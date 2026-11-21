Un ataque armado registrado en la colonia Santa Mónica, zona 18 de la Ciudad de Guatemala, dejó dos personas fallecidas y cinco heridas, según información proporcionada por los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas informaron que, al llegar al lugar, localizaron a un hombre fallecido sobre la cinta asfáltica, junto a una motocicleta, y a una mujer sin vida en el interior de una vivienda.

En la misma escena encontraron a otras cinco personas heridas, quienes fueron estabilizadas por técnicos en urgencias médicas y trasladadas de inmediato a un centro asistencial.

Para atender la emergencia, los Bomberos Voluntarios movilizaron unidades de la 4a., 50a., 85a. y 122a. compañías, así como de la Estación Central.

De acuerdo con los reportes, tres personas heridas fueron trasladadas por socorristas de la 85a. Compañía y otras dos por personal de la 50a. Compañía.

Socorristas de varias compañías de Bomberos Voluntarios estabilizaron a cinco personas heridas y las trasladaron a un centro asistencial. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Hasta el momento, no se han proporcionado las identidades de las víctimas ni detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Tampoco se ha establecido el móvil del hecho ni se ha informado sobre posibles responsables.

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