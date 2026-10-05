La CC analiza el nombramiento de Jonathan Menkos en el Banguat y estas son las posibles implicaciones

El nombramiento del exministro de Finanzas como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM) Jonathan Menkos quedará sujeto al análisis de los magistrados de la CC, tras el recurso de amparo promovido por el sector privado organizado el jueves 1 de octubre y otros que ingresaron posteriormente, en total son tres.

Analistas consultados señalan que la controversia por el nombramiento de Menkos ha pasado al ámbito jurisdiccional, por lo que ahora se está a la espera de la decisión que adopte la Corte.

La Ley Orgánica del Banco de Guatemala establece que, ante la ausencia del presidente del Banguat y de la Junta Monetaria, el vicepresidente asume la presidencia en funciones. Este escenario ya se ha presentado en la historia reciente, cuando presidentes de la banca central nombrados por el gobernante de turno han dejado posteriormente el cargo.

Esperan pronta salida a controversia por el Banguat

Mario Alberto García Lara, director ejecutivo de la Fundación 2020, aseguró que hay varios aspectos que rodean el nombramiento del presidente del Banguat, pero destacó dos que, a su juicio, son fundamentales.

El primero es que el presidente Bernardo Arévalo nombró a José Alfredo Blanco Valdés como vicepresidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, y a Juan Carlos Catalán Herrera como titular de la Superintendencia de Bancos (SIB). García Lara destacó que ambos son técnicos formados en el Banguat y cuentan con una amplia y reconocida trayectoria.

Respecto del nombramiento del presidente del Banguat, señaló que, como ocurre con cualquier banco central en el mundo, se requiere que sus autoridades sean independientes.

Aclaró que se refiere a independencia política y frente a sectores o determinados grupos de presión, debido a que la labor de un banco central es crucial para mantener la estabilidad macroeconómica y requiere de autoridades con formación técnica.

En el caso del exministro de Finanzas Jonathan Menkos, nombrado esta semana presidente del Banguat, García Lara reconoció su perfil técnico, aunque señaló que “hay personas que tienen dudas de su imparcialidad y eso le mete un poco de ruido al nombramiento”.

Citó como precedente lo ocurrido durante el gobierno anterior, cuando Álvaro González Ricci, quien había ejercido como ministro de Finanzas, fue nombrado presidente del Banguat. Según García Lara, González Ricci realizó un trabajo apropiado, se mantuvo dentro de las normas y contó con el respaldo del equipo técnico del banco central, que, a su criterio, está blindado frente a intereses políticos.

“Ojalá que esta controversia pase pronto, que reine la razón y que el Banco Central pueda seguir en sus labores, que son eminentemente técnicas”, sostuvo.

La Ley Orgánica del Banco de Guatemala establece que, en ausencia del presidente del Banguat y de la Junta Monetaria, el vicepresidente asume la presidencia en funciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Resolución de la CC, clave para despejar incertidumbre

El exministro de Finanzas Érick Coyoy aseguró que, ante el recurso de amparo interpuesto, lo más importante en este momento es transmitir mensajes de certeza y estabilidad mientras se espera la resolución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Ojalá que esta controversia pase pronto, que reine la razón y que el Banco Central pueda seguir en sus labores, que son eminentemente técnicas.

Coyoy señaló que cualquier decisión que se adopte mientras no se resuelva la situación podría enfrentar cuestionamientos sobre su legalidad, lo que, a su criterio, contribuye al escenario de incertidumbre actual.

Sobre la urgencia de resolver la situación de Menkos, aseguró que “literalmente depende de que la CC resuelva; el plazo para ello es prácticamente indeterminado”.

La CC deberá dilucidar controversia por Menkos

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), aseguró que la controversia sobre el nombramiento y la acción de amparo ha entrado en una disputa legal, en la que corresponderá a la Corte de Constitucionalidad analizar el alcance y espíritu de la ley.

Afirmó que la resolución permitirá aclarar si Menkos debía renunciar a su curul como diputado o desafiliarse de un partido político para poder ser nombrado presidente de la banca central.

Al preguntarle si era necesario llegar a estas instancias y afrontar el desgaste generado, Barrientos indicó que habrá que esperar una resolución judicial que termine por dilucidar la controversia.

Agregó que la situación también transmite un mensaje a los inversionistas y agentes económicos y genera un escenario distinto, debido a que el relevo en la presidencia del banco central no se desarrolla como una transición ordinaria, sino en medio de una controversia jurídica.

CC analizará el estatus de Menkos como diputado

El abogado constitucionalista Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez declaró que la Corte de Constitucionalidad deberá analizar el estatus de Menkos y realizar las consultas correspondientes al Congreso de la República para determinar su situación como diputado electo para el período legislativo 2024-2028.

Según Mejicanos Jiménez, también deberá establecerse el alcance de la autorización otorgada por el pleno del Congreso para que Menkos se ausentara de sus funciones legislativas.

José Alfredo Blanco Valdés vicepresidente del Banguat y Junta Monetaria. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Blanco podría asumir funciones si Menkos no lo hace

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), declaró que existen dos posibles escenarios respecto del amparo relacionado con el nombramiento de Jonathan Menkos.

El primero ocurriría si la Corte de Constitucionalidad (CC) le da la razón al sector privado. En ese caso, según Maul, Menkos no podría asumir sus funciones. Sin embargo, tendría derecho de defensa, debido a que el amparo es provisional y el proceso jurídico para determinar quién tiene la razón y llegar a una resolución definitiva podría prolongarse durante meses o incluso años.

Durante ese período, explicó, correspondería al vicepresidente del Banco de Guatemala asumir las funciones de la presidencia, debido a que el presidente no cuenta con un suplente.

Maul recordó que una situación de este tipo no sería nueva en la banca central y mencionó como antecedentes los casos de Julio Suárez y Sergio Recinos. Este último permaneció varios años como vicepresidente ejerciendo las funciones de presidente.

El segundo escenario se produciría si la CC no le da la razón al sector privado. En ese caso, señaló Maul, Menkos asumiría y ejercería sus funciones con normalidad.

Respecto de la situación del vicepresidente del Banguat, José Alfredo Blanco Valdés, explicó que, si Menkos no pudiera asumir, le correspondería ejercer las funciones de la presidencia ante la ausencia del titular.

“Considero que, teniendo una figura como la de Blanco Valdés en la vicepresidencia y estando facultado para asumir las funciones, yo no me daría mayor problema, porque es un técnico reconocido, con una larga carrera en el banco, que siempre ha luchado por la independencia y por la autonomía del banco”, aseveró.

Finalmente, Maul enfatizó que la institucionalidad del Banguat permite mantener la continuidad de sus funciones. Explicó que una de las principales fuentes de monetización que históricamente ha generado riesgos inflacionarios, el financiamiento del déficit fiscal, está cerrada, lo que, a su criterio, elimina un riesgo fundamental en la conducción de la política monetaria.

Agregó que otro aspecto fundamental es que el objetivo del Banco de Guatemala es mantener la estabilidad de precios.