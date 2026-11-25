El Congreso se dispuso a aprobar el proyecto de presupuesto para el 2027, que el Organismo Ejecutivo planteó por un monto de Q192 mil millones. Aunque la Comisión de Finanzas recortó Q19 mil 624.2 millones al monto total, (10.2%) la asignación para los Codedes se elevó hasta los Q12 mil millones.

La baja ejecución de los fondos para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) ha sido objeto de cuestionamiento por el ritmo de ejecución lento y escaso impacto en las poblaciones.

Según lo establecido en el proyecto de presupuesto, para el 2027 los Codedes recibirían un aporte ordinario de Q6 mil 185 millones 417 mil 969, consignado en el rubro Obligaciones a Cargo del Tesoro.

Ese monto incluye un aporte extraordinario de Q1 mil 200 millones que en la sala de Finanzas se elevó en Q5 mil 846 millones para llegar hasta los Q7 mil 46 millones.

El aporte ordinario para los Codedes sumaría Q4 mil 985 millones. De ese monto, Q4 mil 982 millones provendrían del IVA Paz y Q3.3 millones, del Fonpetrol.

Entre ambos rubros, ordinario y extraordinario, la sala de finanzas emitió dictamen favorable para una asignación por Q12 mil 31 millones para los Codedes en un año electoral.

A ese monto se le sumarían el saldo de los fondos no ejecutados durante el 2026.

Según datos del Ministerio de Finanzas Públicas, consultados en el portal de Transparencia Presupuestaria, hasta el 24 de noviembre los Codedes han ejecutado Q5 mil 362 millones 463 mil 855.36, equivalentes al 34.76% del presupuesto de Q15 mil 425 millones 363 mil 986.90 con el que cuentan en el presente año.

La diferencia entre el total asignado y el ejecutado hasta este día dejaría un saldo de Q10 mil 62 millones 900 mil 131.54 que, sumados a los Q12 mil 31 millones, superaría los Q22 mil millones en el 2027.

Crecimiento anual

Durante los últimos años, las asignaciones para los Consejos Departamentales de Desarrollo han registrado un crecimiento significativo, según datos del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

En el 2024, la asignación presupuestaria para los Codedes fue de Q6 mil 407.1 millones, con una asignación ordinaria de Q4 mil 44.2 millones más un aporte extraordinario de Q2 mil 362.9 millones.

En el 2025 se les asignaron Q4 mil 322.1 millones en aportes ordinarios y más de Q5 mil 12 millones en aportes extraordinarios, que sumaron un monto superior a los Q9 mil 334.1 millones. Aunado a ello, el presupuesto aumentó a más de Q12 mil millones, luego de la incorporación de saldos pendientes de ejecutar y otros ajustes presupuestarios.

En los primeros tres años del gobierno de Bernardo Arévalo, los Codedes registraron Q32 mil 844.4 millones asignados a proyectos de acuerdo con el Tablero de desembolsos de los Codedes a cargo del Ministerio de Finanzas.

Si el pleno aprueba la asignación de Q12 mil 031 millones propuesta por la comisión de Finanzas, la cifra total en cuatro años se elevaría hasta los Q44 mil 875 millones.

Otros rubros priorizados

Uno de los aspectos principales contenidos en el proyecto de presupuesto y que han sido priorizados por el Ejecutivo es la modernización del transporte, los puertos, los aeropuertos y las ferrovías en el país. Para el efecto, el presidente Arévalo afirmó que se designarían Q800 millones. Entre estos proyectos se encuentra el MetroRiel, cuya ley fue aprobada hace algunas semanas por el Congreso.

En su dictamen, la comisión de Finanzas recortó en 44.5% la asignación propuesta por el Ejecutivo para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Pasó de Q10 mil 668.6 millones en el proyecto del Ejecutivo a Q5 mil 919.2 millones, es decir una reducción de Q4 mil 749.4 millones.

Además, se plantea la creación del Fondo de Garantía para la Movilidad Verde o Eléctrica (Fogamover), por un monto de Q350 millones, que busca acelerar la renovación y ampliación de la flota de transporte de personas y promover la movilidad eléctrica en el país. Este fondo de garantía tiene como objetivo financiar la renovación de autobuses, microbuses, taxis y mototaxis, con especial énfasis en los vehículos eléctricos. En el dictamen no se localizó asignación para este programa.

Otro de los rubros contemplados en el proyecto de presupuesto es una asignación de Q250 millones para el Fondo de Innovación Tecnológica, cuyo objetivo es aumentar la competitividad y la productividad económica sostenible mediante mecanismos efectivos de coordinación y generación de alianzas para mejorar el acceso a los mercados e incrementar la eficiencia, la innovación, la transformación, la investigación y el desarrollo productivo para cualquier agente económico en el ámbito nacional.

También sobresale la asignación para la modernización de la Empresa Portuaria Quetzal por Q4 mil 800 millones. Según el presupuesto, esta se presenta como una inversión estratégica para la ampliación de las capacidades de la portuaria, y los recursos se destinarán, en especial, a la ampliación del muelle comercial y la dársena oeste, y a aumentar la capacidad de atraque para mejorar los procesos de carga y descarga de mercaderías. La comisión redujo la partida en Q150 millones (3.1%).

Otro de los rubros priorizados por el Ejecutivo fue el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mediante el Fondo de Capital Privativo de la ANI, la preinversión de proyectos y los fondos de contingencia y garantía, con la finalidad de asumir proyectos de obra civil de gran envergadura. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) quedó con Q1 mil 568 millones en el dictamen del presupuesto 2027. El Ejecutivo había propuesto Q2 mil 568 millones, así que la Comisión de Finanzas recortó Q1 mil millones (38.9%).