Bloqueos en Vivo en Guatemala: salubristas bloquean rutas y tramos en la capital este 13 de octubre

Provial informa que este martes 13 de octubre se registran bloqueos en las principales carreteras del país. También se reportan interrupciones del tránsito en la ciudad de Guatemala.

Según medios de comunicación y páginas de Facebook administradas por sindicalistas, los bloqueos son organizados por trabajadores del sector Salud, quienes plantean una serie de peticiones a las autoridades correspondientes.

Uno de los dirigentes indicó que no cuentan con suficiente personal para atender a la población y señaló que existe escasez de medicamentos.

Entre sus peticiones, los manifestantes exigen mejoras laborales, incluido el pago del bono salubrista.

Los inconformes utilizan pancartas y colocan obstáculos para impedir el paso de vehículos.

En la capital, al menos dos tramos permanecen bloqueados.

Rutas bloqueadas en Guatemala el 13 de octubre de 2026

Ruta a El Salvador

Kilómetro 60 en Cuilapa, Santa Rosa

Ruta al suroccidente

Km 178 en el puente Castillo Armas, en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu

Km 113 aldea Cocales, Patulul, Suchitepéquez

Km 247 en el Crucero de La Virgen, Pajapita, San Marcos

Ruta Interamericana

Km 188. 5 en Cuatro Caminos, San Cristóbal Totonicapán

Km 110 en la aldea Chupol, Chichicastenango, Quiché

Ruta al Atlántico

Km 245 en Morales, Izabal

Km 73 Guastatoya, El Progreso

Ruta al Pacífico

Caminata en el km 28 en Amatitlán

Ruta CA-10

Km 147 en Zacapa

RN-1

Km 191 Monumento al Migrante, Quetzaltenango

En la capital

En la calzada Roosevelt y 8 avenida, zona 11, frente al Hospital de Cancerología

Avenida Elena y 9 calle, zona 3

Ruta CA-13

Km 458 en Santa Ana, Petén

Ruta CA-14

Km 180.5 en San Julián, Tatic

13 de octubre 2026, 11: 06h Manifestación impide el paso en el puente El Incienso



La comuna de la capital informa que manifestantes se movilizaron y ahora bloquean el puente El Incienso en dirección hacia la calle Martí y la zona 1.

Manifestantes se movilizaron bloqueando puente Incienso en dirección hacia calle Martí y #zona1. Circulación vehicular afectada sobre Anillo Periférico. #TráficoGT #TránsitoGT #Precaución https://t.co/7afNCFni6c — MuniGuate (@muniguate) October 13, 2026

13 de octubre 2026, 10:30h No hay paso en la ruta a El Salvador



La movilidad está interrumpida en el kilómetro 60 de la ruta a El Salvador, en Cuilapa. En ese lugar, salubristas hacen una serie de peticiones al Ministerio de Salud.

13 de octubre 2026, 10:17h Bloqueo impide el paso en la calzada Roosevelt

Un grupo de manifestantes impide la movilidad vehicular en la calzada Roosevelt y 8 avenida, zona 11, frente al Hospital de Cancerología.

¡Calzada Roosevelt bloqueada! Sindicatos de Salud protestan en calzada Roosevelt 8 avenida zona 11 frente a hospital de Cancerología. Realizan solicitudes laborales a Ministerio de Salud. Vía alterna: - Calzada San Juan - 13 calle zona 11 - USAC zona 12 - Bulevar La Madre https://t.co/ULKI0YTuCd — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 13, 2026

13 de octubre 2026, 09:55h Manifestación en la avenida Elena, zona 3

La PMT informa que sindicalistas de Salud manifiestan y no permiten el tránsito de vehículos en la avenida Elena y 9 calle, zona 3.

¡Periférico bloqueado! Sindicatos de Salud están protestando y no permiten el tránsito de vehículos en Avenida Elena 9 calle zona 3. Vía alterna: - Puente El Incienso para Calle Martí - Periférico a Villa Linda - Villa Linda a bulevar La Democracia. https://t.co/2ANrsLUWBj — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 13, 2026

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