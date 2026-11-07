Caso Julio Portillo: helicóptero con capacidad de vuelo nocturno llegó a Zacapa, pero no pudo trasladar al diputado

Guatemala

Caso Julio Portillo: helicóptero con capacidad de vuelo nocturno llegó a Zacapa, pero no pudo trasladar al diputado

Un helicóptero llegó a Zacapa para trasladar al diputado Julio Portillo a la capital, pero por la gravedad de las heridas no fue posible. El hospital continúa bajo resguardo de la PNC.

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Diputado Julio Portillo

El diputado Julio César Portillo Paz murió en el Hospital Regional de Zacapa tras sufrir un ataque armado. Un helicóptero llegó para trasladarlo a la capital, pero la gravedad de sus heridas impide el traslado. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Un helicóptero del Ministerio de la Defensa Nacional aterrizó en Zacapa para trasladar a la Ciudad Capital al diputado Julio César Portillo Paz, quien había resultado gravemente herido durante un ataque armado en Río Hondo. Sin embargo, la gravedad de sus lesiones impidió que se efectuara el traslado.

La Gobernación Departamental de Zacapa confirmó a Prensa Libre que la aeronave, con capacidad de "navegación nocturna", fue coordinada con los ministerios de Gobernación y de la Defensa Nacional después del atentado ocurrido el viernes 6 de noviembre.

Agregó que aunque el helicóptero llegó a Zacapa, el diputado no pudo ser trasladado a la ciudad capital debido a su estado de salud. Portillo Paz permaneció en el Hospital Regional de Zacapa, donde falleció horas después del ataque.

"El helicóptero del Ministerio de la Defensa, si aterrizó en Zacapa. Para hoy se concentraron los agentes de la PNC para la seguridad y las investigaciones quedan a cargo del Ministerio Público", indicó Gobernación Departamental de Zacapa.

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Agregó que el centro asistencial continúa bajo seguridad perimetral de la Policía Nacional Civil (PNC) y que posteriormente se llevará a cabo un análisis para determinar si se mantiene el resguardo policial.

Diputado Julio Portillo muere en el Hospital de Zacapa

El diputado había ingresado al Hospital Regional de Zacapa aproximadamente a las 17.45 horas del viernes 6 de noviembre, después de resultar herido durante el ataque armado ocurrido en el km 137 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo.

Por la gravedad de su estado, el personal médico decidió trasladarlo a la sala de operaciones. Después de la intervención quirúrgica, Portillo Paz permaneció en cuidados intensivos y recibió apoyo hemodinámico. Sin embargo, falleció a las 21.58 horas.

Luis Alberto Nájera García, director del Hospital Regional de Zacapa, explicó que el legislador presentaba múltiples heridas de bala, principalmente en el rostro y el cráneo.

EN ESTE MOMENTO

MADRID, 04/11/2026.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró este miércoles en una entrevista con EFE en Madrid que "en estos momentos no está en la agenda" reformar la Constitución para permitir que un gobernante pueda presentarse a un segundo mandato, como sí es posible en otros países de la región. Arévalo se encuentra en Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra este miércoles y jueves en la capital española. EFE/ Rodrigo Jimenez

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Ataque armado dejó cuatro fallecidos

En el atentado murieron tres agentes de la PNC, identificados como Jorge Paau Xicol, Érick Armides Ramos Osorio y Fernando Reyes Aldana.

De acuerdo con información de los Bomberos Municipales Departamentales, dos de los policías fallecidos se desplazaban en una motocicleta cuando ocurrió el ataque.

El Ministerio de Gobernación informó que los agentes policiales respondieron al ataque para proteger al legislador y que murieron en cumplimiento del deber.

Por su parte, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, repudió el atentado y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

https://twitter.com/BArevalodeLeon/status/2119070602140979553?a=2ba6su7imE-dbcuCX9E&s=20

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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