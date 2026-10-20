Asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa: la OEA exige esclarecer el crimen y combatir la impunidad

Política

Asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa: la OEA exige esclarecer el crimen y combatir la impunidad

La Misión de la OEA en Guatemala exigió una investigación independiente por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y pidió a las autoridades una respuesta institucional para combatir la impunidad.

|

time-clock

Asesinato Juan Francisco Solórzano Foppa OEA

Tras el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, la OEA pidió esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y garantizar la seguridad de quienes participan en la vida pública de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Guatemala lamenta el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre en una cancha deportiva de la zona 5 de la capital, donde también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

La Misión expresa sus condolencias a las familias y los seres queridos de ambas víctimas.

También reconoce la trayectoria de Solórzano Foppa, quien fue fiscal del Ministerio Público y superintendente de Administración Tributaria, así como su labor en el fortalecimiento de la justicia y el combate a la corrupción en Guatemala.

La Misión de la OEA urge a efectuar una investigación pronta, exhaustiva e independiente que esclarezca los hechos y establezca las responsabilidades por el crimen, con respeto al debido proceso.

EN ESTE MOMENTO

Paso a desnivel de la avenida Petapa detenido, obra inconclusa en Ciudad de Guatemala

CIV debe cobrar más de Q9 millones a Cebco para concluir con la liquidación del paso a desnivel de la avenida Petapa

Right
Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), murió durante un ataque armado registrado en el complejo deportivo del Campo Marte, en la zona 5 de la capital. En el hecho también falleció otro hombre. foto Byron Rivera 17/10/2026

Crimen contra Solórzano Foppa abre debate sobre seguridad e investigación criminal para esclarecer el caso

Right

Lea más: Caso Solórzano Foppa: policías habrían plantado arma a los hermanos Choc y el MP ya lo investiga

Además, solicita a las autoridades gubernamentales una respuesta institucional efectiva frente a este crimen para luchar contra la impunidad y mejorar la confianza de la ciudadanía en la justicia.

La Misión concluye que el Estado debe garantizar que quienes participan en la vida pública y contribuyen al fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia puedan actuar en condiciones de seguridad, libres de amenazas y violencia.

Este 20 de octubre, el ataúd con los restos de Juan Francisco Solórzano Foppa fue trasladado a la Plaza de la Constitución para las honras fúnebres. El traslado estuvo a cargo de los Bomberos Municipales.

Familiares, amigos y representantes de organizaciones sociales se reunieron frente al Palacio Nacional de la Cultura para despedir a Solórzano Foppa antes de su entierro.

LECTURAS RELACIONADAS

Juan Francisco Solórzano Foppa enfrentó tres procesos penales que derivaron en condenas y en restricciones para ejercer como abogado y ocupar cargos públicos. (Foto, Prensa Libre: Érick Ávila).

Juan Francisco Solórzano Foppa: Los tres casos por los que fue condenado durante la gestión de Consuelo Porras

chevron-right
Asesinatos de alto impacto en Guatemala: casos que marcaron al país y cuyos procesos judiciales tuvieron distintos resultados. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca)

Asesinatos de alto impacto en Guatemala: los casos de Gerardi, Rosenberg y, ahora, Solórzano Foppa

chevron-right

Le podría interesar: Arévalo advierte sobre uso político del asesinato de Solórzano Foppa y anuncia investigación por captura de hermanos Choc

El día del crimen, el presidente Bernardo Arévalo escribió en sus redes sociales: “Repudio enérgicamente el cobarde asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. Sus autores, materiales e intelectuales, deben pagar las consecuencias con todo el peso de la ley”.

“Quienes creen que el terror puede intimidar al pueblo de Guatemala y al gobierno que dirijo, se equivocan”, agregó.

A su vez, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala se sumó a las condenas mediante un comunicado.

“Estados Unidos condena el atroz asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal y firme defensor de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”, expresó la representación diplomática.

LECTURAS RELACIONADAS

Cuadro con una fotografía de Juan Francisco Solórzano Foppa colocado durante su velorio.

“Juan Francisco no es un ave solitaria”: tío de Solórzano Foppa llama a continuar su legado y advierte sobre el miedo

chevron-right
Una imagen en memoria de Juan Francisco Solórzano Foppa acompaña una vela encendida durante su funeral. El Juzgado Tercero Penal fue asignado para conocer el caso por su muerte y la de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Caso Solórzano Foppa: Juzgado Tercero Penal conocerá el proceso por el ataque armado contra el extitular de la SAT

chevron-right

También lea: Crimen contra Solórzano Foppa: siete agentes bajo investigación y PNC propone uso de cámaras corporales

Asimismo, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) rechazó el asesinato y exigió al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación una investigación transparente.

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Alianzas por las Reformas, distintas bancadas del Congreso, el procurador de los Derechos Humanos, los Bomberos Municipales, exfuncionarios, analistas políticos y la Unión Europea se sumaron a los mensajes de condolencia y condena por la muerte violenta de Juan Francisco Solórzano Foppa.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

ARCHIVADO EN:

Juan Francisco Solórzano Foppa Misión de la OEA en Guatemala Violencia en Guatemala Violencia política en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM