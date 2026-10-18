Asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa provoca condenas internacionales y exigencias de justicia

El asesinato del abogado y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, ha generado condenas de organizaciones nacionales e internacionales, que están exigiendo una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a los responsables.

Solórzano Foppa murió el sábado 17 de octubre, durante un ataque armado en una cancha deportiva del Campo Marte, en la zona 5 de la capital. En el mismo hecho también falleció Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

El exfiscal del Ministerio Público (MP) tuvo una trayectoria vinculada con investigaciones criminales y anticorrupción, además de dirigir la SAT entre 2016 y 2018. En los últimos años mantuvo una participación en redes sociales, donde cuestionaba actuaciones de funcionarios y abordaba temas de seguridad, corrupción y justicia.

🔴#Guatemala | Organizaciones internacionales condenamos el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa. Instamos a las autoridades del Estado de Guatemala a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre este crimen atroz, garantizando que todos los responsables sean llevados ante la justicia. La memoria de Juan Francisco Solórzano Foppa debe ser honrada con acciones concretas que fortalezcan la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. No se puede permitir que su legado quede en la impunidad. — Center for Justice and International Law (CEJIL) (@cejil) October 18, 2026

Organizaciones nacionales e internacionales piden investigación exhaustiva

Organizaciones nacionales e internacionales exigen identificar a los responsables del asesinato de Solórzano Foppa y garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y denuncian al crimen organizado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su pronunciamiento, destacó las denuncias que el abogado había realizado sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones y contra el denominado “pacto de corruptos”.

La CIDH señaló que el Estado debe impulsar una investigación diligente para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CiiDH) condena el asesinato del Licenciado ex fiscal del MP Juan Francisco Solorzano Foppa y exige al gobierno de la República esclarecer a la mayor brevedad este cobarde asesinato. Nuestras condolencias a su madre hijos, familiares y amigos. Hasta siempre estimado Juan Francisco Solorzano Foppa. — CiiDH (@ciidh) October 17, 2026

La Alianza de Mujeres por el Acceso a la Justicia manifestó su indignación por el asesinato y expresó sus condolencias a la familia de Solórzano Foppa, en especial a su madre, Silvia Solórzano Foppa.

La organización exigió a las autoridades agilizar las investigaciones para esclarecer el hecho y procurar que la justicia alcance tanto a los responsables materiales como a los intelectuales.

Consternadas y con profunda indignación repudiamos el asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amistades, en especial, un abrazo lleno de solidaridad a su señora madre Silvia Solórzano Foppa, amiga y compañera de luchas, a quienes acompañamos en estos momentos de profundo pesar y dolor.🕊️ Exigimos a las autoridades que agilicen investigaciones que permitan esclarecer tan grave hecho, para que la justicia recaiga con todo su peso sobre los responsables materiales e intelectuales. Que las energías del Ajaw Q'anil reconforten sus corazones. — Alianza de Mujeres por el Acceso a la Justicia (@AlianzaMMI) October 17, 2026

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) rechazó el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

La entidad instó a las autoridades a realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, y subrayó la importancia de garantizar un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos en el ejercicio de su labor.

.@Oacnudh_GT rechaza el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, y llama a las autoridades competentes a realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial. https://t.co/ffHl9j9VL2 — OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) October 17, 2026

La Unión Europea en Guatemala expresó su solidaridad con la familia de Solórzano Foppa y recordó su trayectoria en investigaciones de estructuras criminales y su participación en el debate público.

🇪🇺🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇮🇹🇸🇪 expresamos nuestra solidaridad a la familia del ex fiscal Solorzano @foppaguate, quién investigó estructuras criminales y expresó su opinión con valentía. Su asesinato no puede quedar impune en una sociedad que apuesta por la democracia y la institucionalidad. — Unión Europea en Guatemala (@UEGuatemala) October 17, 2026

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) condenó el asesinato y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del abogado.

La organización pidió una investigación exhaustiva y advirtió que la violencia no puede silenciar voces. También exigió que el crimen no quede impune.

FUNDESA condena el asesinato del Lic. Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido esta mañana en el Campo Marte. Acompañamos a su familia y seres queridos. La violencia no puede silenciar voces. Exigimos una investigación exhaustiva y que este crimen no quede impune. https://t.co/LUYbJFQ4il — FUNDESA (@FUNDESA) October 17, 2026

La partida de esa manera de Solórzono ha creado decenas de reacciones de organizaciones e insttituciones, acá se recogen algunas otras.

#Guatemala: #CIDH condena el asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal anticorrupción y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, el 17 de octubre. Solórzano Foppa se caracterizó por sus denuncias contra la penetración del crimen organizado en las instituciones y contra el llamado "pacto de corruptos". El Estado capturó a dos sospechosos, y debe llevar adelante la investigación de los hechos con la debida diligencia y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. — CIDH - IACHR (@CIDH) October 18, 2026

Otras muestras de solidaridad y exigencias de justicia

La muerte de Juan Francisco Solórzano Foppa ha generado numerosas reacciones de organizaciones e instituciones nacionales e internacionales. Estas son algunas de las otras expresiones de rechazo y llamados a esclarecer el crimen.

Repudiamos el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, ex superintendente de la @SATGT y destacado abogado guatemalteco. Expresamos nuestras condolencias a su familia y demandamos a las autoridades que esclarezcan este crimen que conmociona a la sociedad guatemalteca. https://t.co/lFdydNjxyU — Impunity Watch en Español (@ImpunityWatchGt) October 17, 2026

#Guatemala 🇬🇹 WOLA expresa su más enérgica condena al asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, reconocido abogado, ex fiscal y ex super Intendente . Exigimos a las autoridades del @mpGuatemala una investigación pronta, imparcial e independiente. — WOLA (@WOLA_org) October 17, 2026

#Guatemala: #CIDH condena el asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal anticorrupción y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, el 17 de octubre. Solórzano Foppa se caracterizó por sus denuncias contra la penetración del crimen organizado en las instituciones y contra el llamado "pacto de corruptos". El Estado capturó a dos sospechosos, y debe llevar adelante la investigación de los hechos con la debida diligencia y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. — CIDH - IACHR (@CIDH) October 18, 2026

GHRC Demands Justice for the Murder of Juan Solórzano Foppa Foppa We express our condolences to the family of Juan Solórzano Foppa @foppaguate and call for a thorough, impartial, and prompt investigation and the prosecution of those responsible for this crime. #Justice https://t.co/4Wsp3obAJ4 — Guatemala Human Rights Commission/USA (@GHRCUSA) October 17, 2026

🚨 #Guatemala Condenamos el asesinato del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. Expresamos nuestra solidaridad con su familia y seres queridos. Exigimos a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva e imparcial que esclarezca los hechos, determine responsabilidades y garantice justicia. @PNCdeGuatemala @MPguatemala — Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) October 17, 2026

AGEXPORT expresa su enérgica condena ante el asesinato del licenciado Francisco Solórzano Foppa, exfiscal del Ministerio Público y exsuperintendente de Administración Tributaria. Exigimos a las autoridades una investigación pronta, objetiva y transparente que permita esclarecer los hechos y deducir las responsabilidades correspondientes. Aquí nuestra postura ⬇️ — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) October 17, 2026

#foppa https://t.co/UbmBW5S2Aj — RED MIGRANTE GUATEMALTECA (@CONAMIGUANEWS) October 17, 2026

Descansa en paz querido @foppaguate Exigimos una pronta y exhaustiva investigación que responsabilice a los autores materiales de este cobarde asesinato. La lucha continúa https://t.co/pOXVOrMFm8 — vocesenelexiliogt (@vocesenelexilio) October 17, 2026

Día triste para Guatemala. @foppaguate fue un hombre valiente que luchó por una justicia imparcial, entre otros. Nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas. Su asesinato no puede quedar impune: honrar su memoria es exigir justicia y defender la democracia que él sirvió. https://t.co/FZnLPxVx02 — Canadá en Guatemala (@EmbCanGuatemala) October 17, 2026

📄📄Comunicado de Prensa El Procurador de los Derechos Humanos, Dr. José Alejandro Córdova Herrera, repudia enérgicamente el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal del Ministerio Público y exsuperintendente de Administración Tributaria. https://t.co/YR5PXdLY0e — PDH Guatemala (@PDHgt) October 17, 2026

📢 La CGIC y sus gremiales condenan enérgicamente el ataque armado en el Campo Marte, en el que fallecieron Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. Expresamos nuestras condolencias a sus familias y exhortamos a las autoridades a esclarecer los hechos. https://t.co/DUwRKbSYW2 — Cámara Guatemalteca de la Construcción (@construguate) October 17, 2026

Cámara de Industria de Guatemala se solidariza con las familias y seres queridos de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. Respaldamos el llamado de CACIF para que las autoridades competentes esclarezcan los hechos con prontitud y se haga justicia. La violencia no tiene espacio en una sociedad que aspira a vivir en paz. En Guatemala deben prevalecer el respeto a la vida, la seguridad, la justicia y el Estado de derecho, como pilares fundamentales para el futuro del país. — Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) October 17, 2026

Expresamos nuestro pesar e indignación por el execrable asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa. Nuestras condolencias y solidaridad a su madre, hna, hijos y familia. Demandamos esclarecimiento efectivo del crimen. No más impunidad. #JusticiaParaFoppa https://t.co/gzHJTSuBYB — Fundación Sobrevivientes (@Sobrevivientes1) October 18, 2026

Desde el IPSP lamentamos la trágica muerte de nuestro exasesor legal tributario Juan Francisco Solórzano Foppa y expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y colegas https://t.co/dpH6zxg75b — IPSP (@ipspgt) October 17, 2026

La violencia no puede volver a ser el lenguaje de nuestra sociedad. Desde la Fundación Esquipulas condenamos el cobarde asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y expresamos nuestra profunda preocupación por los hechos de violencia que amenazan la vida y la seguridad de los guatemaltecos. La paz y la democracia han costado demasiado para permitir que el miedo y la violencia nos hagan retroceder. Exigimos justicia y el pronto esclarecimiento de este crimen. Defender la vida, la libertad y la democracia es responsabilidad de todos. — Fundación Esquipulas (@FundaEsquipulas) October 18, 2026

Nuestras más sinceras condolencias para la familia de Juan Francisco Solórzano Foppa. Exigimos que se esclarezcan las causas detrás de este asesinato. https://t.co/WfkrOU8XI7 — Alianza por las Reformas (@axrguate) October 17, 2026

#Guatemala | Las organizaciones de la Plataforma Guatemala Contra la Persecución Política condenamos el asesinato del Lic. Juan Francisco Solórzano Foppa, una de las voces más firmes contra la violencia, el crimen organizado y la corrupción en Guatemala. Su asesinato es un golpe contra todas las personas que se atreven a alzar la voz. Exigimos justicia. — Cristosal (@Cristosal) October 17, 2026

🔴#Guatemala | CEJIL se una a las voces que condenan enérgicamente el asesinato del reconocido abogado Juan Francisco Sólorzano Foppa, ex fiscal del Ministerio Público y ex súper intendente de SAT. Requerimos a las autoridades a iniciar de inmediato todas las acciones para investigar, juzgar y sancionar estos terribles hechos, de manera pronta, imparcial e independiente. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos. — Center for Justice and International Law (CEJIL) (@cejil) October 17, 2026

#ComunicadoURL | La violencia no puede imponerse más sobre la vida, ni la impunidad prevalecer sobre los derechos de la ciudadanía guatemalteca. La Universidad Rafael Landívar condena el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. https://t.co/3dpnjXTpFq — Universidad Rafael Landívar (@U_Landivar) October 18, 2026

Asesinan en #Guatemala a exfiscal que denunció nexos de políticos con pandillas El abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano #Foppa fue asesinado a tiros por varios sicarios en un complejo deportivo de la capital de Guatemala. /rr https://t.co/46A85CeYBu — DW Español (@dw_espanol) October 17, 2026

Guatemala: Juan Francisco Solorzano Foppa, militant anti-corruption, abattu sur un terrain de foot ➡️ https://t.co/xEQunS7nFS https://t.co/ABfbN2VD0S — RFI (@RFI) October 18, 2026

#ComunicadoPGN| La Procuraduría General de la Nación condena el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa: https://t.co/6Qu5nSlOk9 — PGN Guatemala (@PGNguatemala) October 17, 2026