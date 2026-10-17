Reportan muerte de Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la SAT

Juan Francisco Solórzano Foppa, exdirector de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), fue ultimado a balazos este sábado 17 de octubre, reportaron varias fuentes.

El hecho ocurrió en los complejos deportivos del Campo Marte, zona 5 capitalina, según información preliminar.

En el lugar también murió otro hombre que aún no ha sido identificado, informaron fuentes bomberiles.

Los Bomberos Municipales informaron que ingresaron llamadas que alertaban sobre un ataque armado registrado en un complejo deportivo.

Al llegar al lugar encontraron a dos hombres que ya no contaban con signos vitales, entre ellos Solórzano Foppa, de 43 años.

La Policía Nacional Civil informó en sus redes sociales de la captura de dos personas relacionadas con el ataque.

"De manera preliminar se informa sobre la captura de dos presuntos responsables de ataque armado en Campo Marte de la zona 5. Se ha incautado arma de fuego", indicó la institución policial.

De acuerdo con información preliminar del intendente de Tránsito de la Municipalidad, Amílcar Montejo, en el lugar también habría al menos cinco personas heridas.

Solórzano Foppa también fue fiscal del Ministerio Público entre el 2008 y el 2012, y como abogado llevó varios casos de impacto relacionados con corrupción.

Arévalo se pronuncia

"Repudio enérgicamente el cobarde asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa", expresó en sus redes sociales el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

"Sus autores, materiales e intelectuales, deben pagar las consecuencias con todo el peso de la ley: todas las instituciones públicas deben cooperar para que este crimen se castigue", agregó.

Informó que dio instrucciones a todas las instituciones para que actúen "de inmediato".