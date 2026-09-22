CC mantiene vigente el uso de etanol en la gasolina regular al no suspender el reglamento

La Corte de Constitucionalidad (CC) mantiene vigente el uso de etanol en la gasolina regular, luego de resolver de forma unánime no suspender temporalmente el reglamento que establece su utilización, luego de que un diputado presentara un recurso de inconstitucionalidad, informaron este martes 22 de septiembre fuentes judiciales.

La resolución mantiene la aplicación de la normativa mientras la acción de inconstitucionalidad continúa su trámite hasta que los magistrados emitan una sentencia, según se informó.

La acción fue presentada por el diputado Alberto Eduardo de León Benítez, quien cuestiona si el Ejecutivo puede obligar a todas las estaciones de servicio a comercializar exclusivamente gasolina mezclada con etanol.

Según lo planteado en la inconstitucionalidad, el congresista señala una supuesta limitación a la libertad de elección del consumidor y argumenta que el Acuerdo Ministerial 257-2025 presuntamente extralimita la potestad reglamentaria.

La CC conoció el planteamiento y decidió de forma unánime no decretar la suspensión provisional de la normativa. Con ello, el reglamento continúa vigente mientras el tribunal constitucional analiza el fondo de los cuestionamientos planteados.

La decisión adoptada en esta etapa no pone fin al proceso, debido a que la acción de inconstitucionalidad debe continuar su curso hasta que la Corte emita la sentencia correspondiente.

Gasolina E10 está disponible desde agosto

La gasolina regular con mezcla de etanol E10 está disponible en Guatemala desde el 22 de agosto pasado, después de que concluyera el proceso de operativización para su comercialización.

Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) habían informado que el proceso de implementación comenzó en junio pasado, previo a que el combustible con la mezcla llegara a las estaciones de servicio.

Antes de iniciar su comercialización, el MEM explicó que la gasolina E10 sería despachada mediante la bomba destinada a la gasolina regular.

La cartera también había indicado que las demás bombas de las estaciones de servicio podrían continuar ofreciendo gasolina sin mezcla de etanol.

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