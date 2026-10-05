Inteligencia contra el narcotráfico en Guatemala: analistas advierten debilidades y explican qué pudo fallar en Huité, Zacapa

La inteligencia contra el narcotráfico requiere conocer los movimientos de un objetivo, sus relaciones familiares y criminales, las rutas que utiliza, sus hábitos y el territorio donde opera antes de decidir cómo y dónde capturarlo. Guatemala tiene capacidad para desarrollar este trabajo, pero necesita fortalecer sus sistemas de investigación, evitar filtraciones y mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad, según analistas consultados.

Carmen Rosa de León Escribano, analista e investigadora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), y Ala Ajiatas, exfiscal contra el narcotráfico del Ministerio Público (MP), coinciden en que una operación contra un "objetivo de alto valor" comienza antes del despliegue de policías o militares.

Para Ajiatas, el trabajo requiere recopilar la mayor cantidad posible de información sobre la persona que se pretende capturar.

“Hay que tener toda la información histórica: qué hace, desde cuándo, cuáles son sus conexiones, sus nexos, sus círculos familiares, la familia extendida y las conexiones criminales. Hay que hacer como una biblia. La inteligencia analiza y trata todos esos datos y, a partir de ahí, se definen las estrategias”, explica.

De León señala que la investigación debe permitir establecer cómo funciona la estructura criminal y cuál es la capacidad de movilización y protección que tiene alrededor del objetivo.

“Primero hay una fase de investigación, en donde se define la estructura del grupo, quiénes son los mandos, dónde están ubicados, cuál es su espacio territorial, cuáles son sus movimientos, sus hábitos, dónde se encuentra en ese momento y qué eventos pueden permitir una captura”, afirma.

¿Hay capacidad de inteligencia en Guatemala?

De León considera que Guatemala puede desarrollar inteligencia para enfrentar al narcotráfico, pero sostiene que para lograrlo se necesita inversión y fortalecimiento de las instituciones encargadas de producirla.

A su criterio, las capacidades de investigación y seguimiento se han debilitado durante los últimos gobiernos y, en varias operaciones contra personas requeridas por narcotráfico, la información proporcionada desde Estados Unidos ha tenido un papel relevante.

La analista advierte que uno de los riesgos es la filtración de información antes de ejecutar una operación, especialmente cuando las estructuras criminales han establecido relaciones con las comunidades y poder local en los territorios donde operan.

Ese riesgo quedó documentado después de la captura del cabecilla de los Huistas, Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias Chicharra. Un investigador del Ministerio de Gobernación afirmó que las autoridades habían intentado detenerlo durante años en Huehuetenango, pero que los allanamientos enfrentaron fugas de información y la oposición de vecinos que impedían el paso de las fuerzas de seguridad.

Después de un operativo fallido, Samayoa Recinos salió hacia México en noviembre del 2024. Investigadores guatemaltecos, junto con agencias de Estados Unidos y México, le dieron seguimiento durante cuatro meses hasta que fue capturado el 11 de marzo del 2025 en un centro comercial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El control del territorio de los narcos

Una de las dificultades para las autoridades es el control territorial que pueden ejercer las estructuras del narcotráfico. Según los analistas, ingresar al lugar donde las comunidades están a favor del narco, no siempre es la mejor alternativa.

“¿Qué estrategia se va a utilizar? Una de las principales es hacer la captura fuera de su sector, fuera de su área de operaciones, porque sabemos que tienen un control. Al final, las organizaciones funcionan con ese control territorial. Sacarlo de su zona de confort”, explica Ajiatas.

La situación obliga a estudiar las características de cada territorio. Ajiatas explica que una intervención en Petén no presenta las mismas condiciones que una en Zacapa, Alta Verapaz o la capital. El terreno, las rutas, el clima y las posibilidades de ingreso y salida deben formar parte de la planificación.

Coordinación entre instituciones

De León sostiene que Guatemala cuenta con distintas instituciones que pueden generar información de inteligencia, pero considera indispensable que exista coordinación entre seguridad, investigación y persecución penal.

Agregó que una operación contra una estructura del narcotráfico no debería depender de una sola institución, porque la información debe permitir conocer al objetivo, evaluar el territorio, anticipar la respuesta del grupo y preparar distintos escenarios.

Huité, un caso aún sin respuestas

Ambos analistas coinciden que los hechos del 27 de septiembre pasado en Huité, Zacapa, han generado cuestionamientos sobre la inteligencia y la planificación de las operaciones de seguridad.

Un día después del tiroteo que dejó a ocho civiles fallecidos, los Ministerio de la Defensa y Mingob, negaron su participación en un operativo. Un informe de la Policía Nacional Civil (PNC) señala que un grupo de unas 20 personas vestidas como militares intentaron captuarar a Haroldo Lorenzana Terraza, alias Haroldito, cabecilla de Los Lorenzana.

Luego el Ejército dijo que si participó en la diligencia, pero no ingresó al lugar donde se dio el enfrentamiento armado. Tres días después del hecho, el presidente Bernardo Arévalo reconoció la presencia de unidades militares, pero señaló que todavía debe determinarse cómo ocurrió la balacera y cuál fue la actuación de esas unidades. Al ser cuestionado sobre posibles fallas de inteligencia, dijo que es necesario esperar las investigaciones antes de establecer si hubo errores y si estos fueron de inteligencia u operativos.

De acuerdo con informes de inteligencia, alias Haroldito, requerido por Estados Unidos y vinculado con la estructura de los Lorenzana, actualmente no se encuentra en Guatemala y se desconoce su paradero.