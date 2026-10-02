CC da 48 horas al Ejecutivo para informar sobre el nombramiento de Jonathan Menkos en el Banguat

Política

CC da 48 horas al Ejecutivo para informar sobre el nombramiento de Jonathan Menkos en el Banguat

La CC da un plazo de 48 horas al presidente Bernardo Arévalo para que informe sobre la situación de Jonathan Menkos, quien asumió la presidencia del Banco de Guatemala.

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JURAMENTAN A MENKOS EN EL BANGUAT

El presidente Bernardo Arévalo juramenta a Jonathan Menkos Zeissig como presidente del Banco de Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía Presidencia)

La Corte de Constitucionalidad (CC) dio 48 horas al presidente Bernardo Arévalo para que informen sobre la situación de Jonathan Menkos, quien asumió la presidencia del Banco de Guatemala (Banguat) y mantiene su calidad de diputado.

Según se informó este viernes 2 de octubre, el cargo al frente del Banguat no le otorga inmunidad a Menkos.

El plazo concedido por la CC vence el domingo 4 de octubre. Además, existen amparos planteados contra el nombramiento de Menkos que deberán ser conocidos por la Corte, dependiendo de cuándo sean programados.

El jueves 1 de octubre, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) amplió el amparo promovido contra el presidente Bernardo Arévalo por el nombramiento de Menkos como presidente del Banguat y de la Junta Monetaria, pues considera que su calidad de diputado al Congreso es incompatible con el nuevo cargo.

EN ESTE MOMENTO

Este 1 de octubre de 2026, el Renap inició la emisión del DPIME para menores de edad. Sin embargo, los adolescentes que tienen 17 años o están próximos a cumplirlos pueden solicitar anticipadamente su DPI de adulto y recibirlo al cumplir los 18 años. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

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Roberto Arzú participa de una actividad del partido Cabal en Santa Catarina Pinula, el pasado martes 29 de septiembre, un día antes de su separación del partido. (Foto Prensa Libre: Cabal)

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Según el Cacif, al no haber renunciado a su calidad de diputado, Menkos ocupa de forma simultánea dos cargos públicos, situación que, de acuerdo con la organización, contraviene el artículo 112 de la Constitución Política de la República, que prohíbe desempeñar más de un cargo público remunerado, salvo las excepciones establecidas en esa norma.

Además, diputados de la Bancada Vamos también presentaron un amparo contra Arévalo por el nombramiento de Menkos. En su acción sostienen que el permiso otorgado por el Congreso en enero del 2024 autorizó al funcionario a ausentarse temporalmente para desempeñar el cargo para el cual había sido invitado dentro del Organismo Ejecutivo, pero no constituye, según su interpretación, una autorización general para ocupar cualquier otro cargo público.

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El jueves, el mandatario juramentó a Jonathan Menkos como presidente del Banguat y de la Junta Monetaria, luego de que el 29 de septiembre lo nombrara para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2030.

Menkos fungió hasta el 30 de septiembre como ministro de Finanzas Públicas.

Ese día, el presidente Arévalo anunció el nombramiento de Débora Alvarado como nueva ministra de Finanzas Públicas.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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