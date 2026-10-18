Asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa provoca condenas internacionales y exigencias de justicia

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Asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa provoca condenas internacionales y exigencias de justicia

Organizaciones nacionales e internacionales condenaron el ataque armado y se solidarizaron con las familias de las víctimas, mientras exigieron una investigación pronta e imparcial para esclarecer el crimen y deducir responsabilidades.

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Juan Francisco Solórzano Foppa murió el pasado 17 de octubre en un ataque armado en el Campo de Marte. Tras el crimen, organizaciones nacionales e internacionales exigieron a las autoridades esclarecer los hechos y deducir responsabilidades. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca

Juan Francisco Solórzano Foppa murió el pasado 17 de octubre en un ataque armado en el Campo de Marte. Tras el crimen, organizaciones nacionales e internacionales exigieron a las autoridades esclarecer los hechos y deducir responsabilidades. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca

El asesinato del abogado y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, ha generado condenas de organizaciones nacionales e internacionales, que están exigiendo una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a los responsables.

Solórzano Foppa murió el sábado 17 de octubre, durante un ataque armado en una cancha deportiva del Campo Marte, en la zona 5 de la capital. En el mismo hecho también falleció Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

El exfiscal del Ministerio Público (MP) tuvo una trayectoria vinculada con investigaciones criminales y anticorrupción, además de dirigir la SAT entre 2016 y 2018. En los últimos años mantuvo una participación en redes sociales, donde cuestionaba actuaciones de funcionarios y abordaba temas de seguridad, corrupción y justicia.

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Organizaciones nacionales e internacionales piden investigación exhaustiva

Organizaciones nacionales e internacionales exigen identificar a los responsables del asesinato de Solórzano Foppa y garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y denuncian al crimen organizado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su pronunciamiento, destacó las denuncias que el abogado había realizado sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones y contra el denominado “pacto de corruptos”.

La CIDH señaló que el Estado debe impulsar una investigación diligente para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Alianza de Mujeres por el Acceso a la Justicia manifestó su indignación por el asesinato y expresó sus condolencias a la familia de Solórzano Foppa, en especial a su madre, Silvia Solórzano Foppa.

La organización exigió a las autoridades agilizar las investigaciones para esclarecer el hecho y procurar que la justicia alcance tanto a los responsables materiales como a los intelectuales.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) rechazó el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

La entidad instó a las autoridades a realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, y subrayó la importancia de garantizar un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos en el ejercicio de su labor.

La Unión Europea en Guatemala expresó su solidaridad con la familia de Solórzano Foppa y recordó su trayectoria en investigaciones de estructuras criminales y su participación en el debate público.

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) condenó el asesinato y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del abogado.

La organización pidió una investigación exhaustiva y advirtió que la violencia no puede silenciar voces. También exigió que el crimen no quede impune.

La partida de esa manera de Solórzono ha creado decenas de reacciones de organizaciones e insttituciones, acá se recogen algunas otras.

Otras muestras de solidaridad y exigencias de justicia

La muerte de Juan Francisco Solórzano Foppa ha generado numerosas reacciones de organizaciones e instituciones nacionales e internacionales. Estas son algunas de las otras expresiones de rechazo y llamados a esclarecer el crimen.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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