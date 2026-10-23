SAT solicitará revisar meta de recaudación del 2026 por exoneración de impuestos a combustibles

Las autoridades tributarias solicitarán una revisión de la meta de recaudación para el presente ejercicio fiscal, ante la previsión de que no se alcance lo programado debido a la exoneración de impuestos a las gasolinas y el diésel, aprobada por el Congreso de la República a mediados de septiembre, refirió una fuente cercana a la institución.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) prevé presentar en los próximos días la solicitud al Ministerio de Finanzas (Minfin), con el propósito de evaluar un posible ajuste a la meta establecida para el 2026.

La solicitud se fundamentará en las estimaciones iniciales de un sacrificio fiscal de aproximadamente Q3 mil 400 millones durante el último trimestre del año, como consecuencia de la exoneración del impuesto a la distribución de petróleo (IDP) y del impuesto al valor agregado (IVA) en la cadena de comercialización de los combustibles.

La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2026, por lo que las autoridades tributarias deberán seguir el procedimiento legal correspondiente para determinar si procede modificar el acuerdo de metas de recaudación.

La legislación contempla la posibilidad de revisar la meta de recaudación, tanto al alza como a la baja, mediante un procedimiento que requiere evaluar distintos factores que inciden en los ingresos tributarios.

Las estimaciones iniciales de las autoridades tributarias apuntan a un sacrificio fiscal de aproximadamente Q3 mil 400 millones durante el último trimestre del 2026, como consecuencia de la exoneración del IDP y del IVA en la cadena de comercialización de las gasolinas y el diésel.

Este cálculo constituye uno de los factores que motivaron la solicitud de revisión de la meta de recaudación, cuyo ajuste definitivo deberá establecerse mediante el procedimiento correspondiente.

¿Cómo se establece la meta de recaudación?

El acuerdo de metas se suscribe al inicio de cada año y establece la programación anual y mensual de los ingresos tributarios, desglosados por cada impuesto.

Este instrumento permite dar seguimiento al desempeño de la recaudación y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos para la SAT.

En la historia reciente, la meta de recaudación fue revisada durante el ejercicio fiscal 2020, debido a los efectos económicos de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia.

El cumplimiento de la meta también tiene implicaciones institucionales, ya que los integrantes del Directorio de la SAT evalúan el desempeño del superintendente con base en los resultados de recaudación, como parte de los criterios relacionados con su continuidad en el cargo.

Por ello, una eventual modificación del acuerdo permitiría ajustar la programación tributaria a los efectos fiscales de la exoneración aprobada por el Congreso.

Cada galón de gasolina superior y regular, así como de diésel, genera una recaudación de tasa fija por el impuesto sobre la distribución de petróleo y derivados (IDP). (Foto Prensa Libre: EFE)

Proyecciones de recaudación para el 2026 y el 2027

En mayo pasado, la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP) proyectó una recaudación tributaria de Q119 mil 818 millones para el 2026 y Q131 mil 635 millones para el 2027, según una resolución emitida por esa instancia.

Para el cierre del 2026, la CTFP estimó una carga tributaria del 11.8% del producto interno bruto (PIB), en un escenario de crecimiento nominal de la economía del 7.4%.

Para el 2027, la proyección de ingresos tributarios se situó en Q131 mil 635 millones, Q11 mil 817 millones más que lo previsto para el 2026, lo que representa un incremento del 9.9%. La carga tributaria estimada para ese año es del 12.1% del PIB, es decir, 0.3 puntos porcentuales más que en el 2026.

Estas previsiones se fundamentan en el comportamiento esperado de la actividad económica, las importaciones, las exportaciones y la inflación.

Las proyecciones fueron formuladas antes de la aprobación de la exoneración de impuestos a los combustibles, por lo que no incorporan el sacrificio fiscal estimado inicialmente en Q3 mil 400 millones para el último trimestre del 2026.

La CTFP está integrada por representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), el Banco de Guatemala (Banguat) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).