Juan Francisco Solórzano Foppa: de investigar el caso La Línea y dirigir la SAT a su último análisis sobre la matanza en Huité

Dos días antes de que su nombre apareciera entre las víctimas de un ataque armado en un complejo deportivo de la zona 5 capitalina, Juan Francisco Solórzano Foppa había publicado un video en sus redes sociales. Hablaba de ocho personas que murieron en Huité, Zacapa, el 27 de septiembre pasado, y planteaba su interpretación sobre quiénes pudieron estar detrás de aquella incursión armada.

“Según mi análisis, mi conclusión es que esto se trata de un operativo fallido de mercenarios de la CIA”, afirmó al comienzo de la grabación que difundió el jueves 15 de octubre en su cuenta de X, @foppaguate.

En el video, de poco más de tres minutos, también cuestionó la actuación del Ejército de Guatemala. Sostuvo que militares habían efectuado disparos y mencionó testimonios acerca de helicópteros que sobrevolaron el lugar. A partir de esos elementos, atribuyó el ataque a una supuesta operación organizada desde bases estadounidenses en Honduras.

Sobre los hechos ocurridos en Zacapa, inicialmente, el Ministerio de la Defensa negó la presencia de un comando militar. El 8 de octubre, el presidente Bernardo Arévalo anunció que 107 militares fueron puestos a disposición del Ministerio Público y que dos altos mandos fueron relevados de sus cargos, en el marco de las investigaciones para esclarecer la muerte de ocho vecinos de Huité.

Esas fueron sus últimas afirmaciones sobre casos que abordaba en sus redes, y que alcanzaban a Los Caradura, el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

La publicación fue una de sus últimas intervenciones públicas conocidas y muestra una faceta que lo acompañó durante buena parte de su trayectoria: la exposición de sus posiciones sobre asuntos de seguridad, justicia y política en las redes sociales.

El sábado 17 de octubre, el Cuerpo de Bomberos Municipales reportó que dos hombres habían muerto en un ataque armado ocurrido en el Campo Marte de la zona 5 de la ciudad de Guatemala.

Los socorristas informaron que recibieron llamadas a la línea 123 y, cuando llegaron al lugar, encontraron a las dos víctimas sin signos vitales. Una fuente de los bomberos las identificó como Juan Francisco Solórzano Foppa, de 43 años, y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 54, una persona que le alcanzó una bala perdida, según autoridades.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la cancha tres, frente a una explanada, según la información proporcionada por la fuente. Las circunstancias y el móvil del ataque todavía no habían sido establecidos.

Que pasó en Huité, Zacapa. Mí conclusión después de analizar los datos que tenemos es que se trató de una incursión de mercenarios de la CIA, apoyada por el ejército de Guatemala y desarrollada desde las bases militares de USA en HONDURAS. https://t.co/pR2lONJVOZ — Foppa (@foppaguate) October 16, 2026

Su actividad reciente como abogado

Semanas antes, el 23 de septiembre, Solórzano Foppa había comparecido ante un juzgado como defensor de Miriam Salazar, exdirectora administrativa del Ministerio Público, en el proceso por la adquisición de un edificio para esa institución en la zona 5.

Durante aquella audiencia cuestionó el avalúo utilizado por la Contraloría General de Cuentas y responsabilizó a Rafael Curruchiche de la desaparición de un documento que consideraba favorable para su defendida.

El 6 de octubre, el juez Mario Hichos ordenó investigar la pérdida de un documento relacionado con el inmueble, adquirido en 2017. La defensa sostenía que existían elementos para cuestionar la acusación de sobrevaloración.

Era un expediente en el que Solórzano Foppa participaba desde años atrás. En 2019 ya había defendido a Salazar y sostenido públicamente que el proceso tenía motivaciones políticas contra la exfiscal general Thelma Aldana y antiguos integrantes de su equipo.

Las condenas del 2023

Tres años antes de su muerte, Solórzano Foppa había enfrentado distintos procesos judiciales que ocuparon titulares durante varios meses.

El 20 de abril del 2023 fue capturado junto con el abogado Justino Brito Torres por un proceso vinculado a la defensa del periodista Jose Rubén Zamora. La Fiscalía Especial contra la Impunidad los señaló de obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel.

En junio de ese año, ambos aceptaron cargos y fueron condenados a dos años de prisión conmutables. En el caso de Solórzano Foppa también se estableció una prohibición de cinco años para ejercer como abogado en Guatemala.

El 19 de junio aceptó cargos por violencia contra la mujer en su manifestación psicológica y abuso de autoridad, a raíz de una denuncia presentada por Karina de Rottmann.

El origen del expediente se remontaba a noviembre del 2017, cuando Solórzano Foppa dirigía la SAT y publicó en Twitter información relacionada con la situación tributaria de De Rottmann, luego de que ella lo criticara. La sentencia fue de tres años y tres meses de prisión conmutables, además de una inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos.

El 28 de junio del 2023 recibió otra condena, esta vez de dos años de prisión conmutables, por falsedad ideológica con agravación electoral dentro del caso Política y Falsedad. La resolución también se produjo mediante el procedimiento de aceptación de cargos.

Antes de aceptar esos cargos, Solórzano Foppa había cuestionado públicamente las condiciones para enfrentar los procesos judiciales y sostuvo que no tendría un juicio justo.

De las aspiraciones políticas a la captura del 2021

Su incursión en la política electoral comenzó después de abandonar la SAT.

En 2019 intentó participar en las elecciones para la alcaldía de Guatemala mediante el comité cívico Mi Barrio. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral rechazó su inscripción y el caso dio lugar a acciones legales.

En los años siguientes participó en esfuerzos para constituir una organización política.

El 19 de mayo del 2021 fue capturado en el marco del caso Política y Falsedad. La investigación del Ministerio Público se relacionaba con presuntas irregularidades en la documentación presentada para la formación del Partido Ambientalista Guatemalteco, conocido como Agua.

Solórzano Foppa cuestionó las circunstancias de su detención y sostuvo que policías que se movilizaban en vehículos particulares y sin placas lo habían interceptado sin explicarle inicialmente los motivos.

El 28 de mayo de ese año, un juez de turno ordenó investigar el procedimiento mediante el cual había sido detenido.

Durante el 2023 volvió a intentar participar en las elecciones municipales de la capital, pero el Tribunal Supremo Electoral rechazó nuevamente su inscripción.

Su salida de la SAT

El 17 de enero de 2018, el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria destituyó a Solórzano Foppa del cargo que había asumido en marzo del 2016.

La decisión se produjo después de que la institución incumpliera la meta de recaudación correspondiente al 2017.

Su salida cerró una administración de casi dos años que había estado marcada por resultados en la recaudación, investigaciones tributarias y controversias con distintos sectores.

Durante su primer año, en el 2016, la SAT consiguió superar la meta de ingresos tributarios, después de varios años de incumplimiento. En una evaluación publicada por Prensa Libre en marzo del 2017, analistas reconocían avances en fiscalización, aunque algunos cuestionaban la manera en que se desarrollaban determinadas acciones contra contribuyentes.

Uno de los casos más conocidos fue el de Aceros de Guatemala. La investigación por defraudación tributaria derivó en un pago de Q782.9 millones en impuestos, multas, mora e intereses, según la cobertura de Prensa Libre de aquella época.

Su gestión también incluyó medidas de fiscalización a empresas y controles sobre la devolución del crédito fiscal a exportadores.

Los registros de la SAT mostraban que las devoluciones descendieron de Q1 mil 943 millones en el 2015 a Q1 mil 44 millones en el 2016, antes de aumentar a Q1 mil 357 millones durante el 2017. Solórzano Foppa había sostenido que era necesario revisar a profundidad esos procedimientos.

También utilizó las redes sociales para comunicar actuaciones de la institución. En mayo del 2016 denunció que un negocio de alquiler de vehículos para niños no le había entregado factura. Semanas después informó que la empresa había recibido una multa y regularizado su situación tributaria.

De fiscal investigador a superintendente

Antes de llegar a la SAT, Solórzano Foppa había trabajado durante 12 años en el Ministerio Público. Fue parte de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, la Unidad de Análisis y la Dirección de Análisis Criminal, dependencia que dirigió desde el 2013.

En esa etapa participó en las investigaciones del caso La Línea, junto con equipos del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La investigación, que salió a la luz pública en abril del 2015, permitió identificar una estructura de defraudación aduanera y desembocó en procesos penales contra funcionarios y particulares, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

En abril del 2018, después de haber dejado la SAT, Solórzano Foppa recordó en una entrevista con Prensa Libre cómo se desarrolló aquella investigación. Explicó que el trabajo había comenzado en el 2014 con un equipo reducido que buscaba identificar los mecanismos mediante los cuales operaba la estructura.

Ese antecedente formó parte de su perfil cuando fue designado superintendente el 9 de marzo de 2016, durante el gobierno de Jimmy Morales.

Abogado y notario, egresado de la Universidad Rafael Landívar, con estudios de maestría en Derecho Procesal y Criminalística, Solórzano Foppa llegó a la institución recaudadora con una trayectoria más vinculada a la investigación penal que a la administración tributaria.

El funcionario que también era bombero

Una fotografía publicada por Prensa Libre el 18 de marzo de 2016 mostró otra faceta de Solórzano Foppa.

Apenas nueve días después de asumir la dirección de la SAT, apareció vestido con el uniforme de los Bomberos Municipales mientras participaba en las labores para sofocar un incendio en el mercado La Terminal, en la zona 4 de la Ciudad de Guatemala.

El incendio había destruido unos 40 locales y causado la muerte de dos niñas. Solórzano Foppa era oficial y subdirector de la Novena Estación de los Bomberos Municipales, ubicada en la zona 10.

Aquella mañana se integró a las labores de los socorristas antes de acudir a sus actividades como jefe de la SAT. Prensa Libre documentó su participación en una publicación titulada El funcionario que apaga incendios.

Diez años después de aquella imagen, fueron también los Bomberos Municipales quienes atendieron la emergencia en la zona 5 y reportaron la muerte de dos hombres, uno de ellos identificado por una fuente de la institución como Juan Francisco Solórzano Foppa.

Su trayectoria pública quedó documentada en las páginas de Prensa Libre desde su trabajo en investigaciones contra la corrupción, su paso por la administración tributaria y sus intentos por participar en política, hasta los procesos judiciales de los que fue protagonista.

Su publicación del 15 de octubre sobre los hechos de Huité constituye uno de los testimonios más recientes de su actividad pública, aunque hasta ahora no existen elementos que permitan vincular aquellas declaraciones con el ataque armado reportado dos días después.