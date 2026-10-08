Ministerio de la Defensa releva a jefe del Estado Mayor en medio de investigación por hechos de Huité

El Ministerio de la Defensa Nacional informó sobre el relevo del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

El general de brigada Moisés Alexander López López asumió el cargo en sustitución del general de división José Giovani Martínez Milián, quien, según el comunicado oficial de este jueves 8 de octubre, pasa a ocupar otro puesto dentro de la institución.

El acto oficial de relevo se realizó en el Estado Mayor de la Defensa Nacional y estuvo a cargo del ministro de la Defensa Nacional, general de división Henry David Sáenz Ramos.

La institución señaló que el relevo se enmarca en el funcionamiento normal y el orden dentro del Ejército de Guatemala y que no representa una alteración en la conducción estratégica de la defensa nacional.

Cambio en medio de investigación y denuncia contra altos mandos

El cambio en la jefatura del Estado Mayor se conoce mientras continúa una investigación por los hechos ocurridos el 27 de septiembre en Huité, Zacapa, donde ocho personas murieron en distintos puntos de esa localidad.

En este contexto, el coronel de infantería Miguel Estuardo Barrios Martínez presentó el 7 de octubre una denuncia en la que señala al ministro de la Defensa, Henry Sáenz, y al entonces jefe del Estado Mayor, José Giovani Martínez Milián.

La denuncia solicita investigar la posible responsabilidad de ambos en relación con los hechos de Huité y menciona la posible participación de integrantes del Batallón Especial de Interdicción y Respuesta (BEIR).

El documento plantea como una hipótesis que deberá determinar el Ministerio Público (MP) que las muertes podrían constituir un delito y menciona la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales.

La Fiscalía confirmó que recibió la denuncia de Barrios Martínez sin ampliar más detalles. Respecto a la investigación por los hechos en Huité, la Fiscalía se limitó a informar que de momento sigue bajo reserva judicial.

El coronel ya había señalado anteriormente al ministro Sáenz. En 2025 fue sancionado con la baja del Ejército después de presentar una denuncia contra el entonces jefe de la cartera de Defensa.

Presidente ordenó investigar

Con relación a los ataques en el municipio de Zacapa, el presidente Bernardo Arévalo ordenó al Ministerio de la Defensa colaborar con las pesquisas y crear una comisión para esclarecer los hechos.

La institución ha sostenido que está sujeta a la ley y que colaborará con el esclarecimiento de lo ocurrido.

Huité es una región considerada estratégica para el narcotráfico por su ubicación cercana a la frontera con Honduras. Los hechos generaron señalamientos sobre la posible participación o actuación de integrantes del Ejército, por lo que la investigación sigue en curso según confirmó a medios de comunicación este jueves la Fiscalía.

Arévalo ordenó al Ministerio de la Defensa colaborar con las pesquisas y crear una comisión para esclarecer los hechos.

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