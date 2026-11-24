El Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) para inmuebles de uso residencial se mantiene a cero luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) conoció una serie de acciones legales. Con la resolución de cinco acciones se validan las reformas que el Congreso aprobó hace casi cuatro meses, según confirmó una fuente de la CC que prefirió no ser citada.

La CC que preside la magistrada Annabella Morfín, designada por el presidente Bernardo Arévalo, había postergado el conocimiento de las acciones legales que buscaban revertir aspectos del decreto 18-2026.

Fue apenas la semana pasada que la Corte que preside Morfín incluyó las acciones en agenda, pero no fueron resueltas ya que todos los casos fueron retirados del pleno.

La mañana de este martes 24 de noviembre, la CC conoció las acciones y resolvió, por unanimidad, no otorgar amparos provisionales que pretendían eliminar la reforma efectuada por el pleno del Congreso.

Este 26 de noviembre entra en vigencia la parte de la reforma que señala que las municipalidades y entidades descentralizadas no podrán condicionar la prestación de servicios al pago del IUSI.

A partir de enero del 2027 las municipalidades ya no podrán hacer efectivo el cobro del IUSI, toda vez sea un bien inmueble destinado para la vivienda.

Mientras que para los bienes inmuebles destinados al uso comercial y otros usos, tendrán tasas para el pago del impuesto quedando de la siguiente manera:

Inmuebles con valor inscrito de Q0 a Q500 mil: 3 por millar.

Inmuebles con valor inscrito de Q500 mil con un centavo hasta menos de Q1 millón: 6 por millar.

Inmuebles con valor inscrito de Q1 millón en adelante: 9 por millar.

La CC resolvió las acciones de manera provisional, debiendo de seguir su curso y quedando pendiente una resolución definitiva en etapa de sentencia.