CC da 48 horas al Ejecutivo para informar sobre el nombramiento de Jonathan Menkos en el Banguat

La Corte de Constitucionalidad (CC) dio 48 horas al presidente Bernardo Arévalo para que informen sobre la situación de Jonathan Menkos, quien asumió la presidencia del Banco de Guatemala (Banguat) y mantiene su calidad de diputado.

Según se informó este viernes 2 de octubre, el cargo al frente del Banguat no le otorga inmunidad a Menkos.

El plazo concedido por la CC vence el domingo 4 de octubre. Además, existen amparos planteados contra el nombramiento de Menkos que deberán ser conocidos por la Corte, dependiendo de cuándo sean programados.

El jueves 1 de octubre, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) amplió el amparo promovido contra el presidente Bernardo Arévalo por el nombramiento de Menkos como presidente del Banguat y de la Junta Monetaria, pues considera que su calidad de diputado al Congreso es incompatible con el nuevo cargo.

Según el Cacif, al no haber renunciado a su calidad de diputado, Menkos ocupa de forma simultánea dos cargos públicos, situación que, de acuerdo con la organización, contraviene el artículo 112 de la Constitución Política de la República, que prohíbe desempeñar más de un cargo público remunerado, salvo las excepciones establecidas en esa norma.

Además, diputados de la Bancada Vamos también presentaron un amparo contra Arévalo por el nombramiento de Menkos. En su acción sostienen que el permiso otorgado por el Congreso en enero del 2024 autorizó al funcionario a ausentarse temporalmente para desempeñar el cargo para el cual había sido invitado dentro del Organismo Ejecutivo, pero no constituye, según su interpretación, una autorización general para ocupar cualquier otro cargo público.

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El jueves, el mandatario juramentó a Jonathan Menkos como presidente del Banguat y de la Junta Monetaria, luego de que el 29 de septiembre lo nombrara para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2030.

Menkos fungió hasta el 30 de septiembre como ministro de Finanzas Públicas.

Ese día, el presidente Arévalo anunció el nombramiento de Débora Alvarado como nueva ministra de Finanzas Públicas.

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