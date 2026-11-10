Recaudación tributaria 2026: SAT prevé cumplir la meta por estrecho margen pese a exoneración de combustibles

La recaudación tributaria entró bajo presión en el cuarto trimestre del año, luego de que el Congreso de la República aprobara iniciativas que exoneran del pago de impuestos a los combustibles en el mercado interno, como respuesta al alza del precio internacional del barril de petróleo y sus productos derivados o refinados.

La medida, que entró en vigor en octubre y estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre, llevó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a revisar las estimaciones de recaudación programada y su comportamiento durante el 2026. Los resultados fueron comunicados a representantes de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) mediante un oficio.

Según las nuevas proyecciones, la recaudación tributaria alcanzaría los Q119 mil 883.6 millones, cifra ligeramente superior a la meta establecida a principios de año, de Q119 mil 762.8 millones. La diferencia sería de apenas Q120.8 millones, equivalente al 0.1% de la meta programada.

El documento aclara que las estimaciones fueron elaboradas con información disponible hasta el jueves 8 de octubre. Además, que próximamente se solicitará la suscripción de una adenda entre la SAT y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), relacionada con las metas de recaudación al cierre del ejercicio fiscal.

Recaudación cerraría con ajuste mínimo

Con la estimación proyectada, la recaudación tributaria cerraría el 2026 con un crecimiento del 6.5% respecto del 2025, cuando se alcanzaron Q112 mil 529.9 millones.

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En términos absolutos, representaría un incremento de Q7 mil 353.7 millones, asociado al crecimiento orgánico de la recaudación y al dinamismo de la actividad económica, factores que contribuyen al aumento de los ingresos tributarios de un ejercicio fiscal a otro.

El cumplimiento de la meta de recaudación se proyecta en 100.1%, según detalla el informe de la SAT.

La carga tributaria del Gobierno Central se situaría en 11.77% al cierre del 2026, por debajo del 11.88% registrado en el 2025, lo que representaría una reducción de 0.11 puntos porcentuales.

El Directorio de la SAT deberá revisar las proyecciones de recaudación tributaria para el 2026, debido a la exoneración de impuestos a los combustibles durante el último trimestre del año. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

SAT prevé recaudar solo Q19 millones por IDP

El informe de la SAT también incluye una proyección de recaudación para el período de octubre a diciembre del 2026, que coincide con la vigencia de la exoneración del impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo (IDP) y del impuesto al valor agregado (IVA) en toda la cadena de comercialización.

Según las estimaciones, los ingresos tributarios totales alcanzarían Q29 mil 390.1 millones durante el último trimestre del año, de los cuales Q29 mil 260.9 millones corresponderían a la recaudación administrada por la SAT.

Uno de los datos que destaca es que la recaudación del IDP sería de apenas Q19 millones entre octubre y diciembre. Mientras tanto, el IVA sobre importaciones generaría Q7 mil 45.2 millones y el IVA sobre ventas internas, que refleja el consumo en el mercado nacional, aportaría Q7 mil 243.4 millones. Estas proyecciones ya incorporan los efectos de las exenciones establecidas en el Decreto 22-2026.

Por ejemplo, la meta de recaudación del IDP para el 2026 se había fijado en Q5 mil 261 millones. Sin embargo, según la actualización, el año cerraría con Q3 mil 737.7 millones, lo que representaría una reducción de Q1 mil 523.3 millones respecto de lo programado.

En cuanto al IVA, la meta de recaudación para el último trimestre se había establecido en Q7 mil 448.9 millones para las ventas internas y Q7 mil 913 millones para las importaciones. Las nuevas proyecciones reflejan una disminución de Q205.5 millones y Q867.8 millones, respectivamente.

Otros impuestos no alcanzarían la meta de recaudación

El documento de la administración tributaria también identifica otros impuestos cuya recaudación quedaría por debajo de las metas programadas para el 2026. Entre ellos figura el impuesto sobre la renta (ISR), con una diferencia negativa de Q810.5 millones; los impuestos sobre el patrimonio, con Q33.8 millones menos, que incluyen los efectos de la eliminación del impuesto sobre herencias, legados y donaciones y del impuesto único sobre inmuebles (IUSI).

Los ingresos tributarios totales alcanzarían Q29 mil 390.1 millones durante el último trimestre del año, de los cuales Q29 mil 260.9 millones corresponderían a la recaudación administrada por la SAT.

Asimismo, se proyectan diferencias negativas de Q75.2 millones en los impuestos sobre la distribución de bebidas y de Q30.5 millones en el impuesto específico a la primera matrícula de vehículos automotores terrestres.

En el rubro de regalías e hidrocarburos compartibles se proyecta una brecha de Q46.8 millones respecto de la meta programada. Estos ingresos no son administrados por la SAT.

Entre enero y septiembre del 2026, la recaudación tributaria total alcanzó Q90 mil 493.41 millones, según los registros de la SAT. Estas cifras, junto con las proyecciones del último trimestre, reflejan el impacto de las exoneraciones tributarias sobre los ingresos fiscales y el estrecho margen con el que la administración tributaria prevé cumplir la meta anual de recaudación.

En enero del 2027, el Directorio de la SAT evaluará la gestión del superintendente Werner Ovalle, particularmente el cumplimiento de las metas de recaudación tributaria. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Evaluación del superintendente

En enero del 2027, el Directorio de la SAT, presidido por el ministro de Finanzas e integrado también por los directores Adriana Estévez Clavería y Julio Otoniel Roca Morales, evaluará la gestión del superintendente Werner Ovalle, particularmente el cumplimiento de las metas de recaudación tributaria.

Según fuentes cercanas al proceso, la adenda permitiría documentar el impacto de la exoneración de impuestos a los combustibles sobre los ingresos tributarios y explicar por qué no se alcanzaría una recaudación mayor a la prevista inicialmente.

Las fuentes señalaron que este mecanismo también buscaría respaldar la continuidad del actual superintendente y evitar eventuales cambios en la conducción de la administración tributaria.

Estévez Clavería, quien acumula tres períodos consecutivos como directora de la SAT, ha participado en los procesos de evaluación de los exsuperintendentes Juan Francisco Solórzano Foppa y Abel Cruz Calderón, quienes fueron separados del cargo tras incumplir las metas de recaudación tributaria. En ambos casos fue necesario iniciar un nuevo proceso de selección para nombrar al titular de la institución.