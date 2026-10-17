¿Qué publicaba Juan Francisco Solórzano Foppa? sus videos y denuncias

Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), será recordado como una figura pública de perfil crítico, que recurría a las redes sociales para divulgar información, plantear hipótesis y cuestionar las actuaciones de las autoridades en asuntos de interés nacional.

En sus publicaciones abordaba temas como la operación de las pandillas en Guatemala, la fuga de reos de Fraijanes 2, presuntos actos de corrupción, procesos judiciales y denuncias contra la anterior administración del Ministerio Público (MP), encabezada por Consuelo Porras, así como cuestionamientos al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche.

En último video publicado el 15 de octubre se refirió a los hechos ocurridos en Huité, Zacapa.

El 17 de octubre, en horas de la mañana, Juan Francisco Solórzano Foppa se encontraba realizando actividades deportivas en el Campo de Marte, zona 5 de la capital, cuando fue atacado a balazos. Según información preliminar, sujetos armados habrían disparado en repetidas ocasiones contra el abogado. En el mismo hecho también murió otra persona que realizaba actividades deportivas en el lugar.

Sus publicaciones contribuían al debate público sobre asuntos de interés nacional, aunque corresponde a las instituciones del sistema de justicia investigar y esclarecer los señalamientos que planteaba.

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¿Cuál fue el último video que publicó Juan Solórzano Foppa?

El 15 de octubre, a las 8.59 horas, Solórzano Foppa publicó un video de tres minutos y 26 segundos titulado «Qué pasó en Huité, Zacapa».

En la grabación, expuso sus conclusiones sobre los hechos ocurridos en ese municipio y sostuvo que, a su juicio, se trató de "una incursión de mercenarios de la CIA", apoyada por el Ejército de Guatemala y desarrollada desde bases militares estadounidenses en Honduras.

Que pasó en Huité, Zacapa. Mí conclusión después de analizar los datos que tenemos es que se trató de una incursión de mercenarios de la CIA, apoyada por el ejército de Guatemala y desarrollada desde las bases militares de USA en HONDURAS. https://t.co/pR2lONJVOZ — Foppa (@foppaguate) October 16, 2026

Sus publicaciones sobre seguridad y pandillas

La seguridad pública también ocupó un espacio en sus análisis. El 29 de septiembre, Solórzano Foppa afirmó que Guatemala estaba bajo ataque de las pandillas y cuestionó la respuesta de las autoridades, entre ellas el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y el Ejército.

Guatemala esta bajó ataque de las pandillas, ante la inacción total de las autoridades. Mingob? MP? Ejercito? Incursionan en nuestro territorio, masacran a niños, matan pilotos de buses indiscriminadamente y el gobierno? Será que nuestro presidente @BArevalodeLeon dirá algo? https://t.co/w0GECpZy2N — Foppa (@foppaguate) September 30, 2026

El 11 de octubre de 2025, en su cuenta de X, también publicó señalamientos relacionados con la fuga de integrantes de pandillas de la cárcel Fraijanes 2. En dos publicaciones de esa fecha cuestionó las actuaciones de las autoridades penitenciarias y planteó supuestas irregularidades en torno a los reos fugados.

El Mingob hizo hoy una requisa a gran escala en Fraijanes 2. En ese lugar estaban varios miembros de la rueda del Barrio 18. Y digo estaban porque ya varios se fugaron y andan sueltos. Que raro que el Ministro no haya publicado nada de eso. — Foppa (@foppaguate) October 12, 2025

Estos contenidos reflejan los cuestionamientos que planteaba sobre la política de seguridad y la actuación de las instituciones encargadas de combatir el crimen.

Las denuncias de corrupción y sus cuestionamientos al Estado

Otro eje de sus publicaciones fueron los señalamientos sobre presuntos actos de corrupción en instituciones públicas.

El 23 de septiembre, Solórzano Foppa afirmó que Miguel Martínez, a quien se refirió como «Miguelito», tenía cooptado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y que empresas relacionadas con él y con el expresidente Alejandro Giammattei recibían cientos de millones de quetzales al año. En esa publicación pidió que el Ministerio Público investigara los hechos.

En julio, Solórzano Foppa señaló presuntos vínculos entre farmacéuticas, familiares políticos de Consuelo Porras y funcionarios relacionados con investigaciones por lavado de dinero, y cuestionó la actuación del MP frente a posibles actos de corrupción.

En junio de este año, Solórzano Foppa informó sobre un proceso judicial promovido por Nadia Torres, diputada e hija de Sandra Torres, y afirmó que continuaría denunciando los presuntos vínculos de esa familia con las pandillas.

Nadia Torres me denunció y me lleva a proceso en un juicio de faltas. El proximo lunes 15 de Junio estaré presente en el Juzgado de Paz Penal para enfrentar a la familia Torres. Sin miedo, seguiré denunciando la relación de ellos con las pandillas. https://t.co/DiJvtFJnsq — Foppa (@foppaguate) June 12, 2026

El 1 de junio de 2026 también cuestionó el proceso de elección de autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), al que calificó como un fraude institucional, tal y como venía denunciando desde años pasados.

El fraude en la USAC sigue su curso, entiendo que todavía falta por ver si le revocan los amparos provisionales a Mazariegos. También tiene que dilucidar el tema del finiquito. El dia límite es 1 de julio, no podemos dormirnos. — Foppa (@foppaguate) May 25, 2026

Los procesos judiciales en los que participó

Solórzano Foppa también utilizaba sus redes sociales para informar sobre procesos judiciales y cuestionar actuaciones del Ministerio Público.

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El 6 de octubre de 2026, publicó un mensaje sobre la resolución relacionada con tres trabajadoras del MP acusadas en el caso de la compra de un edificio en la zona 5 capitalina. En esa publicación afirmó que, después de siete años de litigio, se había dictado el sobreseimiento a favor de las señaladas y sostuvo que el inmueble no había estado sobrevalorado.

Se hizo JUSTICIA en el caso del edificio del MP en la zona 5 y después de 7 años de Litigio, se sobresee el caso para las 3 trabajadoras del MP acusadas de comprar un bien que nunca estuvo sobrevalorado.y que sigue tirado sin utilizarse. Acompañe a mi clienta desde el día uno y me complace haberla ayudado en su búsqueda de justicia y limpiar su nombre. Seguiremos trabajando por la justicia de Guatemala. — Foppa (@foppaguate) October 6, 2026

En agosto de 2024, además, cuestionó el uso de la prisión preventiva y las condiciones de reclusión en casos que consideraba injustificados. En otra publicación, del 19 de agosto de 2026, compartió un video que, según explicó, mostraba su detención por agentes de inteligencia en mayo de 2021. Afirmó que la captura había sido ilegal y cuestionó que el Ministerio Público no hubiera mostrado interés en esa grabación durante una citación posterior.

En mayo de 2024, Solórzano Foppa expresó su satisfacción por las medidas judiciales favorables a José Rubén Zamora, destacó el cambio de juez

El Mingob hizo hoy una requisa a gran escala en Fraijanes 2. En ese lugar estaban varios miembros de la rueda del Barrio 18. Y digo estaban porque ya varios se fugaron y andan sueltos. Que raro que el Ministro no haya publicado nada de eso. — Foppa (@foppaguate) October 12, 2025

De la investigación criminal a la dirección de la SAT

La trayectoria pública de Solórzano Foppa no se limitó a sus publicaciones en redes sociales. Trabajó durante más de una década en el Ministerio Público, donde ocupó puestos vinculados con la investigación criminal y dirigió la Dirección de Análisis Criminal. Posteriormente, fue nombrado jefe de la SAT en marzo de 2016, cargo que ocupó hasta enero de 2018.

Su paso por la administración pública y su participación en investigaciones de alto impacto marcaron parte de su trayectoria. En sus últimos años, su actividad pública también estuvo vinculada con el ejercicio de la abogacía, los procesos judiciales y sus críticas a instituciones estatales.