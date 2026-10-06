Magistrados de la CC piden a Anabella Morfín resolver amparos por nombramiento de Jonathan Menkos en el Banguat

Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) piden a la presidenta del tribunal, Anabella Morfín, resolver los amparos relacionados con el nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria.

Menkos fue nombrado por el presidente Bernardo Arévalo y la decisión deberá ser analizada por los magistrados de la CC, luego de que el sector privado organizado promoviera un amparo el jueves 1 de octubre y posteriormente fueran presentadas otras acciones, para sumar más planteamientos.

El 1 de octubre, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) amplió el amparo promovido contra el presidente Bernardo Arévalo por el nombramiento de Menkos, pues considera que su calidad de diputado al Congreso es incompatible con el nuevo cargo en el Banguat.

De acuerdo con el Cacif, Menkos, al no haber renunciado a su calidad de diputado, ocupa de forma simultánea dos cargos públicos, situación que, según la organización, contraviene el artículo 112 de la Constitución Política de la República, que prohíbe desempeñar más de un cargo público remunerado, salvo las excepciones establecidas en esa norma.

El 2 de octubre, el nombramiento sumó otro amparo. La nueva acción fue promovida por Rodilio y Roselín García contra el presidente Bernardo Arévalo por la designación de Menkos.

Este planteamiento incorpora un cuestionamiento distinto de los expuestos en las acciones anteriores contra la designación. Además de señalar la condición de diputado de Menkos, cuestiona su preparación técnica para presidir el Banguat.

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También está el amparo interpuesto por diputados de la bancada Vamos. En su acción, los legisladores sostienen que el permiso otorgado por el Congreso en enero del 2024 autorizó a Menkos a ausentarse temporalmente para desempeñar el cargo para el cual había sido invitado dentro del Organismo Ejecutivo, pero que, según su interpretación, no constituye una autorización general para ocupar cualquier otro cargo público.

Magistrados también piden conocer propuestas de reformas

La carta a la presidenta de la CC hace referencia a una petición verbal planteada durante la plenaria del domingo que no fue resuelta. Ahora, mediante una misiva, los magistrados solicitan que se conozcan dos asuntos sujetos a plazos legales cortos: el nombramiento de Menkos, quien ya asumió el cargo, y las dos propuestas de reformas a la CC que podrían ser tramitadas durante las sesiones del Congreso.