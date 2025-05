Sindicalistas de Salud rechazan aumento salarial; anuncian acción de amparo y movilizaciones

El anuncio del incremento salarial de Q1 mil 200 para los trabajadores de Salud tomó por sorpresa a los sindicatos que han salido a las calles para exigir una dignificación salarial. Señalan que esta fue una decisión unilateral y que no se respetó el diálogo, por lo que no descartan tomar acciones, como movilizaciones en las calles y la presentación de una acción de amparo.

"No respetan los consensos. Estamos ante una dictadura laboral y no lo vamos a permitir. Están atropellando la negociación colectiva y la libertad sindical, no hay otra manera de explicarlo", dijo Luis Alpírez, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG).

Agregó que el aumento anunciado por el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, no llena las expectativas de los salubristas y lo toman como un "revés" a la intención de los trabajadores por ser dignificados.

"Fracasa el diálogo y nos iremos a otras instancias; vamos por un amparo. Salir a las calles es nuestra forma de manifestar inconformidades", dijo Alpírez, en representación del grupo que el 19 de marzo llegó a la sede del Ministerio de Salud para exigir mejores salarios, y que el 31 de marzo logró que las autoridades lo reconocieran como sindicato mayoritario para negociar el beneficio para todos los trabajadores, diálogo que argumentan no ocurrió.

Inconformes

El SNTSG no es el único que ha salido a las calles para exigir un incremento al salario de los salubristas. Los afiliados del Sindicato Nacional San Juan de Dios manifestaron durante tres días en distintos puntos del país y presentaron al Ministerio de Salud una propuesta con montos y su impacto económico en el presupuesto de la cartera. La promesa que recibieron fue que esta sería analizada.

"Este anuncio no llena las expectativas que los trabajadores tenían del incremento", mencionó Carlos Noé Santos Urías, secretario general del Sindicato San Juan de Dios, pues el planteamiento que presentaron fue una mejora salarial de Q2 mil 500 para los trabajadores en relación de dependencia, y dos bonos de Q3 mil 500 para los contratados en los renglones 029 y en el subgrupo 18.

Señaló que las autoridades se comprometieron a presentarles esta semana la propuesta final del incremento para discutirla y luego socializarla, pero el anuncio que dio Barnoya el 14 de mayo los tomó por sorpresa.

"Nos enteramos de que hubo (el martes 13 de mayo) una reunión con el presidente Bernardo Arévalo, quien dio la orden de que se anunciara unilateralmente", dijo Santos Urías, una estrategia que asegura es la misma que utilizó el Ministerio de Educación para otorgar el incremento salarial a los maestros.

"Acá no hay un diálogo franco ni directo ni transparente, tal como sucedió con el magisterio. Se dice que existe negociación, pero al final no es un diálogo cuando se toman decisiones unilaterales", dijo, pues las organizaciones sindicales no fueron tomadas en cuenta.

El siguiente paso del Sindicato Nacional San Juan de Dios será reunirse en asambleas en los departamentos donde tienen representación y analizar el incremento anunciado por Salud. De los acuerdos que se logren se conocerán las medidas que tomarán como organización sindical, y no se descarta que realicen movilizaciones en distintos puntos del país.

La demanda de los sindicalistas es el cumplimiento del artículo 140 de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, decreto 36-2024, que contempla un aumento salarial y el incentivo económico para los trabajadores; la reclasificación del personal del Ministerio de Salud; la continuación del traslado de contratistas temporales a renglón permanente; e incremento del monto de las becas de estudios para los epesistas de la carrera de Medicina.