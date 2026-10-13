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Bloqueos en Vivo en Guatemala: salubristas bloquean rutas y tramos en la capital este 13 de octubre
Salubristas se manifiestan en distintas carreteras del país y en la capital para exigir mejoras laborales. Al menos 14 puntos permanecen bloqueados.
Provial informa que este martes 13 de octubre se registran bloqueos en las principales carreteras del país. También se reportan interrupciones del tránsito en la ciudad de Guatemala.
Según medios de comunicación y páginas de Facebook administradas por sindicalistas, los bloqueos son organizados por trabajadores del sector Salud, quienes plantean una serie de peticiones a las autoridades correspondientes.
Uno de los dirigentes indicó que no cuentan con suficiente personal para atender a la población y señaló que existe escasez de medicamentos.
Entre sus peticiones, los manifestantes exigen mejoras laborales, incluido el pago del bono salubrista.
Los inconformes utilizan pancartas y colocan obstáculos para impedir el paso de vehículos.
En la capital, al menos dos tramos permanecen bloqueados.
Rutas bloqueadas en Guatemala el 13 de octubre de 2026
Ruta a El Salvador
- Kilómetro 60 en Cuilapa, Santa Rosa
Ruta al suroccidente
- Km 178 en el puente Castillo Armas, en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu
- Km 113 aldea Cocales, Patulul, Suchitepéquez
- Km 247 en el Crucero de La Virgen, Pajapita, San Marcos
Ruta Interamericana
- Km 188. 5 en Cuatro Caminos, San Cristóbal Totonicapán
- Km 110 en la aldea Chupol, Chichicastenango, Quiché
Ruta al Atlántico
- Km 245 en Morales, Izabal
- Km 73 Guastatoya, El Progreso
Ruta al Pacífico
- Caminata en el km 28 en Amatitlán
Ruta CA-10
- Km 147 en Zacapa
RN-1
- Km 191 Monumento al Migrante, Quetzaltenango
En la capital
- En la calzada Roosevelt y 8 avenida, zona 11, frente al Hospital de Cancerología
- Avenida Elena y 9 calle, zona 3
Ruta CA-13
- Km 458 en Santa Ana, Petén
Ruta CA-14
- Km 180.5 en San Julián, Tatic
Manifestación impide el paso en el puente El Incienso
La comuna de la capital informa que manifestantes se movilizaron y ahora bloquean el puente El Incienso en dirección hacia la calle Martí y la zona 1.
Manifestantes se movilizaron bloqueando puente Incienso en dirección hacia calle Martí y #zona1. Circulación vehicular afectada sobre Anillo Periférico. #TráficoGT #TránsitoGT #Precaución https://t.co/7afNCFni6c— MuniGuate (@muniguate) October 13, 2026
No hay paso en la ruta a El Salvador
La movilidad está interrumpida en el kilómetro 60 de la ruta a El Salvador, en Cuilapa. En ese lugar, salubristas hacen una serie de peticiones al Ministerio de Salud.
Bloqueo impide el paso en la calzada Roosevelt
Un grupo de manifestantes impide la movilidad vehicular en la calzada Roosevelt y 8 avenida, zona 11, frente al Hospital de Cancerología.
¡Calzada Roosevelt bloqueada! Sindicatos de Salud protestan en calzada Roosevelt 8 avenida zona 11 frente a hospital de Cancerología. Realizan solicitudes laborales a Ministerio de Salud. Vía alterna: - Calzada San Juan - 13 calle zona 11 - USAC zona 12 - Bulevar La Madre https://t.co/ULKI0YTuCd— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 13, 2026
Manifestación en la avenida Elena, zona 3
La PMT informa que sindicalistas de Salud manifiestan y no permiten el tránsito de vehículos en la avenida Elena y 9 calle, zona 3.
¡Periférico bloqueado! Sindicatos de Salud están protestando y no permiten el tránsito de vehículos en Avenida Elena 9 calle zona 3. Vía alterna: - Puente El Incienso para Calle Martí - Periférico a Villa Linda - Villa Linda a bulevar La Democracia. https://t.co/2ANrsLUWBj— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 13, 2026
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