Cacif cuestiona nombramiento de Jonathan Menkos y advierte riesgos en decisiones de la Junta Monetaria

A una semana de su nombramiento para un período de cuatro años, Menkos, exministro de Finanzas de la actual administración y diputado electo con permiso del Congreso de la República, se estrenará este miércoles 7 de octubre al frente de la JM.

La primera sesión bajo su gestión estará marcada por las acciones legales pendientes y por las decisiones que se adopten en materia de política monetaria, cambiaria y crediticia.

Además, está previsto que se conozcan posibles renuncias de funcionarios del Banguat y de la Superintendencia de Bancos (SIB), situación que se conoció durante una citación en el Congreso.

La CC aún no ha convocado para conocer los amparos antes de que se celebre la primera sesión de la JM encabezada por Menkos.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), uno de los interponentes, señala posibles vicios legales en el nombramiento y advierte sobre los efectos jurídicos que, a su criterio, podrían tener las decisiones que se adopten mientras la CC no resuelva las acciones planteadas.

Menkos, por su parte, afirmó ante diputados del Congreso que cuenta con un permiso para ausentarse de su curul y defendió la legalidad del procedimiento seguido para su designación.

Cacif pide a la CC resolver amparo contra Menkos

Durante una entrevista conPrensa Libre Radio, Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Cacif y exrepresentante de ese sector ante la JM, explicó los argumentos que llevaron a la organización empresarial a interponer, el pasado 1 de octubre, un amparo contra el nombramiento de Menkos.

Arias Bouscayrol afirmó que la acción busca el respeto a la ley, preservar la certeza jurídica y defender la institucionalidad de la banca central.

“Para nosotros, es muy importante comprender que la Ley Orgánica del Banco de Guatemala establece muy claramente el impedimento y la incompatibilidad para aquella persona que tiene el cargo de diputado pueda ser presidente de la Junta Monetaria del Banco Central. Es clarísima la ley. Nosotros esperamos, pues, que la Corte de Constitucionalidad revise este tema”, puntualizó durante la entrevista.

El presidente del Cacif indicó que la CC otorgó un plazo de 48 horas para la presentación de un informe, el cual, según explicó, venció el lunes 5 de octubre. Ahora esperan que el caso sea incluido en la agenda del pleno de magistrados.

“Lo que esperamos es que la magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad agende el tema para que se conozca y que nos den una respuesta”, manifestó.

Arias Bouscayrol afirmó que el Cacif espera que la CC otorgue el amparo provisional solicitado, lo que, de concederse en los términos planteados, podría dejar en suspenso el nombramiento mientras se resuelve la acción.

“Creemos que estamos bien fundamentados en ley y lo que queremos, pues, es que la Corte les dé claridad a todos los guatemaltecos porque es un tema muy importante”, agregó en Prensa Libre Radio.

Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Cacif, fue representante del sector empresarial ante la Junta Monetaria (JM). (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Por su lado, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) solicitaron ayer a la presidenta del tribunal, Anabella Morfín, resolver los amparos relacionados con el nombramiento de Menkos como presidente del (Banguat) y de la JM.

La carta a la presidenta de la CC hace referencia a una petición verbal planteada durante la plenaria del domingo, que no fue resuelta. Además, los magistrados solicitan que se conozcan dos asuntos sujetos a plazos legales cortos: el nombramiento de Menkos, quien ya asumió el cargo, y las dos propuestas de reformas a la CC que podrían ser tramitadas durante las sesiones del Congreso.

Se buscó la postura de la magistrada Morfín respecto de la solicitud de los magistrados, pero no se obtuvo respuesta.

Alerta sobre decisiones en la JM

El presidente del Cacif también advirtió durante la entrevista que se avecina un “escenario complicado” si la CC no resuelve la situación jurídica del nombramiento.

“Lo que esperamos es que la magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad agende el tema para que se conozca y que nos den una respuesta”. Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Cacif

“Imagínese usted que, en este momento, en donde hay una duda sobre la legalidad del nombramiento, el presidente del banco central participa en decisiones, participa en toma de decisiones importantes para el país que después pueden ser impugnadas. Eso no le da certeza a Guatemala”, ejemplificó Arias Bouscayrol.

Según el dirigente empresarial, esa posibilidad genera una “preocupación enorme”, por lo que considera necesario que la situación jurídica del nombramiento se aclare lo antes posible.

Pide preservar independencia del Banguat

Arias Bouscayrol también reiteró en Prensa Libre Radio que, a criterio del Cacif, la presidencia del Banco de Guatemala debe estar a cargo de un perfil técnico y no político, con el objetivo de preservar la independencia de la banca central.

“La estabilidad macroeconómica del país sí depende de la independencia del Banco Central. En el momento en el que el Banco Central se convierte en un ente político, pues los riesgos incrementan desmedidamente de que pueda haber un problema después macroeconómico”, advirtió.

Arias Bouscayrol consideró que en Guatemala existen profesionales con perfiles técnicos que podrían ocupar la presidencia de la banca central y afirmó que en anteriores nombramientos se ha procurado mantener esa línea.

“Creemos que existen los cuadros en Guatemala y la gente que podría haber mantenido esos cuadros bastante técnicos sin haber caído, digamos así, en un nombramiento político”, expresó.

El presidente del Cacif aseguró que confían en la fortaleza institucional del Banguat, pero insistió en que, desde la perspectiva del sector empresarial, existen riesgos cuando quien ocupa la presidencia proviene directamente de la política partidaria.

“Confiamos en que la institucionalidad del banco es fuerte, pero sí hay un riesgo grande cuando se nombra un presidente que viene directamente de la política partidaria, que es diputado, que responde a unos intereses como exministro de Finanzas y que su ideología es su ideología”, señaló.

Arias Bouscayrol reconoció que corresponde al presidente de la República decidir a quién designa para dirigir la banca central, pero sostuvo que esa facultad debe ejercerse dentro del marco legal.

“Más allá de lo que es ya la decisión del gobernante de a quién nombrar, lo que sí no podemos permitir es que ese nombramiento sea de una manera ilegal”, concluyó.

Al finalizar la sesión de la Comisión de Finanzas del Congreso, Jonathan Menkos defendió su nombramiento como presidente del Banguat y de la JM. En la fotografía aparece acompañado por el viceministro de Finanzas, Walter Figueroa Chávez (con mascarilla). (Foto Prensa Libre: Cortesía Congreso de la República)

Menkos defiende su nombramiento

Durante una citación en la Comisión de Finanzas del Congreso para presentar los escenarios macroeconómicos del 2027, Menkos defendió su nombramiento ante las preguntas de varios diputados sobre la legalidad de su designación.

“Yo creo que no podemos adelantar criterios de lo que va a decidir la Corte de Constitucionalidad. Justamente tuvimos esta conversación ahora mismo en la Comisión de Finanzas y lo que nosotros sostenemos es que lo que tiene que prevalecer es el Estado de Derecho. Si hay alguna duda sobre procedimientos, pues se tienen que dirimir en la Corte”, afirmó.

Añadió que está a la espera de lo que resuelva la CC y aseguró que será respetuoso de la decisión que adopten los magistrados.

“Vivimos en una democracia, este es un país que tiene instituciones que permiten dirimir las diferencias en contextos legales, así es que estoy a la espera de lo que pueda decir la Corte de Constitucionalidad”, reiteró.

Menkos también defendió que cuenta con el permiso otorgado por el pleno del Congreso en enero del 2024, cuando dejó temporalmente su curul para asumir como ministro de Finanzas.

“Es un permiso indefinido y, por lo tanto, es un permiso que no está relacionado con el puesto al que uno va, sino con el derecho que, de acuerdo con el artículo 160 de la Constitución, se tiene”, declaró al salir de la reunión con la Comisión de Finanzas.

Además, indicó que, según los análisis efectuados por sus abogados, el procedimiento seguido para su nombramiento se ajusta a la ley.

Menkos acudió a la citación acompañado por José Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente del Banguat y de la JM, y Eddy Roberto Carpio Sam, funcionario de la Gerencia Económica del Banguat.