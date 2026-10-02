Dos candidatos a la CGC son los favoritos en un Congreso sin acuerdos para la elección

Los diputados están buscando aliados para la elección del nuevo contralor General de Cuentas, pero hasta este viernes 2 de octubre, ninguno de los seis candidatos reúne los 81 votos necesarios para quedarse con el puesto.

Al menos eso opinan diputados, tanto de oposición como del oficialismo, que destacan que la ruptura de acuerdos del pasado martes dejó el panorama abierto para cualquiera de los candidatos.

La Junta Directiva del Congreso planea proponer a los jefes de bloques en su reunión del próximo lunes, que la elección sea el martes 6 de octubre, siendo el único punto de agenda, según lo reconoció Luis Contreras, presidente del Organismo Legislativo.

Los congresistas pasan a una elección de contralor luego que la oposición rompiera acuerdos en el último minuto en la sesión del pasado martes, perdiendo los votos para nombrar al subcontralor de Calidad del Gasto, Giovanni Castellanos, como jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Ese mismo día, diputados oficialistas declararon que su candidato electo para el puesto es Elfego Castañón, hermano de uno de sus diputados y actual subcontralor Administrativo.

A las declaraciones se sumó Contreras, el pasado jueves, que dijo que él era ajeno a las negociaciones y desconocía cualquier intento de acuerdo. El presidente del Congreso también descartó entrevistas públicas con los candidatos por cuestión de tiempo; sin embargo, algunas bancadas sí invitaron y han sostenido durante la semana reuniones privadas con algunos candidatos, agregó Contreras.

Las negociaciones

Hasta este viernes 2 de octubre las bancadas dominantes ven solo dos opciones reales en las negociaciones para elegir al jefe de la CGC: Giovanni Castellanos y Elfego Castañón.

“Nosotros vemos en Castañón una persona con 15 años en la Contraloría. Más que su vínculo familiar donde los hermanos tomaron caminos diferentes, Elfego se ha preparado para ocupar este puesto, tiene toda una carrera interna”, explicó Victoria Godoy Palala, quien lidera la negociación desde la facción oficialista.

La elección de Contralor se define con 81 de los 160 diputados, pero ninguno reúne esa cantidad de votos, según Nery Rodas, quien acuerpa la nueva propuesta política Firmes, de cara al próximo proceso electoral.

Algunos diputados querían adelantar la elección de Contralor en la sesión de este 29 de septiembre. Fotografía: Prensa Libre (Byron Rivera).

“Son seis profesionales, todos valen la pena. Hay rumores de todo tipo con la propuesta que ya sabemos del Ejecutivo, pero nosotros evaluamos a todos; entonces, entre lunes y martes vamos a tomar la decisión”, indicó Ramos.

Elmer Palencia, jefe del bloque Valor, explicó que la alerta que emitió la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala en su cuenta de X, la tarde del martes hizo que su bloque vuelva a revisar cada uno de los expedientes, para que la decisión final sea la mejor.

“Llamó la atención seriamente ese mensaje público de la Embajada de Estados Unidos, de prestar atención a la elección debido a que existían indicios en relación a vinculaciones con temas de narcotráfico, y demás que estuvieran involucrándose en la elección de Contralor”, reconoció Palencia.

El Congreso, de no consumar la elección en la sesión del próximo martes 6 de octubre, volverían a intentarlo en la sesión ordinaria del jueves 8. El nuevo funcionario deberá tomar posesión del cargo el 13 de octubre.

Los candidatos