que perdieron la vida el diputado Julio Portillo y tres agentes de la Policía Nacional Civil. Mis más profundas condolencias a sus familias”, dice el presidente.

El mandatario añade que los agentes fallecidos cayeron en cumplimiento del deber, y que el país va a honrar su valor y sacrificio, al mismo tiempo que compartió las instrucciones dadas a las dependencias de seguridad.

“He instruido a las fuerzas de seguridad a colaborar plenamente con el Ministerio Público para esclarecer estos hechos e identificar a los responsables, para que enfrenten la justicia”, indica.

El mensaje presidencial concluye diciendo: “No permitiremos que la violencia criminal se imponga sobre la vida y la seguridad de los guatemaltecos”.

Repudio el ataque criminal ocurrido en Río Hondo, Zacapa, en el que perdieron la vida el diputado Julio Portillo y tres agentes de la Policía Nacional Civil. Mis más profundas condolencias a sus familias. Los agentes cayeron en cumplimiento de su deber. Guatemala honra su valor y su sacrificio, que no será olvidado. He instruido a las fuerzas de seguridad a colaborar plenamente con el Ministerio Público para esclarecer estos hechos e identificar a los responsables, para que enfrenten la justicia. No permitiremos que la violencia criminal se imponga sobre la vida y la seguridad de los guatemaltecos. — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) November 7, 2026

La publicación generó más de 200 comentarios, algunos exponen una crítica directa por la manera en que la administración del gobierno de Arévalo está abordando los temas de seguridad.

“En este su comunicado solo cambio el nombre de Foppa por Portillo es exactamente el mismo y cuanto ha pasado desde lo de Foppa y no hay ningún responsable”, posteó Pablo Gatica.

También Marcela Riv, comentó: “Yo repudio su falta de liderazgo. Sus condolencias no sirven para poder tomar acciones ante tanta violencia, no es solo Foppa, no es solo Portillo, es todo un país hundido en pobreza y violencia”.

Otras publicaciones

El Congreso y el Organismo Judicial (OJ), también compartieron mensajes en sus redes sociales lamentando el fallecimiento del diputado Julio Portillo y de los agentes de la PNC.

El partido político UNE, también publicó un mensaje de solidaridad con la familia del diputado que ya formaba parte de las filas políticas de la bancada verde en el legislativo.

“Mi más sentido pésame a las familias de los tres agentes de la PNC que perdieron la vida en el ataque contra nuestro diputado de La UNE Julio Portillo en Zacapa. Que Dios les dé fortaleza en este momento tan doloroso. A Julio y a su familia, un abrazo de corazón”, publicó Sandra Torres, en su cuenta personal.

Mi más sentido pésame a las familias de los tres agentes de la PNC que perdieron la vida en el ataque contra nuestro diputado de La UNE Julio Portillo en Zacapa. Que Dios les dé fortaleza en este momento tan doloroso. A Julio y a su familia, un abrazo de corazón. Ya basta. No debemos acostumbrarnos a la violencia. Ninguna familia debería vivir con miedo cada vez que alguien sale de casa. En Guatemala sí podemos recuperar la paz en nuestras calles, pero para ello se necesita acción, y si es necesario que el ejército vaya a la calle que salga. No es normal ya lo que sucede en el país. — Sandra Torres (@SandraTorresGUA) November 7, 2026

También algunos diputados enviaron mensajes de solidaridad a la familia de todos los fallecidos del reciente ataque armado en Zacapa, que incluye al legislador y tres agentes policiales.

“Guatemala no puede seguir secuestrada por la violencia. El Gobierno tiene la responsabilidad de actuar con firmeza, recuperar el control y garantizar la vida y la seguridad de todos los guatemaltecos”, posteó Cristian Álvarez, de Compromiso Renovación y Orden (Creo).