Bloqueos en Vivo en Guatemala: salubristas bloquean rutas y tramos en la capital este 13 de octubre

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Bloqueos en Vivo en Guatemala: salubristas bloquean rutas y tramos en la capital este 13 de octubre

Salubristas se manifiestan en distintas carreteras del país y en la capital para exigir mejoras laborales. Al menos 14 puntos permanecen bloqueados.

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Provial informa que este martes 13 de octubre se registran bloqueos en las principales carreteras del país. También se reportan interrupciones del tránsito en la ciudad de Guatemala.

Según medios de comunicación y páginas de Facebook administradas por sindicalistas, los bloqueos son organizados por trabajadores del sector Salud, quienes plantean una serie de peticiones a las autoridades correspondientes.

Uno de los dirigentes indicó que no cuentan con suficiente personal para atender a la población y señaló que existe escasez de medicamentos.

Entre sus peticiones, los manifestantes exigen mejoras laborales, incluido el pago del bono salubrista.

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Los inconformes utilizan pancartas y colocan obstáculos para impedir el paso de vehículos.

En la capital, al menos dos tramos permanecen bloqueados.

Rutas bloqueadas en Guatemala el 13 de octubre de 2026

Ruta a El Salvador

  • Kilómetro 60 en Cuilapa, Santa Rosa

Ruta al suroccidente

  • Km 178 en el puente Castillo Armas, en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu
  • Km 113 aldea Cocales, Patulul, Suchitepéquez
  • Km 247 en el Crucero de La Virgen, Pajapita, San Marcos

Ruta Interamericana

  • Km 188. 5 en Cuatro Caminos, San Cristóbal Totonicapán
  • Km 110 en la aldea Chupol, Chichicastenango, Quiché

Ruta al Atlántico

  • Km 245 en Morales, Izabal
  • Km 73 Guastatoya, El Progreso

Ruta al Pacífico

  • Caminata en el km 28 en Amatitlán

Ruta CA-10

  • Km 147 en Zacapa

RN-1

  • Km 191 Monumento al Migrante, Quetzaltenango

En la capital

  • En la calzada Roosevelt y 8 avenida, zona 11, frente al Hospital de Cancerología
  • Avenida Elena y 9 calle, zona 3

Ruta CA-13

  • Km 458 en Santa Ana, Petén

Ruta CA-14

  • Km 180.5 en San Julián, Tatic

13 de octubre 2026, 11: 06h

Manifestación impide el paso en el puente El Incienso

La comuna de la capital informa que manifestantes se movilizaron y ahora bloquean el puente El Incienso en dirección hacia la calle Martí y la zona 1.

13 de octubre 2026, 10:30h

No hay paso en la ruta a El Salvador

La movilidad está interrumpida en el kilómetro 60 de la ruta a El Salvador, en Cuilapa. En ese lugar, salubristas hacen una serie de peticiones al Ministerio de Salud.

13 de octubre 2026, 10:17h

Bloqueo impide el paso en la calzada Roosevelt

Un grupo de manifestantes impide la movilidad vehicular en la calzada Roosevelt y 8 avenida, zona 11, frente al Hospital de Cancerología.

13 de octubre 2026, 09:55h

Manifestación en la avenida Elena, zona 3

La PMT informa que sindicalistas de Salud manifiestan y no permiten el tránsito de vehículos en la avenida Elena y 9 calle, zona 3.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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