Economía de Guatemala crece 4.3% en el segundo trimestre del 2026, impulsada por la construcción, la inversión y el consumo

La economía guatemalteca registró una expansión durante el segundo trimestre del año, impulsada por el dinamismo de las actividades económicas y el consumo de los hogares, asociado al ingreso de remesas familiares, en medio de presiones por el alza de los precios de los combustibles en el mercado local.

La economía, medida por el producto interno bruto (PIB), creció 4.3% durante el segundo trimestre del 2026 y alcanzó un valor de Q164 mil 452 millones, según los resultados divulgados por el Banco de Guatemala (Banguat).

El reporte oficial señala que el crecimiento del PIB trimestral fue superior al 4% registrado durante el mismo período del 2025.

El informe explica que el resultado observado entre abril y junio estuvo asociado al comportamiento de los componentes de la demanda interna, principalmente el gasto de consumo final de los hogares, la inversión y el gasto de consumo final del Gobierno general.

Asimismo, el reporte del banco central, actualizado a octubre, señala que se registraron incrementos en las importaciones y exportaciones de bienes y servicios.

Con base en el desempeño económico observado durante el segundo trimestre, las autoridades ajustaron al alza la proyección de crecimiento del PIB para el 2026, de 4.1% a 4.3%.

Seis actividades concentran el 74% del PIB

El informe señala que seis actividades económicas concentraron el 74% de la participación en el PIB durante el segundo trimestre del año, aunque las 17 actividades registraron un desempeño positivo, según la medición del PIB por el origen de la producción.

Las actividades financieras y de seguros registraron un crecimiento del 7.2%; construcción, 5.8%; alojamiento y servicios de comida, 5.5%; industrias manufactureras, 4.9%; comercio y reparación de vehículos, 4.2%, y actividades inmobiliarias, 4.2%, según detalla el informe.

Las importaciones de bienes y servicios aumentaron 6.3% en términos reales durante el segundo trimestre del 2026, en comparación con el mismo período del 2025.(Foto Prensa Libre: Cortesía)

Consumo privado crece 3.6% en el segundo trimestre

La medición del producto interno bruto (PIB) trimestral por el destino del gasto confirma que el consumo privado registró un crecimiento del 3.6% durante el segundo trimestre del año, inferior al 4.4% observado en el mismo período del 2025.

El indicador estuvo influido por una mayor demanda de bienes y servicios de los hogares, asociada al incremento del empleo formal, los ingresos percibidos, las remesas familiares y el crédito al consumo. Estos factores, según el informe, incidieron positivamente en la actividad económica y en las importaciones de bienes y servicios.

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Durante el segundo trimestre del año, las remesas familiares registraron incrementos del 3.1% en dólares y del 2.3% en quetzales, inferiores al 16% y 14.8%, respectivamente, reportados en el mismo período del 2025.

Por otro lado, el número de trabajadores cotizantes y los salarios totales registrados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) aumentaron, aunque a un ritmo menor. Las tasas de crecimiento pasaron del 5% y 10.2%, respectivamente, en el segundo trimestre del 2025, al 4.4% y 8.7% en el mismo período del 2026, según detalla el informe.

El crédito al consumo creció 3.9%, como resultado de una mayor demanda de los hogares por este tipo de financiamiento. Sin embargo, el incremento fue inferior al 8.6% registrado en el 2025.

En cuanto a las importaciones de bienes de consumo, estas crecieron 3.8%, principalmente por el aumento en los volúmenes importados de maíz, preparados a base de cereales, arroz, preparados de legumbres y hortalizas, carne de aves y vehículos, entre otros productos.

En el 2025, las importaciones de bienes de consumo registraron un crecimiento del 11.8%.

Gasto del Gobierno crece 5.3% en el segundo trimestre

El gasto de consumo final del Gobierno general registró un crecimiento del 5.3% durante el segundo trimestre del año, inferior al 7.8% observado en el mismo período del 2025.

El informe del Banco de Guatemala (Banguat) detalla que este comportamiento estuvo asociado al aumento, en términos reales, de la ejecución del rubro de bienes y servicios, principalmente en los renglones de mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común, combustibles, lubricantes y productos químicos, entre otros.

También influyeron las transferencias a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) para los programas de alimentación escolar, gratuidad de la educación, dotación de útiles escolares y remozamiento de establecimientos educativos.

Inversión crece 12.8% por maquinaria y construcción

Respecto de la formación bruta de capital fijo (inversión), entre abril y junio se registró un crecimiento del 12.8%, superior al 10.9% observado en el mismo período del 2025. Este comportamiento estuvo asociado al incremento de la inversión en maquinaria, equipo y construcción.

En maquinaria y equipo, se reportó un mayor volumen de importaciones de bienes de capital destinados a las telecomunicaciones y a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.

También aumentaron las importaciones de bienes de capital para el transporte, principalmente vehículos automotores y equipo relacionado con el proyecto del AeroMetro.

En cuanto a la inversión en construcción, se registró un incremento, principalmente en edificaciones residenciales, como apartamentos y condominios, así como en construcciones no residenciales a cargo del Gobierno central.

En obras de ingeniería civil, el informe destaca una mayor ejecución por parte de los gobiernos locales, los avances en la autopista Escuintla-Puerto Quetzal y el desarrollo de los proyectos Corredor Verde y AeroMetro.

Asimismo, menciona los estudios de factibilidad de seis proyectos considerados viables, así como los trabajos relacionados con la continuidad y ampliación de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

El Banguat reportó un aumento en las importaciones de bienes de capital para el transporte, principalmente vehículos automotores y equipo relacionado con el proyecto AeroMetro. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Mayor demanda externa impulsa las exportaciones

Las exportaciones de bienes y servicios registraron un crecimiento del 5.3% durante el segundo trimestre del 2026, superior al 2.3% reportado en el mismo período del 2025. Este comportamiento estuvo asociado a una mayor demanda externa de grasas y aceites comestibles, azúcar, detergentes, jabones, papel, cartón, hierro, acero y otros productos de la industria química.

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Sin embargo, durante el segundo trimestre del 2026, las exportaciones de servicios registraron una disminución respecto del mismo período del 2025, principalmente en las actividades relacionadas con el turismo, la manufactura de prendas de vestir y los centros de llamadas.

Por su parte, las importaciones de bienes y servicios aumentaron 6.3% en términos reales durante el segundo trimestre del 2026, en comparación con el mismo período del año anterior. Este comportamiento estuvo impulsado por un mayor volumen de importaciones de hierro y acero, derivados del petróleo, maíz, máquinas y aparatos mecánicos, vehículos y material de transporte.

Industria prevé crecimiento económico del 4.3%

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), consideró que la economía guatemalteca podría cerrar el 2026 con un crecimiento cercano al 4.3%, en línea con las proyecciones de crecimiento previstas para este año.

“Indicadores como el Índice Mensual de la Actividad Económica (Imae) han mantenido variaciones interanuales superiores al 4%, lo cual permite anticipar que este dinamismo podría continuar durante el último trimestre”, afirmó.