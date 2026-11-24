En una sesión virtual celebrada este martes 24 de noviembre, la Comisión de Finanzas del Congreso de la República emitió dictamen favorable al proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2027, cuyo monto quedó establecido en alrededor de Q172 mil millones.

El monto representa una reducción de más de Q20 mil millones en comparación con la propuesta original presentada por el Organismo Ejecutivo, que ascendía a Q192 mil 45.1 millones.

El proyecto de presupuesto para el 2027 ha estado en el centro de la atención, ya que cámaras empresariales han manifestado su rechazo a la propuesta presentada por el Ejecutivo.

Carlos Arias, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), indicó en declaraciones a la prensa que la Comisión aprobó el dictamen por Q172 mil millones y no por Q192 mil millones.

Afirmó que aplauden este primer paso como muestra de prudencia e instó a los diputados a revisar el dictamen y votar por un presupuesto más razonable.

Dijo que los guatemaltecos necesitan percibir los beneficios del gasto público en infraestructura vial y servicios, así como contar con más hospitales y escuelas.

Añadió que quisieran ver un gasto adecuado y una inversión correcta que, al final, den resultados.

Advirtió que el encarecimiento de la deuda del país sí genera competencia con el sistema bancario en general, lo que provocará un aumento de las tasas de interés. Calificó el endeudamiento como “una deuda desmedida”.

El Cacif, en un comunicado, indicó que “rechaza contundentemente el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027 que presentó el Organismo Ejecutivo. Un presupuesto de más de Q192 mil millones es inviable para el país”.

“Dicha propuesta no es sostenible, no es ejecutable y no permite medir los resultados del gasto. La deuda que hoy se aprueba la pagarán futuras generaciones”, advirtió.

Hizo un llamado a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y a los diputados del Congreso para que actúen con prudencia y responsabilidad fiscal.

“Un presupuesto de esta magnitud no puede aprobarse sin un dictamen técnico de la Comisión de Finanzas, que dé certeza sobre cómo se financia el presupuesto, en qué se gasta y qué resultados recibirá la población”, alertó.

Según el Cacif, el objetivo no es gastar más, sino invertir mejor. “Como sector privado organizado, reiteramos nuestra disposición a aportar análisis técnico para construir un presupuesto sostenible y orientado a resultados”, indicó.

“Lo que el Estado pide prestado hoy, mañana lo pagamos todos. Diputados, no aprueben el proyecto de Presupuesto 2027”, publicó la Cámara del Agro en relación con los argumentos del Cacif.

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) en un comunicado informó que solicitó respetuosamente a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y al Pleno del Congreso no aprobar el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2027 (Iniciativa 6841) en los términos presentados por el Ejecutivo.

“Compartimos la necesidad de invertir más en infraestructura, salud, educación y seguridad; lo que preocupa es cómo se financiaría”, indicó.

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“El proyecto suma Q192,045.1 millones (13.8% más que en 2026) y programa un déficit de 4.4% del PIB, unos Q48,300 millones, cubierto en su mayor parte con nueva deuda. Es un salto frente al 3.8% vigente, en un Estado que aún no logra ejecutar los recursos que ya tiene”, explicó.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) también indicó que opone al proyecto de presupuesto del Ejecutivo para 2027.

La CIG cuestionó la baja ejecución presupuestaria de los Consejos Departamentales de Desarrollo y que el proyecto les asigne más fondos.

La entidad pidió que los recursos del endeudamiento se destinen a inversión y que el gasto se ejecute con mayor transparencia y calidad. Además, solicitó que cada obra cuente con un estudio técnico, un costo definido, una fecha de entrega y un resultado visible para todos.

El diputado Álvaro Arzú se refirió en su cuenta de X a la aprobación del dictamen. “En una sesión de la Comisión de Finanzas convocada de último momento y que se llevó a cabo de forma virtual sin cumplir con los requisitos de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, acaban de aprobar el dictamen del Presupuesto sin haber tenido el documento previamente y sin habernos enseñado el contenido completo del dictamen”, afirmó.

“Mi voto fue en contra porque considero una terrible irresponsabilidad aprobar un Presupuesto sin conocer una sola letra del contenido. Este es el momento en que no nos han compartido el dictamen y, sin embargo, ya fue aprobado sin discusión ni conocimiento alguno”, agregó.

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