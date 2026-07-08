Trabajadores del Ministerio de Salud exigen nuevo aumento salarial y plazas permanentes

Desde hace un mes, los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) realizan concentraciones en distintos departamentos del país para exigir a las autoridades del Ministerio de Salud un nuevo incremento salarial.

Luis Alpirez, dirigente del SNTSG, señala que el techo del aumento que solicitan es de Q4 mil para todos los trabajadores. Es el mismo planteamiento que presentaron a las autoridades de Salud en septiembre del 2024 y que nuevamente abordaron en una reunión con el ministro Joaquín Barnoya el pasado 8 de junio.

"Ese techo es modificable, pero con responsabilidad y con apego al costo de la canasta básica", dice el sindicalista.

Salud ofreció presentar una propuesta pero hasta la fecha el sindicato no la ha recibido. Los salubristas también buscan una reunión con el presidente Bernardo Arévalo para presentarle su pliego de peticiones.

Cabe recordar que, en mayo del 2025, Barnoya anunció un aumento salarial de Q1 mil 200 para los trabajadores en renglón permanente y un incentivo económico de Q2 mil para contratistas, que sería retroactivo a enero de ese año. Esto, para dar cumplimiento al Decreto 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, que aprobó el Congreso de la República para el fortalecimiento del recurso humano del Ministerio de Salud.

Sin embargo, Alpirez indica que no quedaron conformes con dicho incremento, que consideran "un bono", pues no se hizo sobre el salario base; además, no llenó las expectativas de lo que solicitaban.

Señala que los trabajadores de Salud estuvieron al frente durante la pandemia y que ahora, con el brote de sarampión, participan activamente en la campaña de vacunación, incluso los fines de semana, sin percibir una mejora salarial, como sí ha sucedido con los trabajadores del Organismo Legislativo, de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Educación.

Entre las demandas de los sindicalistas también está continuar con el traslado del personal por contrato a renglón permanente, los ascensos y la carrera administrativa. Además, piden que el proceso se haga con orden y transparencia, sin "favorecer" a disciplinas en específico, para no crear divisionismo entre los salubristas.

Alpirez señala que un problema que se ha dado en el Ministerio de Salud es que se traslada personal temporal a renglón permanente, pero las plazas por contrato vuelven a ocuparse. "No hay manera de que le pongan fin a toda esa contratación lesiva para el trabajador, y este la acepta porque tiene necesidad", agrega.

A mayo de este año, en el registro del Ministerio de Salud hay 79 mil 514 trabajadores en renglones permanentes y temporales.

"No hay manera de que le pongan fin a toda esa contratación lesiva para el trabajador, y éste la acepta porque tiene necesidad". Luis Alpírez, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG)

Medidas de hecho

El pasado 3 de julio, la dirigencia del SNTSG se reunió con un representante de la Gobernación Departamental de Guatemala, a quien le solicitó su intervención para pactar una reunión con el presidente Arévalo y exponerle el pliego de peticiones del sindicato.

Dicha reunión está sujeta al avance de la propuesta que el Ministerio de Salud haga al planteamiento del aumento salarial formulado por los trabajadores. Sin embargo, Alpírez indica que, desde el 8 de junio, cuando se reunieron con Barnoya, no han recibido una respuesta concreta, únicamente que se realizan consultas con el equipo financiero de la cartera.

A partir de ese día, los sindicalistas realizan movilizaciones en las distintas unidades ejecutoras para ser escuchados. De no obtener una respuesta a sus demandas, no descartan realizar marchas masivas y bloqueos de carreteras, lo que será discutido en asambleas que se desarrollarán esta semana.

"Si no nos quieren escuchar a las buenas, porque hemos sido pacientes, la asamblea determinará qué se va a hacer (…) Si no hay aumento para los salubristas, no habrá paz para el Gobierno", sentencia Alpirez.

El año pasado, los trabajadores del Ministerio de Salud salieron durante varias semanas a las calles para exigir el cumplimiento del artículo 140 del Decreto 36-2024, que establecía el aumento salarial, un incentivo económico para los trabajadores, la reclasificación de todo el personal y la continuación del traslado de personal por contrato a renglones permanentes.

Aumento unilateral

El incremento al salario y el incentivo económico que el Ministerio de Salud entregó en el 2025 a los salubristas obedeció a la capacidad financiera de la cartera, según las autoridades. Sin embargo, este l no fue bien recibido por los sindicalistas, que pedían una cifra mayor.

El monto otorgado a los trabajadores fue decidido de manera "unilateral" por las autoridades de Salud, tal como se hizo con la mejora salarial otorgada el año pasado por el Ministerio de Educación al magisterio, señaló la agrupación en ese momento.

Sobre la reunión que solicita la dirigencia del SNTSG con el presidente Arévalo, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que, de momento, no hay ninguna programada en la agenda del mandatario; sin embargo, existen diversos mecanismos para que estas solicitudes puedan ser recibidas y atendidas.

Agregó: "El diálogo ha sido una característica permanente de este Gobierno. Creemos en la escucha, en la construcción de acuerdos y en el trabajo coordinado con los distintos sectores del país, a través de los mecanismos institucionales existentes para atender las inquietudes y los planteamientos de las diferentes organizaciones".

Se solicitó al Ministerio de Salud una postura sobre el tema del aumento salarial a los salubristas, pero al cierre de esta edición no respondió.