Licitaciones de energía PEG 5 y PEG 6: EEGSA explica por qué es clave el acompañamiento del Estado para concretar proyectos

La quinta licitación de contratos de largo plazo del Plan de Expansión de Generación (PEG), conocida como PEG 5, contempló la contratación de 1 mil 400 megavatios (MW) y adjudicó 1 mil 258 MW. De los 57 proyectos adjudicados, 49 corresponden a plantas nuevas y los otros ocho, a plantas en operación que contemplan ampliaciones e inversiones adicionales.

Para el sexto evento, PEG 6, están en proceso de licitación 600 MW de energía firme, pero aún no se sabe cuántas plantas nuevas o en operación podrían resultar adjudicadas.

Ambos eventos requieren ese suministro para cubrir la demanda de electricidad de las distribuidoras Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) y Energuate.

Mario Naranjo Echeverri, gerente general del Grupo EPM Guatemala, del cual forma parte la EEGSA, explicó la importancia de las licitaciones indicando que se necesita poder garantizar la seguridad energética del país a partir del 2032. La PEG 6 contempla contratos de suministro de energía de largo plazo, de hasta 15 años.

Además, el ejecutivo comentó la importancia del acompañamiento del Estado para que avancen los proyectos de ambos eventos.

¿Con la nueva licitación se busca energía renovable o no renovable?

Realmente son las dos. El bloque A, con el que se busca el suministro de 450 megavatios, es un bloque que incluye gas natural, que es no renovable, pero también incluye geotermia, que es renovable. Entonces, hay un tema de competencia entre las tecnologías.

Lo que necesitamos es garantizar la seguridad energética de largo plazo. Necesitamos garantizar energía firme, es decir plantas de generación que nos entreguen energía 24 horas al día.

¿Es necesario el acompañamiento del Estado para lograr concretar los proyectos de la PEG 5 y los que pudieran resultar adjudicados en la PEG 6?

Cuando hablamos de proyectos de país, necesitamos el acompañamiento del Gobierno y de las autoridades, porque quien vaya a desarrollar esas plantas, va a necesitar permisos, licencias ambientales, permisos municipales y permisos de construcción.

Además, esas plantas de generación luego hay que conectarlas con la infraestructura de transmisión. Algunas de ellas posiblemente van a estar muy cerca de la infraestructura de transmisión, pero otras van a necesitar construir líneas de transmisión o incluso subestaciones.

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Ahí también aparece un tema de permisos y licencias, y de un acompañamiento del Estado para que la energía que generen esas plantas pueda llegar a los centros donde tenemos el consumo.

¿Qué tipo de acompañamiento se necesitaría?

En trámites de permisos, trámites de licencias y acompañamiento si hubiera alguna dificultad en temas de relacionamiento comunitario.

Es verlo como un proyecto de país, como una necesidad de país. Y cuando el Estado nos acompaña, el entendimiento de los proyectos creo que tiene un enfoque y un alcance distintos, sobre todo en algunas comunidades en particular.

¿También lo esperan para los proyectos que ya se adjudicaron en la PEG 5?

Es parte de lo que venimos trabajando precisamente con el Gobierno, con la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y con el Ministerio de Energía y Minas, en lo que se ha adjudicado y en lo que se viene construyendo.

La PEG 5 es una licitación muy exitosa, si uno la mira desde el punto de vista de los volúmenes que adjudicamos, de la tecnología y del precio que luego va a impactar la tarifa final al usuario a partir del 2030, con una mejora que esperamos que se dé en ese momento. Pero necesitamos que esas plantas que fueron adjudicadas, efectivamente se puedan construir.

Entonces, el acompañamiento no es solo para la PEG 6, sino para lo que viene de la PEG 5, incluso para algunos proyectos que vienen desde la PEG 4.