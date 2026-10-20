Asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa: la OEA exige esclarecer el crimen y combatir la impunidad

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Guatemala lamenta el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre en una cancha deportiva de la zona 5 de la capital, donde también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

La Misión expresa sus condolencias a las familias y los seres queridos de ambas víctimas.

También reconoce la trayectoria de Solórzano Foppa, quien fue fiscal del Ministerio Público y superintendente de Administración Tributaria, así como su labor en el fortalecimiento de la justicia y el combate a la corrupción en Guatemala.

La Misión de la OEA urge a efectuar una investigación pronta, exhaustiva e independiente que esclarezca los hechos y establezca las responsabilidades por el crimen, con respeto al debido proceso.

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Además, solicita a las autoridades gubernamentales una respuesta institucional efectiva frente a este crimen para luchar contra la impunidad y mejorar la confianza de la ciudadanía en la justicia.

La Misión concluye que el Estado debe garantizar que quienes participan en la vida pública y contribuyen al fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia puedan actuar en condiciones de seguridad, libres de amenazas y violencia.

Este 20 de octubre, el ataúd con los restos de Juan Francisco Solórzano Foppa fue trasladado a la Plaza de la Constitución para las honras fúnebres. El traslado estuvo a cargo de los Bomberos Municipales.

Familiares, amigos y representantes de organizaciones sociales se reunieron frente al Palacio Nacional de la Cultura para despedir a Solórzano Foppa antes de su entierro.

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El día del crimen, el presidente Bernardo Arévalo escribió en sus redes sociales: “Repudio enérgicamente el cobarde asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. Sus autores, materiales e intelectuales, deben pagar las consecuencias con todo el peso de la ley”.

“Quienes creen que el terror puede intimidar al pueblo de Guatemala y al gobierno que dirijo, se equivocan”, agregó.

A su vez, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala se sumó a las condenas mediante un comunicado.

“Estados Unidos condena el atroz asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal y firme defensor de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”, expresó la representación diplomática.

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Asimismo, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) rechazó el asesinato y exigió al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación una investigación transparente.

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Alianzas por las Reformas, distintas bancadas del Congreso, el procurador de los Derechos Humanos, los Bomberos Municipales, exfuncionarios, analistas políticos y la Unión Europea se sumaron a los mensajes de condolencia y condena por la muerte violenta de Juan Francisco Solórzano Foppa.

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