Mingob hará revisión “profunda” de la PNC tras asesinato de Solórzano Foppa e irregularidades en detención de hermanos Choc Toz

Justicia

Mingob hará revisión “profunda” de la PNC tras asesinato de Solórzano Foppa e irregularidades en detención de hermanos Choc Toz

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que la revisión de la PNC abarcará los distintos niveles de mando.

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Agentes de la PNC resguardan el establecimiento en zona 6. Jornadas de pánico viven los maestros y alumnos y padres de familia que asisten a la Escuela Carlos Benjamín Paiz Ayala en la zona 6, misma que permanece cerrada desde hace un mes pues los maestros recibieron llamadas a sus celulares exigiéndoles extorsión de 4mil quetzales semanales. foto Carlos Hernández 17/07/2023

El Ministerio de Gobernación hará una revisión "profunda" del funcionamiento y actuar de la Policía Nacional Civil. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, el Ministerio de Gobernación (Mingob) informa que realizará un proceso de revisión "profundo" de la estructura, conducción y funcionamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de los hechos ocurridos en los últimos días.

La cartera del Interior se pronuncia este 20 de octubre, horas después del entierro del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fue asesinado el pasado sábado 17 de octubre en el Campo Marte, zona 5 capitalina. En el ataque también falleció Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

En la publicación se indica que la revisión de la PNC abarcará los distintos niveles de mando, los procedimientos operativos y los mecanismos de supervisión y control de la institución. Con ello, se busca identificar los puntos que deben fortalecerse para mejorar el desempeño y la capacidad de respuesta de la fuerza policial.

"El Ministerio de Gobernación considera que las circunstancias actuales demandan decisiones firmes y responsables. En consecuencia, se adoptarán las medidas administrativas y organizativas que correspondan, conforme a la ley y en función de los resultados de estas evaluaciones", cita el comunicado.

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Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), murió durante un ataque armado registrado en el complejo deportivo del Campo Marte, en la zona 5 de la capital. En el hecho también falleció otro hombre. foto Byron Rivera 17/10/2026

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Se agrega que en los próximos días se informará sobre los resultados de dichos procesos y se darán a conocer las decisiones que se tomarán para fortalecer a la PNC.

Cabe recordar que el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que habrá destituciones en la PNC si se comprueba que agentes cometieron ilegalidades o una posible implantación de evidencia durante la captura de los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, señalados inicialmente de participar en el ataque armado en el que murió Solórzano Foppa.

Durante la detención de los hermanos, la PNC y el Mingob reportaron la incautación de una carabina con registro GF9-1138GUA, un cargador, municiones calibre 9 mm y un chaleco táctico.

Sin embargo, los señalados quedaron en libertad por falta de mérito, luego de que no se comprobaran los indicios en su contra.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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