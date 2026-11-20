El Ministerio Público (MP) ha efectuado 70 allanamientos desde el 17 de octubre del 2026, cuando Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar fueron asesinados en un ataque armado en Campo Marte, zona 5 de la capital. Entre las diligencias figuran requisas en las cárceles Renovación 1 y Canadá, en Escuintla, mientras los investigadores buscan establecer quiénes ordenaron el crimen.

El fiscal general, Gabriel García Luna, dio a conocer los avances del caso este viernes 20 de noviembre, y estuvo acompañado del coordinador Nacional del MP, José Raúl López Lamadrid y del secretario general, Edwin Santiago Chavajay. Las autoridades confirmaron que dos presuntos sicarios del Barrio 18 están ligados a proceso penal por asesinato y que la investigación continúa abierta para identificar a los autores intelectuales.

De acuerdo con García Luna, las diligencias por el asesinato de Solórzano Foppa se han desarrollado principalmente en la capital e incluyen allanamientos, inspecciones, registros y secuestro de evidencias. Los investigadores también localizaron armas de fuego que fueron enviadas a análisis balísticos e identificaron varios vehículos que habrían sido utilizados en el área del crimen.

Una de las requisas se efectuó en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación 1, en Escuintla, donde permanecen recluidos integrantes de distintas estructuras criminales, entre ellos pandilleros del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, además de personas vinculadas con el narcotráfico.

La otra diligencia se desarrolló en el Centro de Alta Seguridad Canadá, también en Escuintla, donde se encuentran integrantes de la Ruedita del Barrio 18, estructura integrada por los principales cabecillas de esa pandilla. Entre ellos figura Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias Lobo.

Durante la conferencia de prensa que ofreció el MP, se consultó si las requisas tenían relación directa con ese cabecilla. Las autoridades evitaron confirmar un vínculo específico y señalaron que no descartan ninguna hipótesis.

"No se descartan motivos políticos, por supuesto, sin embargo, sería una irresponsabilidad afirmarlo tomando en consideración la etapa de investigación y procesal en la que nos encontramos", dijo López Lamadrid.

El secretario general del MP, Chavajay (izquierda); el fiscal general, Gabriel García Luna (centro), y el coordinador general, Raúl Lamadrid (derecha), informan sobre los avances de la investigación del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar. (Foto Prensa Libre: Esvin García)

Capturas e investigación por caso

El ataque ocurrió el 17 de octubre. En las primeras horas, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, a quienes se les atribuyó la posesión de una carabina. Sin embargo, durante la audiencia del 18 de octubre, la Fiscalía encontró inconsistencias en el procedimiento y solicitó falta de mérito. El juez ordenó dejarlos en libertad.

El MP abrió entonces otra línea de investigación por la presunta implantación del arma. Como resultado, siete policías fueron ligados a proceso penal por abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

El 10 de noviembre se ejecutaron otras tres capturas. Dos personas vinculadas con la titularidad y el traspaso irregular del arma quedaron ligadas a proceso por obstaculización a la acción penal, mientras que otra integrante de la PNC fue procesada por incumplimiento de deberes. Según el MP, la agente elaboró una constancia relacionada con el registro del arma de fuego que presuntamente fue implantada a los hermanos Choc.

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En total, 12 personas están vinculadas con las investigaciones por la muerte de Solórzano Foppa y Aguilar: ocho agentes de la PNC, dos civiles relacionados con el arma y dos presuntos sicarios del Barrio 18.

García Luna dijo que los dos presuntos pandilleros fueron capturados el 29 de octubre, 12 días después del ataque, y posteriormente quedaron ligados a proceso penal por asesinato. García Luna evitó revelar sus nombres y edades debido a la reserva judicial.

“En cuanto a la Policía Nacional Civil y su actuación, no es sólo que estén ligados por los delitos que ya cometieron a criterio de la Fiscalía y que se están presentando hasta el juez, sino que además es parte del resto de la investigación el poder llegar a varias hipótesis. Si entre estas hipótesis podemos llegar a demostrar con evidencia que tuvieron que ver con la organización o planificación también de los asesinatos, que no hay que dar dudas de que también serán puestos a disposición por el mismo delito”, comentó el García Luna.

El secretario general del MP explicó que la investigación comprende tanto a quienes participaron directamente en el crimen como a quienes pudieron colaborar en su planificación o ejecución. Agregó que en las próximas semanas se tendrán nuevos resultados.

"Entre los próximos resultados, se esperan nuevas aprensiones, tanto de autores materiales como de autores intelectuales", dijo Chavajay.

García Luna también fue consultado sobre la posibilidad de solicitar antejuicios si las investigaciones apuntaran hacia funcionarios. No confirmó que se preparen solicitudes, pero reiteró que existen varias hipótesis y que ninguna ha sido descartada.

"No es descartable ninguna hipótesis, eso sí", dijo el fiscal general.

Llamado contra el uso político del caso

Al inicio de la conferencia, el fiscal general pidió respetar la reserva judicial para proteger a víctimas, testigos y diligencias pendientes. También cuestionó a quienes, según afirmó, buscan aprovechar el crimen con fines políticos.

“También quiero decirlo con claridad, la justicia no debe ser instrumento de ninguna agenda política. A quienes aprovechan casos como este para obtener ventaja política, les pido que se aparten. El Ministerio Público no persigue ni protege a nadie por su partido, su ideología o su cargo. Actuamos conforme a la evidencia y a la ley. Así será mientras yo esté al frente de esta institución”, dijo García Luna.