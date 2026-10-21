Caso Solórzano Foppa: PNC dice que arma incautada a hermanos Choc está registrada y no tiene reporte de robo

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Caso Solórzano Foppa: PNC dice que arma incautada a hermanos Choc está registrada y no tiene reporte de robo

Durante una citación con diputados, autoridades de la PNC ampliaron detalles sobre el arma incautada a dos hermanos tras el ataque en el que murió Juan Francisco Solórzano Foppa.

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CITACIÓN A PNC POR CAPTURA DE HERMANOS TRAS CRIMEN DE FOPPA

Autoridades de la PNC en citación con diputados por la captura de hermanos tras el crimen contra Juan Francisco Solórzano Foppa. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Esvin Jacinto, compartió este miércoles 21 de octubre, durante una citación con diputados, detalles sobre la captura de los hermanos Choc Toz y el arma incautada tras el crimen de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Jacinto indicó a los legisladores que cuatro agentes, dos mandos y un comisario están relacionados con el procedimiento de captura de los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz.

El comisario, identificado como Segura Tunch, fue trasladado a labores administrativas en el Distrito Central. Al respecto, el subdirector policial explicó que la medida se aplica conforme a la normativa de la institución y bajo el principio de presunción de inocencia.

Añadió que la investigación está a cargo del Ministerio Público (MP), con el apoyo de la Inspectoría General de la PNC.

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El funcionario afirmó que el arma incautada durante la captura de los hermanos está registrada a nombre de un particular y no tiene reporte de robo. También indicó que el MP debe profundizar en la investigación sobre el propietario del arma.

Los diputados cuestionaron al subdirector de la PNC por la rapidez con la que fueron capturados los hermanos Choc Toz, aproximadamente 10 minutos después del ataque en el Campo Marte.

Para leer más: Juan Francisco Solórzano Foppa: Los tres casos por los que fue condenado durante la gestión de Consuelo Porras

El subdirector policial explicó ante los diputados José Chic y Javier López que se activó un cierre de rutas para localizar a los posibles responsables, pero reconoció que no tenía el dato de cuántas personas y motocicletas fueron identificadas durante ese lapso.

El subdirector de la PNC también informó que, además del ataque armado en el Campo Marte, el sábado 17 de octubre se registraron otros tres ataques entre las 11 y las 14 horas.

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Por estos otros hechos no reportó capturas, pero indicó que en Bárcenas, Villa Nueva, fue localizado un vehículo abandonado con un fusil M16.

Ante lo expuesto, los diputados cuestionaron las diferencias en los resultados de los operativos policiales.

La mañana del sábado 17 de octubre, Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro murieron baleados en el Campo Marte, zona 5 de la capital.

Las autoridades han afirmado que la investigación continúa para esclarecer lo ocurrido, mientras que el caso fue declarado bajo reserva.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Oscar Vásquez

Periodista de Prensa Libre especializado en cobertura nacional, con 1 año de experiencia.

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