Salubristas marchan por aumento salarial y el Gobierno acuerda instalar comisión negociadora

Con la demanda de un incremento salarial y del abastecimiento en los servicios de salud de la red pública, los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) recorrieron parte de la calzada Roosevelt hacia el Ministerio de Salud para entablar un diálogo con las autoridades. Entre los acuerdos alcanzados está conformar una comisión para analizar sus peticiones.

Con pancartas y banderas rojas —color que caracteriza al sindicato—, los salubristas se reunieron en la 21 calle de la zona 11 y caminaron rumbo a El Trébol. Desde las 8 horas ralentizaron el tránsito sobre la calzada y la fila de vehículos llegó hasta el km 25. La movilización también afectó a los conductores que circulaban por el Anillo Periférico.

El punto final del recorrido fue la sede del Ministerio de Salud, edificio cercano al Hospital Roosevelt. La manifestación complicó el ingreso de ambulancias y de pacientes al centro asistencial.

Luis Alpírez, dirigente del SNTSG, señaló días atrás a Prensa Libre que la demanda es un aumento salarial de Q4 mil, pero también el ordenamiento de los procesos administrativos concernientes al traslado de los trabajadores por contrato al renglón 011, los ascensos para todas las disciplinas dentro del ministerio y la carrera escalafonaria.

“El aumento salarial no es para el trabajador en sí, también es para satisfacer las necesidades de las familias. No es un antojo del sindicato, es algo que cada año hemos pedido y no se nos da una respuesta adecuada”, indicó Alpírez frente al Ministerio de Salud.

El dirigente sindical mencionó que desde septiembre del 2024 presentaron ante las autoridades de Gobierno la petición de un incremento al salario de todos los trabajadores; sin embargo, obtuvieron “un bono” que no tiene impacto en las prestaciones que reciben.

Las declaraciones de Alpirez están relacionadas con el aumento salarial de Q1 mil 200 para los trabajadores en renglón permanente y un incentivo económico de Q2 mil para contratistas, que el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, anunció en mayo del 2025 para cumplir con el Decreto 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, que el Congreso aprobó para fortalecer el recurso humano de la cartera.

Reunión con autoridades

Alrededor de las 11.30 horas, representantes del sindicato ingresaron al edificio del Ministerio de Salud para sostener una reunión con las autoridades, mientras que el resto de los sindicalistas mantuvo la concentración a la espera de una respuesta a sus peticiones.

Minutos después, Alpirez salió e indicó que dialogaron con representantes del Viceministerio Financiero, Administrativo y de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y con delegados de la Presidencia de la República.

“La ganancia de hoy es que desde el Ejecutivo manifiestan la voluntad política para conformar una comisión y alcanzar el consenso de cuál es la adecuada reivindicación económica para los trabajadores de la salud, sin descuidar el justo presupuesto para los hospitales, para las áreas comunitarias”, declaró el dirigente sindical.

Dicha comisión debe estar integrada “a más tardar” el próximo martes 21 de julio, con la representación de los trabajadores y de las autoridades ministeriales.

Mientras llega ese día, en el ministerio deben trabajar en una contrapropuesta a las peticiones sindicales. Por su parte, el sindicato se reunirá con su comité ejecutivo para fijar la ruta de la negociación.

“Este es el banderazo de salida para la reivindicación económica de los trabajadores de la salud pública”, dijo Alpirez.

Las declaraciones del dirigente sindical fueron suficientes para que la movilización concluyera alrededor de las 13 horas.

Concentraciones

Desde el 8 de junio, los sindicalistas comenzaron una serie de manifestaciones en las unidades de salud departamentales para exponer sus peticiones. Los representantes sindicales sostuvieron reuniones con autoridades locales, pero sin llegar a consensos.

Por ello, el siguiente paso fue la movilización de este 14 de julio, no solo como medida de presión, sino también para exigir que la negociación se lleve a cabo con el SNTSG, como sindicato mayoritario, como indicó Alpirez.

“Así como tienen derecho los pacientes de ser bien atendidos, de tener los insumos y los medicamentos, también nosotros tenemos derecho a la reivindicación económica”, señaló el sindicalista.

El aumento salarial que propone el sindicato alcanzaría tanto a trabajadores en renglón permanente como a temporales. A mayo de este año, en el registro del Ministerio de Salud había en planilla 79 mil 514 personas.