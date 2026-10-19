“Fue un momento bien tenso”: el relato de un testigo que paseaba a su perro cuando ocurrió el ataque contra Solórzano Foppa

Un hombre que paseaba a su perro en el Campo Marte, zona 5 capitalina, relató cómo escuchó los disparos, buscó refugio detrás de vehículos y observó a varias personas correr para protegerse durante el ataque armado en el que murieron el exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

El testigo, que prefirió no identificarse, contó que se encontraba en las instalaciones del Campo Marte el sábado 17 de octubre, cuando escuchó varias detonaciones que inicialmente confundió con cohetes utilizados para celebrar algún campeonato.

"Pues yo estaba paseando con mi perro y escuché que habían, según yo, cohetes para celebrar algún campeonato, pero en eso me di cuenta de que habían sido balazos", relató.

Al percatarse de que se trataba de disparos, buscó protegerse detrás de los vehículos estacionados en el lugar, mientras observaba a otras personas correr en distintas direcciones.

El hombre explicó que uno de los momentos que más le llamó la atención fue cuando algunas personas comenzaron a regresar al sitio donde habían ocurrido los disparos, pese al peligro que representaba permanecer allí.

Según su relato, también observó que un guardia caminaba hacia su puesto y que varias personas se acercaban nuevamente al área del ataque, posiblemente para auxiliar a una de las víctimas.

"Fue un momento bien tenso", expresó.

Testigo asegura que no observó presencia policial inmediata

El entrevistado también fue consultado sobre la reacción de las fuerzas de seguridad después del ataque armado.

Aseguró que, durante los momentos posteriores a los disparos y antes de retirarse del lugar, no observó que agentes de seguridad acudieran hacia el sitio donde ocurrió el hecho.

"No, no había nadie de seguridad, por lo menos en ese momento", afirmó.

El hombre explicó que decidió retirarse porque consideró que permanecer en el Campo Marte representaba un riesgo para su integridad.

También señaló que, desde su perspectiva, las personas que se encontraban en el área buscaban alejarse del peligro.

El testigo manifestó su preocupación por la preservación de posibles evidencias relacionadas con el ataque. Según indicó, durante sus visitas posteriores al lugar no observó personal que efectuara investigaciones.

"Ni ayer ni hoy he visto gente investigando en el lugar", expresó.

Además, consideró que las lluvias podrían dificultar la conservación de indicios.

Pide que se reabran las instalaciones del Campo Marte

Pese a lo ocurrido, el testigo aseguró que estaría dispuesto a regresar al Campo Marte, pues considera que la inseguridad no se limita a ese espacio.

"Guatemala es insegura en total, entonces yo volvería al campo después de esto", manifestó.

También expresó su deseo de que las instalaciones sean reabiertas, debido a que numerosas personas las utilizan para actividades recreativas.

El entrevistado reconoció la gravedad del ataque, pero dijo que espera que un hecho similar no vuelva a ocurrir en ese lugar.

Ataque dejó dos muertos y abrió una investigación sobre capturas

El ataque armado ocurrió el sábado 17 de octubre en el Campo Marte, zona 5 capitalina, y dejó muertos al exfiscal y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Juan Francisco Solórzano Foppa y a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años.

Después del hecho, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, señalados inicialmente de su presunta participación en el ataque.

Las autoridades informaron que durante las detenciones se incautaron una carabina con registro GF9-1138GUA, un cargador, municiones calibre 9 mm y un chaleco táctico.

Sin embargo, ambos hermanos quedaron en libertad por falta de mérito, luego de que no se comprobaran los indicios en su contra.

Los hermanos Choc Toz sostuvieron que eran inocentes y afirmaron que se dedicaban a entregar comida a domicilio.

El lunes 19 de octubre, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que ordenó a la Inspectoría de la PNC investigar las circunstancias de las capturas, ante los señalamientos sobre posibles irregularidades en el procedimiento policial.

Villeda aseguró que se efectuarán destituciones si las investigaciones comprueban actuaciones ilegales de los agentes involucrados.

"Estamos analizando todas esas situaciones y si en algún momento es necesario hacer destituciones las vamos a hacer", declaró.

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