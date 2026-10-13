¿El etanol acumula agua, daña el motor o exige mantener el tanque lleno? Cinco dudas sobre la gasolina E10

La gasolina regular con etanol ha causado dudas entre los conductores guatemaltecos sobre sus efectos en el funcionamiento de los vehículos, el consumo de combustible y la frecuencia del mantenimiento.

De hecho, la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (AGEG) ha señalado que el patrón de consumo disminuyó desde la introducción de la mezcla E10.

Entre las inquietudes de los usuarios también figuran si el etanol puede dañar los motores, favorecer la acumulación de agua en los tanques o exigir servicios mecánicos más frecuentes.

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Para responder estas preguntas, Prensa Libre consultó a Gamaliel Zambrano, director de Ingeniería Química y del Centro de Procesos Industriales de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), institución que investiga el uso de biocombustibles desde principios de los años 2000.

También se consultó a un propietario de un taller especializado en motocicletas, con más de 15 años de experiencia, quien participó en las revisiones mecánicas de un proyecto de la UVG y solicitó mantener su identidad en reserva.

Estas son cinco dudas sobre el uso de gasolina E10 y las recomendaciones de los especialistas.

1. ¿La gasolina E10 puede dañar el motor de un automóvil o motocicleta?

Las investigaciones realizadas por la Universidad del Valle de Guatemala no han identificado efectos mecánicos negativos atribuibles al etanol durante los períodos evaluados, explicó Zambrano.

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El investigador indicó que la universidad ha efectuado pruebas con distintas mezclas de etanol en vehículos de diferentes modelos para observar su funcionamiento, consumo y emisiones.

Por su parte, el propietario del taller señaló que, durante las revisiones de motocicletas que utilizaron E10, no encontraron fugas atribuibles a este combustible.

A la izquierda, el filtro de gasolina antes de usar E10 y, a la derecha, después de dos mantenimientos, a los 6 mil kilómetros. Según el mecánico, no presenta deterioro atribuible al uso de etanol. (Foto, Prensa Libre: cortesía)

2. ¿El etanol acumula agua en el tanque de combustible?

Una de las principales inquietudes de los conductores es si el etanol favorece la acumulación de agua en el tanque debido a la humedad del ambiente.

Zambrano explicó que el etanol tiene capacidad para absorber humedad, pero esto no significa que produzca agua ni que su uso provoque necesariamente una acumulación de líquido dentro del tanque.

Gamaliel Zambrano, director de Ingeniería Química y del Centro de Procesos Industriales de la Universidad del Valle de Guatemala. (Video, Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

Según el investigador, durante el funcionamiento habitual de un vehículo no es probable que ingrese suficiente humedad del ambiente para ocasionar los problemas que algunas personas atribuyen al combustible.

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No obstante, los tanques cuentan con sistemas de ventilación y no son completamente herméticos. Además, el agua puede ingresar por problemas de mantenimiento, como tapones defectuosos o empaques deteriorados que permitan la entrada de lluvia.

La gasolina extraída del tanque de una motocicleta durante su primer mantenimiento, a los 3 mil kilómetros recorridos tras comenzar a utilizar E10. (Foto, Prensa Libre: Cortesía)

El especialista aclaró que la contaminación del combustible con agua también puede presentarse en vehículos que utilizan gasolina sin etanol.

En ese sentido, recomendó mantener en buen estado los componentes del sistema de combustible y revisar cualquier defecto que pueda permitir la entrada de agua.

3. ¿Es necesario mantener el tanque lleno o por encima de la mitad?

No existe una recomendación específica de mantener el tanque por encima de la mitad por utilizar gasolina E10, coincidieron las fuentes consultadas.

Zambrano explicó que los mecánicos suelen aconsejar no circular habitualmente con niveles demasiado bajos de combustible para evitar esfuerzos innecesarios en la bomba de gasolina.

Gamaliel Zambrano, director de Ingeniería Química y del Centro de Procesos Industriales de la Universidad del Valle de Guatemala. (Video, Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

Sin embargo, aclaró que esta recomendación no está relacionada exclusivamente con el etanol ni responde a una supuesta incompatibilidad con la mezcla.

El propietario del taller coincidió en que utilizar E10 no obliga a mantener el tanque lleno o a cargar combustible cuando el nivel baja de la mitad.

Por ello, los conductores deben seguir las recomendaciones del fabricante para el uso y cuidado de sus vehículos, sin confundir las precauciones habituales con una exigencia particular de la gasolina mezclada con etanol.

4. ¿Los vehículos que utilizan E10 necesitan mantenimiento con mayor frecuencia?

La utilización de gasolina E10 no hizo necesario aumentar la frecuencia de los servicios mecánicos en las motocicletas que revisó el propietario del taller, según explicó.

El mecánico indicó que en su establecimiento recomienda realizar mantenimiento preventivo aproximadamente cada 3 mil kilómetros, tanto en motocicletas que utilizan gasolina convencional como en aquellas que emplean E10.

No obstante, la frecuencia puede variar según las especificaciones del fabricante, el modelo y las condiciones de uso.

En ese sentido, explicó que los conductores que utilizan sus motocicletas para entregas, mensajería o transporte diario deben prestar especial atención al desgaste de los componentes. Quienes recorren entre 75 y 100 kilómetros al día, por ejemplo, pueden necesitar servicios con mayor frecuencia debido al uso intensivo, explicó el entrevistado.

Entre las tareas de mantenimiento mencionó el cambio de aceite y la revisión de las bujías, el filtro de aire y otros componentes.

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Zambrano coincidió en que el mantenimiento preventivo ayuda a detectar problemas mecánicos que podrían atribuirse equivocadamente al combustible.

En el caso de los automóviles, los mecánicos consultados sitúan la frecuencia de los servicios en un rango de entre 3 mil y 5 mil kilómetros, aunque el intervalo debe confirmarse según el vehículo y las indicaciones de su fabricante.

5. ¿Qué ocurre si un vehículo permanece estacionado durante mucho tiempo con E10?

Los problemas asociados con el almacenamiento prolongado del combustible no son exclusivos de las mezclas con etanol, explicó Zambrano.

Cuando un automóvil o una motocicleta permanece sin utilizarse durante un período considerable, es importante revisar el estado del combustible y las condiciones del sistema de almacenamiento antes de volver a utilizarlo.

El investigador señaló que estas precauciones también se aplican a los vehículos importados usados que han permanecido estacionados durante mucho tiempo, incluidos los procedentes de Estados Unidos.

Las precauciones por almacenamiento prolongado deben evaluarse tanto en vehículos que utilizan E10 como en aquellos que emplean gasolina sin etanol. No se debe asumir que la mezcla es, por sí sola, la causa de cualquier problema que aparezca después de un período prolongado sin uso.

Zambrano hizo referencia a los vehículos usados importados de Estados Unidos, que pueden permanecer estacionados durante períodos prolongados antes de llegar a Guatemala. En estos casos, el investigador cita que los mecánicos recomiendan retirar el combustible y los aceites antes de ponerlos en circulación, debido al tiempo que han permanecido almacenados.

UVG suma más de dos décadas de investigación en biocombustibles

La Universidad del Valle de Guatemala acumula más de dos décadas de investigación en biocombustibles. Sus trabajos comenzaron a principios de los años 2000 con el aprovechamiento de aceites residuales para producir biodiésel y posteriormente se ampliaron al estudio del bioetanol y el biogás.

Luis Núñez, profesor e investigador del Centro de Procesos Industriales y del Departamento de Ingeniería Química de la UVG, explicó que la universidad cuenta con una planta piloto para estudiar las distintas etapas de producción del bioetanol.

El proceso incluye la fermentación de materias primas, como la melaza de caña de azúcar, y la purificación para alcanzar concentraciones superiores al 99%, necesarias para su utilización como biocombustible.

Esta experiencia, junto con investigaciones anteriores sobre mezclas de etanol con gasolina y su comportamiento en vehículos, permitió que la universidad participara en un proyecto de evaluación de gasolina E10 en motocicletas durante el 2026.

Según Núñez, el objetivo es aportar evidencia técnica sobre el comportamiento del combustible mediante pruebas que permitan evaluar el funcionamiento de los motores y ampliar los conocimientos científicos disponibles en Guatemala.