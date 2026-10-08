Mindef pone a disposición del MP a 107 militares tras masacre en Huité, Zacapa, y releva a altos mandos

La masacre de ocho personas en Huité, Zacapa el pasado 27 de septiembre, derivó en el relevo de dos altos mandos del Ejército de Guatemala, mientras que 107 militares de distintas jerarquías fueron puestos a disposición y figuran en el informe elaborado por el Ministerio de la Defensa Nacional, indicó el titular de esa cartera, Henry David Sáenz Ramos.

El anuncio ocurre después de que el coronel de Infantería Miguel Estuardo Barrios Martínez presentara, el 7 de octubre, una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra el ministro Sáenz Ramos y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Geovani Martínez Milián. El denunciante plantea la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales y solicita investigar la participación de altos mandos militares en los hechos ocurridos en Huité.

"En atención a garantizar que pueda haber una libre investigación por parte del Ministerio Público, se ha relevado del mando al jefe del Estado Mayor y al comandante de la base de Zacapa y que sea concentrado al personal necesario para que de esa manera el Ministerio Público pueda tener acceso directo a el personal involucrado", dijo el presidente Bernardo Arévalo.

Los oficiales relevados son Martínez Milián y el coronel de Infantería Erwin Constanza Hidalgo, comandante de la Segunda Brigada de Infantería, con sede en Zacapa. El ministro explicó que los soldados de la unidad involucrada permanecen concentrados en esa brigada, a disposición de las diligencias del MP.

Informe militar fue remitido para la investigación

El ministro indicó que las averiguaciones internas ordenadas por el presidente Bernardo Arévalo concluyeron y que sus resultados fueron entregados al mandatario.

"Hoy les informo que esas averiguaciones han concluido. El informe correspondiente fue entregado al señor presidente de la República", manifestó.

Agregó que recibió instrucciones de remitir el documento y sus anexos al Ministerio Público para incorporarlos a la investigación.

El ministro dijo que se garantizará la comparecencia del personal involucrado cuando sea legalmente requerido, así como la preservación de documentos y registros relacionados con el caso.

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¿Qué establece el informe sobre los hechos en Huité?

De acuerdo con el ministro, el informe militar señala que el despliegue de soldados y vehículos tenía como propósito establecer puestos de registro y control en los principales accesos al casco urbano de Huité.

"Al escucharse detonaciones de arma de fuego y no tenerse identificada una amenaza, ni conocerse el motivo de las detonaciones, el personal militar realizó disparos disuasivos controlados de advertencia para salvaguardar la vida o la integridad física", explicó Sáenz.

Añadió que, según el documento, los militares decidieron evitar un enfrentamiento armado para impedir un posible aumento de la violencia.

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Defensa ofrece colaboración al MP

El ministro añadió que el Ejército colaborará con las investigaciones y que los soldados involucrados permanecerán disponibles para las diligencias que requieran las autoridades.

"A las familias de las víctimas y al pueblo de Huité, reitero mi solidaridad y nuestro compromiso de actuar con seriedad, objetividad y transparencia", expresó.

Aseguró que el Ministerio de la Defensa continuará colaborando con las instituciones competentes.

Antecedentes de la masacre en Huité

Los hechos del 27 de septiembre en Huité, Zacapa, se registró un enfrentamiento armado dejó a ocho personas fallecidas. Los Ministerio de Gobernación y Defensa negaron su participación en un operativo, aunque un informe de la Policía Nacional Civil (PNC) indicó que el tiroteo se habría originado por una diligencia para detener a Haroldo Lorenzana Terraza, alias Haroldito, cabecilla de Los Lorenzana.

El MP procesó cuatro escenarios distintos y reportó la recolección de 77 indicios balísticos en Huité.

Tras los hechos, comenzaron a circular videos en redes sociales en los que aparecen vehículos militares. El Ministerio de la Defensa confirmó que las unidades observadas en las grabaciones pertenecen al Ejército de Guatemala.

Según la versión proporcionada por la PNC y el Mindef, el primer hecho ocurrió entre las 17 y las 18 horas, en el sector del campo de fútbol, mientras que el despliegue militar se produjo entre las 20 y las 21 horas.

Uno de los videos muestra un vehículo militar J8 en Huité. Defensa sostuvo que el vehículo se encontraba en el perímetro del municipio y que los disparos que se escuchan en la grabación provenían del enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado.

La institución también afirmó que la presencia militar buscaba evitar una escalada de violencia y proteger a las personas que se encontraban en el sector.