Etanol en Guatemala: siete de cada diez usuarios de regular migraron a la superior en dos meses, según el MEM

A dos meses de la implementación de la mezcla de etanol en la gasolina regular, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) reporta un cambio en el patrón de consumo: el 70% de los usuarios que utilizaban gasolina regular migró a la superior, mientras que el 30% continúa utilizando combustible con etanol (E10).

La información fue proporcionada por las autoridades del MEM durante una audiencia con la Comisión de Finanzas del Congreso de la República acerca del tema del presupuesto para el próximo año, en la que también respondieron a las inquietudes de diputados sobre el abastecimiento, la calidad del combustible y sus posibles efectos en los vehículos.

El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, aseguró que, pese al cambio en las preferencias de los consumidores, más de un millón de vehículos utilizan actualmente gasolina regular con una mezcla del 10% de etanol (E10).

Durante la audiencia, convocada para conocer la propuesta de presupuesto del MEM para el 2027, el diputado por Chimaltenango, Víctor Bonilla, expuso que varios ciudadanos le han manifestado preocupación por el uso de gasolina con etanol. Por ello, preguntó qué medidas está tomando el ministerio para garantizar el abastecimiento y evitar posibles daños a los vehículos.

El 70% de usuarios migró a gasolina superior

Barrios explicó que durante el 2024 y el 2025 se desarrolló un proceso de revisión y reformulación del reglamento que se había planteado en el 2023. A finales del 2025 se emitió el Acuerdo Gubernativo 257-2025 y, posteriormente, el 22 de agosto del 2026, comenzó la implementación de la mezcla E10 en la gasolina regular.

Según el funcionario, la implementación ha tenido buenos resultados en términos de calidad del combustible, aunque reconoció que se produjo un cambio importante en las preferencias de los consumidores.

Indicó que de la comunidad de usuarios que anteriormente consumían gasolina regular, alrededor del 30% continuó utilizando este combustible con etanol, mientras que el 70% migró a la gasolina superior.

“Alrededor del 30% de la comunidad que estaba usando gasolina regular, es la que queda, es decir, un 70% migro a la súper. Y migró a la súper por desconfianza a la gasolina E10”, expresó el ministro.

Indicó que hubo muchos mensajes en contra de esta mezcla, pero que enfrentaron dificultades en la comunicación porque ellos como gobierno no podía hacer una campaña hasta que no hubiera algo concreto,por ejemplo, que estuviera implementado el proyecto.

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Sin embargo, aseguró que actualmente más de un millón de vehículos utilizan gasolina E10 y que, hasta el momento, ni el MEM ni la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) han recibido quejas relacionadas con la calidad de este combustible.

Barrios reconoció que han circulado videos en los que algunas personas manifiestan haber tenido problemas con sus motocicletas, pero indicó que a las dos entidades no han llegado denuncias formales relacionadas con esas posibles fallas.

También explicó que los vehículos del MEM utilizan gasolina E10 sin que se hayan reportado inconvenientes. Agregó que el ministerio cuenta con laboratorios que efectúan evaluaciones de calidad y cuyos resultados, según afirmó, cumplen con las especificaciones aprobadas para este combustible.

El funcionario aseguró que el MEM mantiene las verificaciones para garantizar que las estaciones de servicio entreguen la calidad y cantidad correspondientes, mientras que, en coordinación con la Diaco, se supervisan los precios.

El efecto en los precios, según el MEM

Otro de los aspectos destacados por Barrios fue la diferencia de precios entre la gasolina regular y la superior.

Según explicó, la gasolina regular tiene precios menores de entre Q1.50 y Q2.20 por galón respecto de la superior, y de esa diferencia, entre Q1 y Q1.30 por galón corresponden a la reducción atribuida a la mezcla E10.

El ministro atribuyó que estos resultados responden a dos de los objetivos planteados con la implementación del etanol: reducir el precio de la gasolina regular y garantizar que el combustible funcione con normalidad en los vehículos.

Pese a las explicaciones del ministro, el diputado Víctor Bonilla insistió en la necesidad de fortalecer la supervisión de las estaciones de servicio.

Expuso que en varias gasolineras de Chimaltenango han dejado de vender gasolina superior y que, cuando los consumidores solicitan ese combustible, se les informa que no hay disponibilidad y deben abastecerse con gasolina regular mezclada con etanol.

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El legislador manifestó preocupación porque en ese departamento numerosos agricultores utilizan vehículos con motores carburados y algunos han señalado que sus unidades han presentado fallas después de utilizar el combustible con etanol.

Ante estos señalamientos, Barrios explicó que en Guatemala existen alrededor de 2 mil 285 estaciones de servicio y que el MEM desarrolla un programa de muestreo aleatorio que también incluye a Chimaltenango. Además, se realizan verificaciones específicas cuando se reciben quejas o denuncias.

El ministro explicó que la entrada en vigor de la mezcla E10, en agosto, coincidió con cierres y bloqueos de carreteras que afectaron temporalmente el abastecimiento de algunas estaciones de servicio.

Detalló que, en condiciones normales, el promedio de estaciones que presentan falta de combustible en alguna de sus bombas es de tres por cada mil. Sin embargo, durante esos días, el indicador se duplicó y llegó a seis por cada mil estaciones.

Aclaró que los problemas de abastecimiento afectaron tanto a la gasolina superior como a la regular, por lo que no estuvieron relacionados exclusivamente con la implementación del etanol.

Según Barrios, el desabastecimiento se resolvió en aproximadamente 24 horas. Y, agregó que el MEM continúa trabajando con las empresas importadoras para garantizar el suministro de gasolina regular y superior en todas las estaciones de servicio del país.