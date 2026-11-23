La semana comenzó con dos grandes temas que rodean al Congreso de la República, los cuales no fueron discutidos este lunes 23 de noviembre en la instancia de jefes de bloques, por el contrario, se acordaron agendas sin ni siquiera discutir el futuro del Presupuesto 2027 y las reformas a la Ley de Contrataciones.

El no incluir estos temas en la agenda no significa que no se conozcan, ya que pueden ser incluidos a través de una moción privilegiada en cualquier momento durante la sesión.

Por ser la última semana de actividades ordinarias, los diputados cuentan con un día adicional para sesionar. Las sesiones convocadas son este martes a las 14 horas y el próximo miércoles a las 10 horas, dos jornadas abiertas para la aprobación de leyes.

Además, se cuenta con una tercera convocatoria para el jueves a las 10 horas, esta para continuar la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, que el pasado 13 de noviembre cumplió un año de estar sometido al juicio político.

El actual periodo de sesiones termina el próximo 30 de noviembre, un día en el que hasta ahora no está previsto convocar a sesiones, lo que implica que si el oficialismo quiere el Presupuesto 2027, se debe aprobar esta semana.

Hasta ahora la Comisión de Finanzas del Congreso todavía no emite un dictamen sobre el presupuesto solicitado por el Organismo Ejecutivo, que esperan acompañe a Bernardo Arévalo en su último año como presidente.

La propuesta enviada por el gobierno le solicita al Congreso la aprobación de Q192 mil millones.

Presupuesto y ley de compras

Fuentes legislativas confiaron a condición de anonimato que que existe la posibilidad de que el dictamen favorable con modificaciones al Presupuesto 2027 salga horas antes de someterlo al pleno, lo cual podría suceder este martes o miércoles. En ese escenario, el dictamen ya firmado lo trasladan directo al pleno para votar para su aprobación de urgencia nacional.

Las mismas fuentes no descartan que se consiga poner a discusión la Ley de Contrataciones, una iniciativa que hasta la semana pasada el oficialismo empujaba para una aprobación por urgencia nacional.

En la reunión de jefes de bloque ninguno de los dos grandes temas fue comentados por los diputados. Fotografía: Congreso.

En el caso de la ley de compras, varios sectores han manifestado su rechazo a aprobarla de urgencia nacional, sin dictamen o con un aval jurídico elaborado de manera exprés; estas razones han retrasado la discusión en la Comisión de Economía, que desde hace una semana se declaró en sesión permanente para analizar las reformas.

Hasta este lunes 23 de noviembre, integrantes de la Comisión de Economía estimaban que llevaban analizado el 70% de la propuesta, pero nadie descartó que pudieran conseguir tener un dictamen esta semana.

Las agendas

Este martes 24 de noviembre a las 14 horas, el Congreso tiene en la agenda programado el conocer cinco iniciativas para su primera lectura; seis para su segundo debate; una más para su tercera lectura; y cuatro proyectos para tercera lectura y redacción final.

Los proyectos que según las agendas del martes se podrían convertir en nuevos decretos son las reformas a la Ley de Protección Animal; así como reformas al Código Civil para la disolución de bienes en común tras el matrimonio.

También se incluyó una iniciativa para exonerar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las primas de seguros; y una iniciativa que busca la protección del menor en su entorno familiar.

Para la sesión del miércoles, la agenda pactada incluye cinco iniciativas en segunda lectura y dos en tercera lectura y redacción final, siendo una reforma a la ley de clases pasivas y una que busca cambios a la Ley de escuelas e institutos normales.

Para la plenaria del jueves la agenda se destina exclusivamente a la continuidad de la interpelación del ministro de Desarrollo Social, y en caso de culminar dar paso a los siguientes juicios políticos en agenda.

En las últimas sesiones plenarias las agendas acordadas por los Jefes de Bloque que encabeza el diputado Luis Contreras han sido modificadas, luego que diputados oficialistas mocionan para la aprobación de alguna ley por urgencia nacional.