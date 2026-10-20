Juan Francisco Solórzano Foppa: Los tres casos por los que fue condenado durante la gestión de Consuelo Porras

Juan Francisco Solórzano Foppa trabajó durante 12 años en el Ministerio Público (MP), donde ocupó distintos cargos vinculados con la investigación criminal hasta dirigir la Dirección de Análisis Criminal, cuya creación impulsó. En esa etapa participó en investigaciones de alto impacto, como el caso La Línea, que destapó en el 2015 una estructura de defraudación aduanera.

Durante su gestión al frente de la SAT, Solórzano Foppa impulsó acciones para que grandes empresas regularizaran su situación tributaria y cumplieran con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, en enero del 2018 fue removido de la jefatura de la institución. El entonces ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, explicó que la decisión obedecía a que la recaudación no había alcanzado la meta fijada para ese año. Aunque los ingresos tributarios aumentaron 4.6% en el 2017 respecto del 2016.

Años después, durante la gestión de la fiscal general Consuelo Porras, enfrentó tres procesos penales que terminaron en condenas en el 2023. Las resoluciones incluyeron penas de prisión conmutables y sanciones que afectaron tanto su ejercicio profesional como la posibilidad de ocupar cargos públicos. Una de las condenas le impuso una inhabilitación de cinco años para ejercer como abogado en Guatemala. ¿Cuáles fueron los casos y hasta cuándo se extendería esa restricción?

Rafael Curruchiche fue el fiscal encargado de detenerme en un operativo ilegal, procesarme dos veces, meterme a la cárcel y hacer que me condenaran por 3 delitos que no cometí. Pero yo puedo salir a la calle y la gente me saluda mientras él tiene que irse sólito a una montaña para que nadie le grite corrupto. 😉 — Foppa (@foppaguate) April 21, 2024

Abuso de autoridad y violencia contra la mujer: denuncia de Karina de Rottmann

El proceso se originó en noviembre del 2017, cuando Juan Francisco Solórzano Foppa dirigía la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y publicó en Twitter, en respuesta a una entrevista que la propietaria de Vea Canal, Karina de Rottmann, hizo al presidente de ese entonces, Jimmy Morales.

En mensaje de Solórzano hizo alusión a la situación tributaria de la empresaria. En el mensaje afirmó que la tenía cuentas embargadas por incumplir un convenio de pago.

@EquisSJ Doña Karina está enojada con la Sat porque le embargamos sus cuentas por incumplir su convenio de pago. No obstante, todos los ciudadanos tienen derecho de exigirnos a los funcionarios que rindamos cuentas. Y así lo haré. — Foppa (@foppaguate) November 17, 2017

De Rottmann lo denunció por abuso de autoridad y violencia contra la mujer en su manifestación psicológica. Sostuvo que el funcionario había divulgado información privada y que la publicación le causó daños sociales, emocionales, laborales, económicos y familiares.

Ese mismo año, la jueza de turno Sabrina Salazar dictó falta de mérito. Sin embargo, el MP presentó una apelación y en el año 2020 se le ligó a proceso.

La sala 1ra d Femicidio resolvió que deben ligarme a proceso por un Tuit por el que una periodista me acusa de Violencia Contra la Mujer. La resolución es claramente ilegal por lo que usaré los recursos pertinentes y me presentaré siempre a los tribunales. #CreoEnLaJusticia https://t.co/5HqSL9jorf — Foppa (@foppaguate) February 28, 2020

El caso avanzó hasta que, el 19 de junio de 2023, Solórzano Foppa aceptó los cargos y fue condenado a tres años y tres meses de prisión conmutables.

Ya vine al MP a inscribir mi huella para cumplir con la orden judicial de medida sustitutiva, dentro del caso que me siguen por un tuiter donde mencioné a una periodista. Cuando se es inocente cumplir con las órdenes judiciales da orgullo. https://t.co/Movoq5C1hz — Foppa (@foppaguate) July 22, 2020

Como parte de la sentencia, también se le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un año y seis meses.

A la opinión pública hago saber la siguiente información: https://t.co/zHipuX12JH — Foppa (@foppaguate) July 28, 2023

Caso Política y Falsedad: la formación del partido Agua

En mayo de 2021, Juan Francisco Solórzano Foppa fue detenido por su presunta participación en irregularidades relacionadas con la formación del Partido Ambientalista Guatemalteco (Agua), del que era secretario general provisional. La Fiscalía de Delitos Electorales lo señaló de falsedad ideológica, asociación ilícita y conspiración por la presentación de un acta ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ya me notificaron la orden de aprehensión, es por un caso donde quisimos hacer un partido político. Y ahora dicen que hicimos una falsedad, eso es mentira, pero me iré a defender a tribunales — Foppa (@foppaguate) May 19, 2021

Gracias a tod@s por el apoyo. Estoy listo para enfrentar la justicia y a los que me quieren criminalizar. No les tengo miedo y los voy a enfrentar siempre. #LiberenaFoppa (Publicado por CM) https://t.co/sx7815ymiO — Foppa (@foppaguate) May 27, 2021

Hoy, la CC resolvió que no podía corregir a la CSJ, que declaró Legal mi captura. Ser detenido por un carro sin placas ES ILEGAL. En este TikTok lo explico(Ya me pique con los videos y mas tarde saco uno 🕺) *Me equivoque con el nombre de Digici, perdón. https://t.co/dXtIPhytEY — Foppa (@foppaguate) July 9, 2021

Según la investigación del Ministerio Público (MP), a cargo de la Fiscalía de el documento indicaba que el 1 de marzo de 2020 se había celebrado una asamblea en Palín, Escuintla, con la participación de 553 personas. Sin embargo, el Registro de Ciudadanos detectó anomalías: entre los firmantes figuraba una persona fallecida y otras personas negaron haber participado en la reunión. Además, el administrador del salón social afirmó que la actividad no se había realizado.

Después de año y medio de estar esperando audiencia y justo en medio del periodo electoral, finalmente abrieron a juicio en el caso de "Falsedad y Política" en mi contra. Estoy confiado de que en el debate demostrare mi inocencia y dejaremos atrás este proceso espurio. 💪🏽 — Foppa (@foppaguate) March 8, 2023

Saliendo de tribunales, el día 2 de Mayo de este año vamos a debate por el caso de Falsedad y Política en el tribunal 5to de sentencia penal. Confiado que finalmente se declarará mi inocencia y saldremos victoriosos de este proceso. #FoppaXlaCiudad https://t.co/toafszrmEF — Foppa (@foppaguate) March 30, 2023

Durante la audiencia de primera declaración, el juez Israel Zelada, del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, no encontró elementos suficientes para ligarlo a proceso por asociación ilícita y conspiración, pero sí por falsedad ideológica. El juzgador sostuvo que organizarse para participar en política no constituía por sí mismo una actividad delictiva.

El 28 de junio de 2023, Solórzano Foppa aceptó los cargos por falsedad ideológica con agravación electoral ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal. Fue condenado a dos años de prisión conmutables, a razón de Q25 diarios, y se le ordenó pagar Q10 mil al Estado como reparación digna.

AHORA | El abogado, Juan Francisco Solórzano Foppa, es condenado por falsedad ideológica con agravación electoral por medio de la aceptación de cargos, la pena impuesta es de dos años de prisión conmutables a razón de Q25 diarios. https://t.co/xTtRCpCmLp — Edwin Pitán (@Epitan_PL) June 28, 2023

En cumplimiento de mi sentencia por Falsedad Ideológica con Agravación Electoral, hago a la opinión pública la siguiente declaración: https://t.co/5mmKUpA1oA — Foppa (@foppaguate) July 10, 2023

Obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel: Caso Zamora

El tercer proceso se relacionó con la defensa del periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, quien fue detenido en julio de 2021 .

Solórzano Foppa formó parte de su equipo de defensa, pero no fue el único abogado vinculado a procesos penales relacionados con el caso. Otros integrantes de la defensa también enfrentaron señalamientos del Ministerio Público (MP), una situación que Zamora cuestionó al denunciar la criminalización de quienes lo representaron legalmente.

A petición de José Ruben Zamora y en aras de intentar detener la criminalización que hemos sufrido sus abogados y colaboradores más cercanos, hemos renunciado a la Defensa Técnica. @ChepeZamora quiere ejercer su Defensa Material y seguir en su lucha contra el sistema... sigue https://t.co/hRnAGRPlMS — Foppa (@foppaguate) March 3, 2023

En abril de 2023, Solórzano Foppa y el abogado Justino Brito Torres fueron detenidos por señalamientos de obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel. La Fiscalía sostuvo que ambos presentaron un documento privado de compraventa de una obra de arte para dar apariencia de legalidad a Q240 mil que, según la investigación, se pretendía ingresar al sistema bancario nacional. El MP vinculó el documento con una pintura valorada en Q300 mil.

Juan Francisco Solórzano Foppa fue condenado por medio de la figura de la aceptación de cargos a dos años de prisión por obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel. https://t.co/G14u5WAu16 — Edwin Pitán (@Epitan_PL) June 9, 2023

Solórzano Foppa anunció el 2 de junio del 2023 que aceptaría los cargos porque consideraba que no tendría un juicio justo. Aseguró que la decisión no significaba que reconociera haber cometido un delito y cuestionó que no había tenido acceso adecuado a las pruebas para preparar su defensa, entre ellas un video que la Fiscalía presentaba como una de sus principales evidencias. “Estoy convencido cien por ciento, que no cometí ningún delito”, declaró en un video colgado en sus redes sociales.

Aceptaré cargos porque no tendré un juicio justo. No cometí ningún delito, pero lo haré simplemente para salir libre y seguir peleando con orgullo en contra de este sistema corrupto. #LibertadFoppa https://t.co/EKM6As0TZG — Foppa (@foppaguate) June 2, 2023

“Quiero que el juez me condene porque cuando lo haga se condenará él mismo, porque él me autorizó, en audiencia, dentro de este mismo caso, actuar como abogado. Me parece inaudito que un juez diga un día que eso es legal, y al día siguiente diga que lo que autorizó es ilegal”. https://t.co/YwQfB92Mpt — Foppa (@foppaguate) June 3, 2023

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El 9 de junio del 2023, el juez Fredy Orellana, del Juzgado Séptimo de Sentencia Penal, admitió la solicitud de aceptación de cargos de Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito Torres.

El 13 de junio, en la audiencia de reparación digna, el juez ordenó a Solórzano Foppa pagar Q40 mil y publicar una disculpa pública en dos medios de comunicación. Ambos fueron condenados a dos años de prisión conmutables por obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel, además de quedar inhabilitados durante cinco años para ejercer la abogacía y ocupar cargos públicos.

¿Hasta cuándo estaría inhabilitado?

Solórzano Foppa conversó con en marzo con PrensaComunitaria, sobre un informe que preparaba acerca de la criminalización y el exilio en Guatemala. Durante la entrevista, también habló sobre las restricciones derivadas de sus condenas, que, según relató el periodista, lo mantendrían inhabilitado hasta finales del 2027.

En dicho encuentro, Solórzano Foppa expresó dudas sobre si podría permanecer en el país ante los riesgos que asociaba con su trayectoria en la SAT y su historia familiar.