Crimen contra Solórzano Foppa: agentes capturados señalan intereses políticos y al crimen organizado

Siete agentes de la PNC, capturados por presuntas irregularidades en la detención de dos hermanos vinculados inicialmente al caso Solórzano Foppa, rechazaron los señalamientos durante su traslado a la Torre de Tribunales.

Siete policías de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron capturados el viernes 23 de octubre, en seguimiento a las investigaciones por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. Durante su traslado a las carceletas de la Torre de Tribunales, uno de los agentes afirmó que detrás de las detenciones existen intereses políticos. Además, el grupo cantó el Himno Nacional de Guatemala.

Las capturas se efectuaron como parte de las investigaciones por el doble crimen ocurrido el 17 de octubre en el Campo Marte, zona 5 de la capital. Según las pesquisas, se habrían cometido irregularidades en el procedimiento de detención de los hermanos Choc Toz, quienes fueron capturados después del ataque y posteriormente beneficiados con una resolución de falta de mérito dictada por un juez.

El Ministerio Público (MP) informó que, como resultado de las diligencias, se ejecutaron siete órdenes de aprehensión emitidas por un juez competente contra Erick S., Luis R., Juan R., Julio B., Manuel C., Uber C. y Bryan D., por su presunta participación en los delitos de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

El ente investigador añadió que las diligencias están relacionadas con la presunta colocación de un arma de fuego a los dos hermanos detenidos.

Los siete agentes fueron trasladados a las carceletas de la Torre de Tribunales, adonde llegaron vestidos de particular. En el lugar fueron sometidos a la revisión correspondiente y posteriormente fichados.

Agentes denuncian intereses políticos y cantan el Himno Nacional

Mientras era custodiado por otros policías, uno de los agentes capturados aseguró que el crimen organizado tiene vínculos con la política.

"El crimen organizado está bien metido y en la política está bien metido el crimen organizado", expresó.

"El crimen organizado se ríe a la hora de la captura", agregó el policía, quien aseguró que actuó en el ejercicio de sus funciones.

"Cómo nos están haciendo a nosotros. Hice mi trabajo señores", afirmó.

Durante su permanencia en la Torre de Tribunales, los agentes fueron llevados frente a unos casilleros, donde comenzaron a cantar el Himno Nacional de Guatemala, luego de que uno de ellos diera la instrucción. También entonaron algunas estrofas del himno de la PNC.

Uno de los capturados aseguró que han "sido respetuosos de la ley".

Al ser cuestionado sobre quién habría ordenado colocar el arma de fuego, uno de los policías respondió: "Es el aprovechamiento político que existe ahorita, actualmente, el aprovechamiento político es el que está inmerso para el crimen organizado".

El agente reiteró que tanto él como sus compañeros respetan y conocen la ley, e insistió en que se debe continuar combatiendo el crimen organizado.

MP investiga presunta alteración de evidencias

El MP amplió que las diligencias incluyeron allanamientos, inspecciones, registros y secuestro de evidencia en 11 inmuebles ubicados en distintos departamentos del país, así como en la Comisaría 13 y en la sede del Distrito Central de la PNC.

"Tanto la presunta colocación del arma de fuego como las circunstancias de ambas muertes son objeto de investigación, con el propósito de esclarecer lo ocurrido, determinar las responsabilidades individuales y sustentar ante los órganos jurisdiccionales competentes las acciones penales que correspondan", afirmó el MP.

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El ente investigador aseguró que actuará con determinación y sin distinción alguna ante posibles irregularidades relacionadas con el caso.

"Ningún cargo, uniforme o posición jerárquica puede servir de escudo frente a la investigación penal. Toda acción dirigida a alterar evidencia, encubrir responsabilidades u obstaculizar el esclarecimiento de estos hechos será investigada y, cuando existan elementos que lo sustenten, dará lugar a las acciones penales correspondientes", indicó.

Este sábado 24 de octubre se desarrolla la audiencia en la que le dan a conocer los motivos de su detención a los agentes capturados por su vinculación a la captura de los hermanos Choc Toz

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