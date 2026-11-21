Al menos cuatro personas murieron y cinco más quedaron heridas en una "intensa" balacera ocurrida la noche del viernes 20 de noviembre en la zona 9 capitalina, informaron los Bomberos Muncipales.

De acuerdo con la información proporcionada por los socorristas, el hecho ocurrió en una discoteca de la 5a. avenida y 14 calle de dicha zona, adonde acudieron paramédicos tras los llamados de auxilio.

En el lugar fueron localizados "seis hombres afectados por proyectiles de armas de fuego", indicaron los bomberos.

Agregaron que las las evaluaciones correspondientes se determinó que tres de las víctimas ya habían fallecido.

"Los pacientes lesionados recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica especializada.

Sin embargo, momentos más tarde", informaron.

Además, tras evaluar el área, los paramédicos encontraron que, tras el pánico desatado, otras personas heridas buscaron refugio en los alrededores de la discoteca.

En las cercanías, fue localizada otra personas muerta y dos más heridas, informaron los socorriastas.

Algunas víctimas buscaron refugio en cercanías de la discoteca. (Foto: Bomberos Municipales)

Otro hecho armado

Horas antes de este hecho, se registró otra balacera en la 3a. calle "A" y 5ta. avenida de la zona 3 capitalina, informaron los Bomberos Voluntarios.

Al efectuar la evaluación respectiva, los socorristas informaron que dos personas resultaron heridas y una más quedó fallecida en el lugar.

Se trata de un menor de 17 años que no puder ser idenficado.