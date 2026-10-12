Caso Huité: “Tenían una operación militar”, dice la PNC sobre grupo armado que causó ocho muertes

La Policía Nacional Civil (PNC) recibió a las 18.01 horas del 27 de septiembre un aviso sobre disparos de arma de fuego efectuados por un grupo armado en Huité, Zacapa, que luego se comprobó que dejó ocho personas muertas. El director de la institución, David Custodio Boteo, explicó ante diputados que dos agentes acudieron al lugar y encontraron a personas que aseguraban desarrollar una operación militar.

Un informe de la PNC, alque tuvo acceso Prensa Libre, señala que ese operativo presuntamente era para capturar a Haroldo Lorenzana Terraza, conocido como Haroldito, cabecilla de los Lorenzana, una organización que trasiega droga a EE. UU.

Las autoridades del país norteamericano dan una recompensa de hasta US$5 millones, Q38.5 millones, por información que permita su captura.

Durante una citación en el Congreso este lunes 12 de octubre, Custodio Boteo detalló que los informes remitidos por la Comisaría de Zacapa establecen que una unidad policial recibió instrucciones de verificar una denuncia sobre disparos en el área.

"Lo que consta en los informes que remitieron de la comisaría es de que a las 18:0, -del 27 de septiembre- por vía frecuencia se le indicó a la unidad del sector que fueran a verificar sobre disparos de arma de fuego por un grupo armado en el lugar. Eso es lo que consta en los oficios", indicó Boteo.

Los diputados preguntaron al director de la PNC quiénes integraban el grupo armado y si los agentes habían logrado identificar a las personas que se encontraban en el lugar.

Boteo explicó que, cuando los policías llegaron, encontraron a un grupo cuyos integrantes manifestaron que desarrollaban una operación militar. Debido a que únicamente dos agentes se movilizaban en la patrulla, solicitaron refuerzos.

"Cuando llegaron los compañeros al lugar, había un grupo, bueno, ellos indicaban que tenían una operación militar. Los compañeros precisamente solicitaron apoyo, porque iban solo dos en la unidad. Y en ese momento se retiraron", relató.

El director fue consultado sobre por qué no identificaron a la persona que estaba a cargo del grupo.

"En ese momento no los identificaron porque ellos indicaron que se resguardaron ya que tenían armamento pesado y ellos únicamente andaban dos en la patrulla", respondió.

Boteo señaló que la institución ha presentado varios informes y que algunos fueron solicitados por la Fiscalía. También indicó que los investigadores obtuvieron grabaciones de cámaras de vigilancia.

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Villeda niega coordinación para intervenir en Huité

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que se enteró de los hechos ocurridos en Huité por medio de las redes sociales y de llamadas del viceministro de Seguridad y del director de la PNC.

Explicó que su primera preocupación fue establecer si agentes policiales participaban en lo que estaba ocurriendo.

Villeda indicó agentes de la PNC no participaron en un operativo en Huité, Zacapa. Agregó que la presencia de la policía en el lugar correspondía al procesamiento de las escenas del crimen, después de que ocurrieron los hechos.

El ministro calificó lo sucedido como un incidente confuso que todavía estaba bajo investigación.

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"Había sido un incidente confuso que todavía se estaba investigando, pero que categóricamente la Policía no había tenido ningún tipo de participación, no había habido ningún tipo de coordinación absolutamente conmigo para llevar a cabo ninguna actividad en ese aspecto", comentó.

Durante la citación, los diputados también preguntaron si el Ejército o la Segunda Brigada habían solicitado apoyo de la PNC para participar en las actividades desarrolladas en Huité.

El director policial respondió que las coordinaciones de esa naturaleza se realizan entre los ministros, de acuerdo con la normativa.

Mindef niega incursión y habla de patrullajes

Los representantes del Ministerio de la Defensa (Mindef) también fueron cuestionados durante la citación por la presencia de militares en Huité y las instrucciones que recibieron antes de movilizarse.

Los diputados preguntaron cuál había sido la orden impartida al personal militar y si existía alguna instrucción para disparar contra civiles. El viceministro de la Defensa, Jorge Lemus, negó que hubiera una orden de ese tipo.

Al explicar las actividades que realizaba el personal militar, el funcionario sostuvo que se trataba de patrullajes y que el Ejército podía movilizarse dentro del territorio nacional.

"Nosotros efectuamos patrullajes poblacionales, siempre. También nosotros podemos movilizar en cualquier parte del territorio de la República, como usted es sabido", afirmó.

El viceministro agregó que los militares se movilizaron después de conocer información sobre lo que ocurría en el área.