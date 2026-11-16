Presupuesto 2027: gasto en salarios públicos de Guatemala alcanzaría récord de casi Q45 mil millones

La masa salarial del personal activo del sector público alcanzará Q44 mil 969 millones en el 2027, según lo previsto en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado, que asciende a Q192 mil millones y se encuentra en discusión en la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. Se espera que el dictamen correspondiente sea emitido en los próximos días.

El gasto en la nómina del Organismo Ejecutivo, correspondiente al pago de remuneraciones de los empleados públicos, alcanzará un máximo histórico. Según las cifras oficiales disponibles, entre el monto ejecutado en el 2023 y lo proyectado para el 2027 se registra un incremento del 38%, equivalente a unos Q12 mil 413 millones.

En el 2023, el monto ejecutado fue de Q32 mil 555 millones; en el 2024, de Q35 mil 14 millones, y en el 2025, de Q38 mil 333 millones. Para el 2026, la estimación asciende a Q42 mil 336 millones.

Presión sobre las finanzas públicas

De acuerdo con lo planteado en el proyecto de presupuesto, las remuneraciones absorberán el 23.43% del gasto total previsto para el 2027.

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Una de las advertencias de los analistas es que el crecimiento de la masa salarial ejerce presión sobre las finanzas públicas, debido a que representa una obligación recurrente que debe cubrirse con los ingresos del Estado, sobre todo de los provenientes de la recaudación tributaria a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Esto podría obligar al Gobierno a recurrir a otras fuentes de financiamiento para cumplir con el pago de las remuneraciones.

Prensa Libre consultó al Ministerio de Finanzas sobre la cantidad de empleados gubernamentales prevista para el 2027. Sin embargo, al cierre de esta edición no se había recibido respuesta. Esta información es administrada por el área de Contabilidad del Estado.

Según Asíes, las remuneraciones del Gobierno constituyen uno de los rubros del gasto público que más han crecido en los últimos años, a un ritmo superior al de los ingresos tributarios. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Gasto salarial público crecería 121%

Según las cifras oficiales disponibles, entre el 2015 y el 2027, el gasto acumulado en remuneraciones del personal activo del sector público sumaría Q392 mil 535 millones. Este monto incluye el gasto efectivamente ejecutado entre el 2015 y el 2025, así como las estimaciones para el 2026 y la asignación propuesta para el 2027, esta última sujeta a la aprobación del Congreso de la República.

Durante ese período de 12 años, el gasto anual en remuneraciones registraría un crecimiento del 121%, al pasar de Q20 mil 303 millones ejecutados en el 2015 a Q44 mil 969 millones proyectados para el 2027.

Históricamente, los ministerios de Educación, Gobernación y Salud han concentrado la mayor cantidad de personal contratado en el sector público, por lo que sus nóminas representan una proporción importante del gasto salarial del Estado y contribuyen a su crecimiento anual.

Advierten de gasto salarial insostenible

Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), advirtió que las remuneraciones del Gobierno constituyen uno de los rubros de gasto que más han crecido en los últimos años, a un ritmo superior al de los ingresos tributarios.

Como ejemplo, señaló que en el 2020 el gasto ejecutado en remuneraciones del Organismo Ejecutivo fue de Q27 mil 677 millones, mientras que en el 2025 alcanzó Q38 mil 333 millones. Esto representa un incremento de aproximadamente el 38.5% en cinco años, situación que considera preocupante por la presión que ejerce sobre las finanzas públicas.

La masa salarial del personal activo del sector público alcanzará Q44 mil 969 millones en el 2027, según lo previsto en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado, que asciende a Q192 mil millones.

“Esto obliga a que la situación que se está dando de que la recaudación ya no alcanza para cubrir el gasto de funcionamiento y por eso se tienen que incluir recursos de deuda para cubrir el funcionamiento. Es importante poner la atención al crecimiento del pago de salarios porque no es sostenible. Está creciendo a un ritmo mucho más acelerado que la recaudación y la fuente permanente de ingresos del Estado de Guatemala son los ingresos de los impuestos”, consideró el analista de Asíes.

Coyoy explicó que, para sostener el crecimiento de la masa salarial, la recaudación tributaria tendría que aumentar a un ritmo similar al de las remuneraciones previstas en el presupuesto.

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Ante este escenario, planteó la necesidad de establecer mecanismos legales que permitan controlar el crecimiento del gasto público y del endeudamiento.

“Ya es momento que en Guatemala de empezar a hablar de una ley de responsabilidad fiscal. Esta ley existe en muchos países latinoamericanos y lo que hace es ponerle límites al crecimiento del gasto y de la deuda para que se acorde con los ingresos”, agregó.

Coyoy añadió que en Estados Unidos existen límites al endeudamiento público y que únicamente el Congreso puede autorizar aumentos al techo de la deuda.

En el caso de Guatemala, advirtió que se ha recurrido de manera excesiva al endeudamiento para financiar gastos de funcionamiento, lo que, a su criterio, ha generado un problema serio para las finanzas públicas, provocado principalmente por el crecimiento sostenido del gasto en remuneraciones.

Según el Cacif, el gasto de funcionamiento del Estado ha crecido de manera desproporcionada en los últimos años, lo que ha desplazado recursos destinados a la inversión pública. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Gasto de funcionamiento limita la inversión

Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), advirtió que el gasto de funcionamiento del Estado ha crecido de manera desproporcionada, una tendencia que se ha acumulado durante los últimos años y que ha desplazado recursos destinados a la inversión pública.

Explicó que una parte importante de ese incremento responde al crecimiento de la masa salarial, sin que necesariamente se refleje en una mejora proporcional de los resultados de las instituciones públicas.

Según Lee, aunque se argumenta que estos recursos se destinan a atender las necesidades de la población, el aumento del gasto no se ha traducido en una mejora equivalente en la calidad de los servicios sociales.

Por el contrario, señaló que se observa un deterioro en áreas como educación, salud y programas de atención a la desnutrición crónica, pese al incremento de los recursos destinados al funcionamiento del Estado.

Las remuneraciones del Gobierno constituyen uno de los rubros de gasto que más han crecido en los últimos años, a un ritmo superior al de los ingresos tributarios". Érick Coyoy, Asíes

A su juicio, el crecimiento sostenido de la masa salarial ejerce una mayor presión sobre las finanzas públicas, que ya enfrentan una elevada rigidez presupuestaria debido a los compromisos de gasto recurrente.

El analista también señaló que las demandas laborales relacionadas con la contratación de personal en distintas instituciones del Organismo Ejecutivo representan una presión adicional sobre el presupuesto, con montos que, según indicó, superan los Q1 mil millones anuales.

Urgen revisar la política salarial del Estado

En la administración pública existen distintas modalidades de contratación, entre ellas el renglón 011, correspondiente al personal permanente, y el 029, utilizado para contratar servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia.

Coyoy, analista de Asíes, explicó que, en el caso del personal permanente, el crecimiento del gasto en remuneraciones no necesariamente responde a un aumento en la cantidad de trabajadores, sino a los incrementos salariales otorgados.

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Como ejemplo, mencionó al Ministerio de Educación, donde, según indicó, el magisterio ha recibido aumentos salariales prácticamente todos los años. En este caso, el incremento de la masa salarial estaría relacionado principalmente con las mejoras en las remuneraciones y no necesariamente con nuevas contrataciones.

En cuanto al renglón 029, Coyoy señaló que los contratos tienen un límite de Q30 mil mensuales, pero no existe un tope en la cantidad de personas que pueden ser contratadas bajo esta modalidad.

Ante esta situación, recomendó que el Estado revise integralmente su política de recursos humanos, debido a que el problema no se limita a una reforma de la Ley de Servicio Civil.

Por su parte, Lee, director de la Unidad Económica del Cacif, advirtió que los compromisos derivados de los pactos colectivos también han contribuido al crecimiento del gasto salarial.

A su juicio, es necesario revisar las contrataciones y los incrementos salariales mediante una reforma de la gestión de recursos humanos del Estado, para evitar que continúe aumentando el gasto sin que ello se traduzca necesariamente en mejores servicios para la población.