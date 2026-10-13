Bono de Q4 mil y asueto: qué propone la iniciativa que motivó los bloqueos de salubristas

El Sindicato Nacional San Juan de Dios organizó 15 bloqueos en distintas rutas del país este 13 de octubre. La principal demanda del movimiento fue la aprobación de la iniciativa 6813 para crear el Día Nacional del Salubrista.

La iniciativa que se presentó con el aval de más de 50 diputados aún aguarda su primera lectura en el Congreso.

Detrás de la intención de reconocer la labor de los trabajadores del Ministerio de Salud en cada cada primer viernes de septiembre, se esconde un bono de Q4 mil para quienes ocupen plazas permanentes y un incentivo para el personal por contrato.

Además, con ocasión del Día Nacional del Salubrista se concederá un día de asueto con goce de salario y el Ministerio de Salud deberá ocuparse de las actividades de conmemoración.

La iniciativa indica que los ministerios de Finanzas y de Salud deberán realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias en cada ejercicio fiscal para el pago del bono, “sin menoscabar la sostenibilidad fiscal”.

Durante los bloqueos, que interrumpieron el paso vehicular desde tempranas horas, los sindicalistas también denunciaron el desabastecimiento de medicamentos en los servicios de salud.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) se pronunció en contra de la obstrucción del transporte de mercancías y del abastecimiento. Además, instó a las autoridades y a los manifestantes a privilegiar el diálogo para atender las demandas laborales.

Para las 15.30 horas, los bloqueos se habían reducido a dos puntos en la capital: el ingreso al hospital sobre la calzada Roosevelt, en sentido al oriente, y el puente El Incienso, en sentido al norte.

Costo millonario

Si bien la norma se justifica como un reconocimiento a la labor de los salubristas —sin distingo de área ni renglón presupuestario en el que se desempeñen— que atienden a la población pese a las limitaciones de infraestructura y al desabastecimiento crónico del sistema de salud pública, representa un desembolso millonario para una cartera cuyo presupuesto es insuficiente, según las autoridades.

Al año, solo para cubrir el bono de Q4 mil para los 47 mil 802 trabajadores en renglones permanentes que hay actualmente, el ministerio necesitaría Q191 millones 208 mil.

De aprobarse este año la iniciativa 6813 y convertirse en decreto, para atender ese compromiso el Ministerio de Salud tendría que hacer reajustes en el presupuesto vigente, que asciende a Q16 mil 43 millones —con una ejecución del 64.15%—, pues el documento señala que entraría en vigor al día siguiente de publicarse en el diario oficial. La suma también deberá contemplarse para el ejercicio fiscal del 2027.

En mayo del 2025, el ministro Joaquín Barnoya otorgó un aumento salarial de Q1 mil 200 para los trabajadores en renglón permanente y un incentivo económico de Q2 mil para contratistas, a fin de dar cumplimiento al decreto 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por el Congreso para fortalecer el recurso humano de la cartera.

Demanda cíclica

El médico Carlos Soto Menegazzo, quien fue ministro de Salud en el período 2017-2020, indica que las manifestaciones de salubristas para exigir mejoras salariales “viene desde hace años”.

Una revisión de publicaciones de prensa de años anteriores evidencia que la dinámica de estos movimientos ocurre en el contexto de las discusiones para la aprobación del presupuesto del Estado para el siguiente período fiscal.

El exfuncionario refiere que lo más sensato para frenar los bloqueos de los salubristas es sentarse a dialogar, establecer una mesa de negociación con los sindicalistas y llegar a una cifra que no comprometa el presupuesto de la cartera. También considera necesario coordinar con las autoridades de Gobernación la liberación del paso.

En el 2019, una de las decisiones de Soto fue advertir a los salubristas sobre la cancelación de contratos a quienes participaran en los bloqueos. La medida disuadió el movimiento.

Soto explica que alrededor del 50% del presupuesto del ministerio se destina al pago de sueldos y salarios, y queda poco para inversión, por lo que dar un aumento “se vuelve imparable para el sistema de salud”, dado que cada cierto tiempo los beneficios aumentan para el trabajador. De esa cuenta, durante su gestión la salida fue dar un bono único.

Advierte que, a las puertas de un período electoral, las autoridades de Salud pueden “caer en la trampa” de prometer incrementos salariales o bonos a cambio de que cesen los bloqueos, “pero eso acarrea problemas severos al presupuesto”.

Por su parte, el Ministerio de Salud señaló, por medio de un comunicado publicado en redes sociales, que está abierto al diálogo y que reconoce la importancia de escuchar a los trabajadores y atender sus peticiones en espacios de trabajo.

El pasado 12 de octubre, las autoridades se reunieron con representantes del sindicato para escuchar sus peticiones y darles seguimiento.