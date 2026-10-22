Caso Solórzano Foppa: PNC revela cuántos equipos trabajan en la investigación del crimen y cuándo podría haber capturas

Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) asisten este jueves 22 de octubre a una citación con diputados de la bancada VOS para dar detalles sobre las acciones emprendidas por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa.

Ante las interrogantes de los legisladores, el director de la PNC, David Custodio Boteo, admitió que aún desconoce la hora exacta en que se emitió la alerta de captura por el asesinato de Solórzano Foppa, ocurrido la mañana del sábado 17 de octubre en el Campo Marte, zona 5 capitalina.

También confirmó que separó de sus funciones a varios agentes y al jefe de la Comisaría 13, pero espera los resultados de las investigaciones para determinar si hay más policías involucrados.

Los diputados también lo cuestionaron por la falta de precisión sobre la hora en que se emitió la alerta para localizar y capturar a los sospechosos del crimen. Al respecto, Boteo indicó que esa información consta en los expedientes trasladados al Ministerio Público (MP) y que la Inspectoría revisa el procedimiento.

El funcionario negó que los altos mandos de la PNC hayan dado instrucciones para obstaculizar la investigación o cometer irregularidades. Afirmó que, si algún agente actuó de manera irregular por decisión propia, deberá asumir las consecuencias legales y administrativas.

Boteo no descarta que en unos 15 días se registren las primeras capturas por el asesinato de Solórzano Foppa. Además, afirmó que cuatro equipos de investigación y dos de videoforense trabajan en el caso junto con el MP.

El director evitó revelar las características de los sospechosos que se difundieron mediante la alerta policial tras el asesinato, con el argumento de que la información está bajo reserva. Los diputados también cuestionaron por qué solo dos personas fueron capturadas si el ministro de Gobernación había mencionado la participación de cuatro atacantes.

Boteo sostuvo que la captura de los hermanos Choc Toz se efectuó bajo la figura de flagrancia. Al ser cuestionado sobre la falta de mérito dictada por un juez a favor de ambos, respondió que se trató de una decisión judicial.

Según el director, la información que el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó durante la conferencia de prensa del 17 de octubre sobre el arma incautada a los hermanos Choc provino de la PNC. Sin embargo, no identificó quién trasladó esos datos al ministro.

Boteo tampoco descarta que el ataque contra Solórzano Foppa esté relacionado con un contexto político.

Para leer más: “Debería de haber mejores controles”: ¿qué medidas de seguridad tendrá el Campo Marte tras el asesinato de Solórzano Foppa?

En el ataque armado también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Durante la citación, el director de la PNC reiteró que ofreció al Congreso y al Tribunal Supremo Electoral apoyo policial para proteger a personas amenazadas y brindar acompañamiento durante actividades políticas públicas.

PDH abre dos expedientes

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que también fue citada junto con la PNC, informó que abrió dos expedientes de investigación por el caso de los hermanos Choc, capturados tras el asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa. El primero busca establecer posibles vulneraciones de derechos durante la detención, mientras que el segundo se centra en las actuaciones de las autoridades del Ministerio de Gobernación y de la PNC durante el procedimiento de aprehensión.

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