Cacif cuestiona designación de Jonathan Menkos al frente del Banguat y acciona ante la CC

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) amplió este jueves 1 de octubre el amparo promovido contra el presidente Bernardo Arévalo por el nombramiento de Jonathan Menkos Zeissig como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria, al considerar que su calidad de diputado al Congreso es incompatible con el nuevo cargo.

La ampliación fue presentada luego de que Menkos tomara posesión este jueves. El Cacif sostiene que, al no haber renunciado a su calidad de diputado, Menkos ocupa de forma simultánea dos cargos públicos, situación que, según la organización, contraviene el artículo 112 de la Constitución, que prohíbe desempeñar más de un cargo público remunerado, salvo las excepciones establecidas en esa norma.

El Cacif fundamenta su planteamiento también en los artículos 18, literal g), y 31 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Según su interpretación, esas disposiciones establecen impedimentos e incompatibilidades para que una persona que mantiene la calidad de diputado ejerza la Presidencia de la Junta Monetaria y del Banguat.

La organización argumenta que el permiso concedido por el Congreso para que Menkos se ausentara temporalmente de sus funciones legislativas y ejerciera un cargo en el Ejecutivo no extingue su calidad de diputado ni la curul, sino que únicamente suspende temporalmente el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Por ello, considera que esa condición constituye un impedimento para asumir la Presidencia del Banguat y de la Junta Monetaria.

El Cacif también sostiene que la autorización concedida por el Congreso estaba vinculada a las funciones para las cuales Menkos recibió el permiso y que, al dejar el Ministerio de Finanzas Públicas para asumir la Presidencia del Banguat, debía contar con una nueva autorización legislativa o renunciar a su calidad de diputado.

Como medida provisional, el Cacif pide a la Corte de Constitucionalidad (CC) suspender los efectos de la designación y del nombramiento de Menkos. Debido a que ya tomó posesión, solicita que deje de ejercer temporalmente las funciones mientras se resuelve el amparo y que el vicepresidente del Banguat asuma de manera provisional.

En la sentencia definitiva, la organización solicita que el amparo sea declarado con lugar, tomando en cuenta su señalamiento de una vulneración del artículo 112 de la Constitución, y que se dejen sin efecto la designación y el nombramiento de Menkos, así como los actos derivados de estos, incluida su toma de posesión.

Además, pide que se ordene al presidente Arévalo designar como presidente de la Junta Monetaria y del Banguat a una persona que reúna las calidades legales y que no esté comprendida en los impedimentos e incompatibilidades establecidos en la Constitución y la ley.

Juramentado

La Presidencia informó que este jueves 1 de octubre el presidente Arévalo juramentó a Menkos como presidente del Banguat y de la Junta Monetaria. También juramentó a José Alfredo Blanco Valdés como vicepresidente de ambas instituciones para el período 2026-2030 y a Juan Carlos Catalán Herrera como superintendente de Bancos para el mismo período.

El 29 de septiembre, Arévalo nombró a Menkos para el período comprendido del 1 de octubre del 2026 al 30 de septiembre del 2030. Con la designación, sustituye a Álvaro González Ricci, quien ocupó la Presidencia del Banguat y de la Junta Monetaria durante el período 2022-2026.

Según el Gobierno, los nombramientos fueron efectuados en ejercicio de las atribuciones que le confieren al presidente el artículo 132 de la Constitución Política de la República y el artículo 28 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

Menkos fue elegido diputado para el período 2024-2028. En enero del 2024, el Congreso le concedió permiso para ausentarse de sus funciones legislativas y posteriormente asumió como ministro de Finanzas Públicas.

Arévalo defiende nombramiento

Arévalo ha insistido en que no existe ilegalidad en el nombramiento y sostiene que el permiso concedido por el Congreso a Menkos no estaba vinculado exclusivamente al cargo de ministro de Finanzas Públicas.

El mandatario afirmó que el presidente del Congreso, Luis Contreras, había señalado que se trata de un permiso que no está ligado al Ministerio de Finanzas y que Menkos no necesita solicitar una nueva autorización para asumir otro cargo.

“Él no pidió permiso para ir de ministro de Finanzas, sino que se le dio permiso de manera indeterminada y abierta, y por eso está siendo nombrado y no tenemos ninguna duda alrededor de la legalidad del nombramiento”, dijo Arévalo el miércoles en conferencia de prensa.

Bancada Vamos también acciona contra el nombramiento

Diputados de la Bancada Vamos también presentaron un amparo contra Arévalo por el nombramiento de Menkos. En su acción sostienen que el permiso otorgado por el Congreso en enero del 2024 autorizó a Menkos a ausentarse temporalmente para desempeñar el cargo para el cual había sido invitado dentro del Organismo Ejecutivo, pero no constituye, según su interpretación, una autorización general para ocupar cualquier otro cargo público.

Los parlamentarios piden suspender los efectos del nombramiento y que las autoridades del Banguat y de la Junta Monetaria se abstengan de permitir el ejercicio de las funciones mientras Menkos mantenga su calidad de diputado sin una autorización legislativa específica para ese cargo. Como petición de fondo, solicitan que la designación para el período 2026-2030 quede sin efecto.

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