Defensa ampliará información sobre Huité mientras denuncia señala a altos mandos militares

El Ministerio de la Defensa informó la noche de este miércoles que ampliará mañana, jueves 8 de octubre, la información sobre los hechos ocurridos en Huité, Zacapa, que dejaron ocho personas fallecidas.

La actualización ocurre mientras una denuncia presentada ante el Ministerio Público señala al ministro de la Defensa, Henry David Sáenz Ramos, y al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Geovani Martínez Milián.

La denuncia fue presentada el 7 de octubre por el coronel de infantería Miguel Estuardo Barrios Martínez. En el documento se pide investigar la posible responsabilidad de los dos altos mandos por los hechos y se menciona la posible participación de integrantes del Batallón Especial de Interdicción y Respuesta (BEIR).

El documento plantea, como una hipótesis que deberá determinar el Ministerio Público, que las muertes podrían constituir un delito y menciona la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales. La denuncia también señala a quienes resulten responsables durante la investigación.

¿Por qué menciona al BEIR?

En entrevista, Barrios Martínez explicó que señala a esta unidad por el tipo de operaciones para las que está entrenada y por la cadena de mando que, según su planteamiento, interviene en la autorización de sus operaciones.

El coronel sostuvo que corresponde al MP establecer qué ocurrió y determinar eventuales responsabilidades. También cuestionó que la propia institución militar investigue la actuación de sus integrantes.

Aclaró que su denuncia está dirigida contra los funcionarios que señala y no contra el Ejército de Guatemala como institución.

Barrios Martínez ya había señalado anteriormente al ministro Henry Sáenz. En el 2025, el coronel fue sancionado con la baja del Ejército después de presentar una denuncia contra el entonces jefe de la cartera de Defensa.

La versión de Defensa

La denuncia se conoce después de que el Ministerio de la Defensa confirmara que los vehículos militares que aparecen en videos difundidos en redes sociales durante los hechos de Huité pertenecen al Ejército.

Según Defensa, el primer hecho ocurrió entre las 17 y las 18 horas en el sector del campo de fútbol y el despliegue militar se produjo entre las 20 y las 21 horas.

Defensa también ha señalado que la decisión buscó evitar una escalada de violencia y proteger a las personas que se encontraban en el sector.

Uno de los videos difundidos muestra un J8 cerca del lugar donde se registró uno de los ataques armados. Sobre esa grabación, la institución sostuvo que el vehículo se encontraba en el perímetro de Huité y que los disparos que se escuchan provenían del interior del municipio.

Los hechos fueron procesados por el Ministerio Público en cuatro escenarios distintos y dejaron ocho personas fallecidas. La Fiscalía informó, además, sobre la recolección de 77 indicios balísticos.

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