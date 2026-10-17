Salud deja fuera del presupuesto del 2027 aumento salarial para salubristas

El Ministerio de Salud pide Q18 mil 615.5 millones de presupuesto para trabajar el próximo año. Es un aumento del 12.6% en comparación con los Q16 mil 537.7 millones que se le asignaron para el presente ejercicio fiscal.



El ministro Joaquín Barnoya presentó el pasado 15 de octubre, en el Congreso, el proyecto de presupuesto del 2027 para atender seis temas prioritarios: infraestructura y equipamiento; recurso humano; abastecimiento de medicamentos, equipo y material médico-quirúrgico; apertura de los hospitales de Sololá y Chiquimula; expansión de la red de farmacias Proam y fortalecimiento del rol regulatorio del ministerio.



Sin embargo, la propuesta presupuestaria no incluye recursos para la mejora salarial que demandan los dos sindicatos con mayor representación en la cartera del ramo. Uno aboga por un bono único de Q4 mil y el otro, por un aumento de Q2 mil mensuales para los trabajadores.



Diputados de la Comisión de Finanzas Públicas cuestionaron a Barnoya por qué no se presupuestó el incremento para los salubristas.



El funcionario reconoció la necesidad de dignificarlos e indicó que el año pasado se otorgó un aumento de Q1 mil 200 al personal permanente y un bono de Q2 mil a los trabajadores por contrato, en cumplimiento del artículo 140 del decreto 36-2024, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del 2025.



Aseguró que ha mantenido el diálogo con el sindicato mayoritario para evaluar un nuevo incremento, pero la primera propuesta de Q2 mil que se hizo resultó ser “financieramente inviable”, por lo que el monto continúa en evaluación.



“El aumento no fue formulado en este presupuesto, considerando las gestiones y diálogos que se han tenido, los estudios de factibilidad presupuestaria y financiera”. Susana Cojón, viceministra Financiera Administrativa del Ministerio de Salud

El diputado Orlando Blanco, miembro de la comisión, refirió que la escala salarial en el Ministerio de Salud es “paupérrima”, por lo que de nuevo corresponderá al Congreso incluir en la ley de presupuesto del próximo año un artículo similar al 140 para dignificar a los salubristas y continuar con la reclasificación de puestos de trabajo en la cartera.



“Vamos a insistir en que venga incluido en el dictamen de esta comisión para que se retome esa posibilidad”, dijo Blanco.

Barnoya respondió que, con respecto al aumento salarial, se cumplió con el artículo 140 y que desde junio pasado trabajan en el asunto con los sindicalistas.



“Ya informamos a Finanzas que necesitamos una readecuación de aproximadamente de Q1 mil 900 millones, y seguimos trabajando para que se dé la dignificación del salubrista”, agregó.

Las demandas

Mientras se discute la petición de fondos para el 2027, el Ministerio de Salud tiene abiertos dos frentes relacionados con la mejora de las condiciones salariales de los salubristas, liderados por los principales sindicatos del sector.



La demanda impulsada por el Sindicato Nacional San Juan de Dios busca la aprobación de la iniciativa 6813, ley para declarar el Día Nacional del Salubrista, que pretende establecer una fecha para reconocer la labor de los trabajadores de la cartera y otorgarles un bono único de Q4 mil.



De aprobarse dicha iniciativa, solo para cubrir el bono de los 47 mil 802 trabajadores en renglones permanentes que hay actualmente, el ministerio necesitaría Q191 millones 208 al año.



No es la única demanda por mejores condiciones salariales que atiende la cartera. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) ha solicitado un aumento de Q4 mil mensuales sin distinción de renglón.



Sin embargo, a mediados de septiembre, la dirigencia sindical anunció que la propuesta del ministerio quedó en Q2 mil, con efectos en los descuentos y las prestaciones de ley para los renglones 011, 021, 022 y 031, mientras que los trabajadores por contrato (subgrupos 18 y 029) tendrían un aumento porcentual sobre los honorarios que reciben.



Los representantes del SNTSG han señalado que dicho incremento se negocia desde el 2024 y es una mejora económica con impacto en las prestaciones de los trabajadores, pues los bonos no tienen “validez ni para jubilación ni para las prestaciones y descuentos”, de acuerdo con la legislación laboral.



La cartera de Salud informó que desde junio pasado se han realizado reuniones de análisis y seguimiento de la petición, que ha tenido el acompañamiento de la Secretaría Privada de la Presidencia y de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas.



Añadió que los equipos financieros hacen el análisis correspondiente para establecer el impacto de dicho aumento en las finanzas del ministerio. No obstante, cumplir con esta demanda dependerá de la disponibilidad y sostenibilidad presupuestaria y de la aprobación del presupuesto del próximo año.



El aumento de Q2 mil para los 47 mil 802 trabajadores permanentes representa un desembolso mensual aproximado de Q95.6 millones.



“Los recursos para estos incrementos no están contemplados en el presupuesto del presente ejercicio fiscal. Actualmente se realizan los análisis y las adecuaciones presupuestarias correspondientes para evaluar su incorporación en el ejercicio fiscal 2027”, explicó la cartera en respuesta a una solicitud de información hecha por Prensa Libre.

Baja ejecución

Durante la discusión del presupuesto de Salud, las autoridades ministeriales presentaron los avances del 2024 a septiembre del 2026. En ese período se han realizado 3 mil 882 nuevas contrataciones y 720 remozamientos en los servicios, se han adquirido mil 527 equipos clínicos con una inversión de Q68.5 millones y se ha logrado un abastecimiento de medicamentos del 91%.

En lo que respecta a la atención primaria, se intervinieron 167 establecimientos, lo que ha beneficiado a más de un millón de personas.

Pese a los logros que Barnoya presentó, la diputada Teresita de León señaló que la baja ejecución del ministerio al 30 de septiembre, que llegó al 62.10%, no ofrece ninguna garantía de que se logren gastar los Q18 mil 615.5 millones que solicita para el próximo año.



“Vamos a trabajar en mejorar esa ejecución, como hemos estado hasta la fecha”, fue el compromiso del funcionario.