Inflación en Guatemala llega a 4.69%: Banguat explica qué impulsó los precios y qué espera para los próximos meses

A solicitud de Prensa Libre, autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) detallaron las causas de la aceleración de la inflación en septiembre y expusieron sus perspectivas de corto plazo.

Las divisiones de Transporte y de Alimentos y bebidas no alcohólicas fueron las que ejercieron mayor presión sobre los precios durante septiembre.

Sin embargo, las autoridades prevén una moderación en los precios de los combustibles durante el tercer trimestre, debido a la exención temporal del IVA y del IDP para las gasolinas superior y regular y el diésel, aprobada por el Congreso de la República.

Las autoridades monetarias también mantienen bajo análisis el balance de riesgos para la inflación. La Junta Monetaria (JM) tiene programada para noviembre una nueva evaluación de la postura de la política monetaria, incluida la tasa de interés líder, por lo que cualquier decisión dependerá de la información disponible y del análisis que se efectúe en ese momento.

¿Qué factores explican el comportamiento de la inflación en septiembre?

La inflación a septiembre de 2026 se situó en 4.69% (3.37% el mes anterior), comportamiento asociado al incremento registrado en la división de gasto de Transporte que presentó una variación interanual de 17.12%, resultado del aumento en los precios medios de las gasolinas y el diésel, como consecuencia del comportamiento de los precios internacionales del petróleo.

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Asimismo, la división de gasto de Alimentos y bebidas no alcohólicas presentó una variación interanual de 5.56%, explicada por el alza en el precio medio de productos como el maíz, las tortillas y algunos vegetales y legumbres.

¿Qué tendencia se puede esperar en el tercer trimestre del 2026 y el cierre al 2027?

Se prevé una moderación en el comportamiento del precio medio de los combustibles, resultado de la entrada en vigencia de la Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, que permite, durante el cuarto trimestre del presente año, la suspensión en el pago del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Derivados del Petróleo y del Impuesto al Valor Agregado aplicado a los combustibles.

Por su parte, se anticipa que la normalización del régimen de lluvias a partir de septiembre y octubre, respecto de meses previos, favorezca el ciclo de producción agrícola, moderando los incrementos observados en las últimas semanas.

Respecto al comportamiento de la inflación para el próximo año, se anticipa que la misma se mantenga dentro del rango meta establecido por la Autoridad Monetaria (4.00 +/- 1 punto porcentual).

¿Qué medidas de corto plazo se estarán adoptando por el indicador a septiembre?

El Banco de Guatemala continuará dando seguimiento permanente a la evolución de los precios, las expectativas y los pronósticos de inflación, así como a las variables nacionales e internacionales que pueden incidir en su comportamiento. Este análisis permitirá evaluar la necesidad de adoptar medidas de política monetaria para preservar la estabilidad en el nivel general de precios.

Es importante señalar que la política monetaria se conduce de manera prospectiva y prudente, considerando que sus medidas tienen efectos rezagados sobre la actividad económica y la inflación. Por ello, las decisiones no responden mecánicamente a un dato puntual, sino al balance de riesgos y a la trayectoria esperada de las principales variables macroeconómicas.

En este marco, la Junta Monetaria evalúa periódicamente la postura de la política monetaria, principalmente mediante la tasa de interés líder, conforme al calendario de reuniones establecido. La próxima evaluación está programada para noviembre, por lo que cualquier decisión dependerá de la información disponible y del análisis integral que se realice en ese momento.